Το payzy γίνεται Magenta Pay: Νέα εποχή για την εφαρμογή πληρωμών του ομίλου ΟΤΕ

Η δημοφιλής fintech εφαρμογή payzy μετονομάζεται σε Magenta Pay, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις ψηφιακές πληρωμές στην Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της αλλαγής της εμπορικής μάρκας του Ομίλου ΟΤΕ από COSMOTE TELEKOM σε Telekom. Η εφαρμογή, που ήδη αριθμεί περισσότερους από 450.000 χρήστες, διατηρεί την ευκολία, την ασφάλεια και την αξιοπιστία που την χαρακτηρίζουν, ενώ εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες επιβράβευσης.

Η μετονομασία και ο ρόλος της Telekom Payments

Η μετονομασία του payzy σε Magenta Pay αποτελεί μέρος της ευρύτερης εξέλιξης της εμπορικής μάρκας του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία μεταβαίνει από COSMOTE TELEKOM σε Telekom. Αυτή η αλλαγή φέρνει την εφαρμογή πιο κοντά στο ισχυρό οικοσύστημα της Telekom, προσφέροντας στους χρήστες της μια αναβαθμισμένη εμπειρία.

Οι υπηρεσίες του Magenta Pay παρέχονται από την Telekom Payments, μια θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ. Η Telekom Payments λειτουργεί ως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος, έχοντας λάβει την απαραίτητη άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, γεγονός που διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Δηλώσεις του CEO της Telekom Payments

Ο κ. Αλέξης Βαΐτσος, CEO της Telekom Payments, δήλωσε σχετικά με τη μετονομασία και την εξέλιξη της εφαρμογής. Τόνισε ότι «το payzy εξελίσσεται, γίνεται Magenta Pay και συνδέεται ακόμη πιο ουσιαστικά με το ισχυρό οικοσύστημα της Telekom».

Σύμφωνα με τον κ. Βαΐτσο, η εφαρμογή διατηρεί την ίδια ευκολία και ασφάλεια, ενώ εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες επιβράβευσης, προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη αξία στον πελάτη. Ο στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής παροχή κορυφαίων ψηφιακών προϊόντων που διευκολύνουν τις καθημερινές συναλλαγές των πελατών και βελτιώνουν την εμπειρία τους.

Το σύστημα επιβράβευσης με coins

Το Magenta Pay λειτουργεί ως μια εύχρηστη και ασφαλής εφαρμογή για τις καθημερινές πληρωμές, προσφέροντας επιβράβευση στους χρήστες της. Συγκεκριμένα, ο χρήστης κερδίζει cashback που αντιστοιχεί σε 1% της αξίας κάθε συναλλαγής, το οποίο αποδίδεται σε Magenta Pay coins.

Αυτό το σύστημα επιβράβευσης ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιούνται τόσο εντός Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν για όλους, ανεξάρτητα από το αν είναι συνδρομητές Telekom ή όχι, επιτρέποντας σε όλους να επωφελούνται από τα προνόμια και το ολοκληρωμένο σύστημα επιβράβευσης της Telekom.

Η μετάβαση από το payzy στο Magenta Pay δεν απαιτεί καμία ενέργεια από τους ήδη υπάρχοντες χρήστες, διασφαλίζοντας μια ομαλή συνέχεια στις υπηρεσίες.

Τρόποι εξαργύρωσης των coins

Οι χρήστες του Magenta Pay έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν τα συγκεντρωμένα coins με διάφορους τρόπους, προσθέτοντας ευελιξία στην αξιοποίησή τους. Τα coins μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας μέσα από την εφαρμογή Magenta Pay για την απόκτηση κουπονιών από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως το BOX, ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Telekom.

Επιπλέον, τα coins μπορούν να εξαργυρωθούν για άμεση μείωση του ποσού πληρωμής σε λογαριασμούς σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας και MagentaTV. Αυτό γίνεται επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής “Magenta Pay” μέσα από το Telekom app και το WHAT’S UP app, καθώς και για ανανεώσεις υπολοίπου καρτοκινητής.

Η φιλοσοφία του συστήματος είναι απλή: όσο περισσότερο χρησιμοποιεί κανείς το Magenta Pay για τις συναλλαγές του, τόσο περισσότερα coins συγκεντρώνει και, κατ’ επέκταση, τόσο περισσότερο κερδίζει από την επιβράβευση.

Ειδικές προσφορές και Magenta Pay Missions

Για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, τα coins αποκτούν διπλάσια αξία όταν εξαργυρώνονται σε κουπόνια BOX ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ & Telekom. Για παράδειγμα, με 500 coins, ένας χρήστης μπορεί να αποκτήσει ένα κουπόνι BOX αξίας 10 ευρώ, αντί της κανονικής αξίας των 5 ευρώ, προσφέροντας σημαντικά μεγαλύτερο όφελος.

Εκτός από το βασικό σύστημα cashback, το Magenta Pay εισάγει και τις «Magenta Pay Missions». Αυτές οι αποστολές, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά μέσα στην εφαρμογή και στον ιστότοπο magenta.pay, επιτρέπουν στους χρήστες να κερδίζουν επιπλέον coins ολοκληρώνοντας απλές καθημερινές ενέργειες.

Τέλος, συνεχίζονται οι μεγάλες προσφορές cashback στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Telekom, οι οποίες προσφέρουν έως και 20% επιστροφή σε ευρώ επί της αξίας των αγορών, ενισχύοντας περαιτέρω τα οφέλη για τους πελάτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki