Το πρώην ball boy που κλώτσησε ο Αζάρ πούλησε την εταιρεία του για 300 εκατ. λίρες

Ο Τσάρλι Μόργκαν, ο οποίος είχε γίνει γνωστός ως το ball boy που κλώτσησε ο Έντεν Αζάρ σε έναν αγώνα πριν από 13 χρόνια, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά για μια σημαντική επιχειρηματική επιτυχία. Ο Μόργκαν πούλησε την εταιρεία βότκας που ίδρυσε, την Au Vodka, για το εντυπωσιακό ποσό των 300 εκατομμυρίων λιρών. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε από την αμερικανική εταιρεία αλκοολούχων ποτών Sazerac.

Το περιστατικό που είχε γίνει viral

Το γεγονός που έφερε τον Τσάρλι Μόργκαν στη δημοσιότητα συνέβη πριν από 13 χρόνια, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του EFL Cup. Στον αγώνα μεταξύ της Σουόνσι και της Τσέλσι, ο τότε 17χρονος Μόργκαν, ο οποίος εκτελούσε καθήκοντα ball boy, προσπάθησε να καθυστερήσει τον Έντεν Αζάρ. Ο Βέλγος ποδοσφαιριστής προσπαθούσε να πάρει πίσω την μπάλα για να συνεχιστεί το παιχνίδι, όταν ο νεαρός Μόργκαν παρενέβη.

Η αντίδραση του Αζάρ ήταν να κλωτσήσει τον Μόργκαν, ένα περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του από το ματς. Το συμβάν αυτό έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονες συζητήσεις και σχολιασμό στα μέσα ενημέρωσης και μεταξύ των φιλάθλων, καθιστώντας τον Μόργκαν ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο εκείνη την περίοδο.

Από ball boy σε επιτυχημένο επιχειρηματία

Δύο χρόνια μετά το περιστατικό με τον Έντεν Αζάρ, ο Τσάρλι Μόργκαν αποφάσισε να εισέλθει στον κόσμο των επιχειρήσεων. Μαζί με τον φίλο του, Τζάκσον Κουίν, ίδρυσαν μια εταιρεία παραγωγής βότκας, την Au Vodka. Ο Μόργκαν, ο οποίος είναι σήμερα 30 ετών, κατάφερε να μετατρέψει την αρχική του ιδέα σε μια επιτυχημένη επιχείρηση.

Η Au Vodka αναπτύχθηκε σταδιακά στην αγορά των αλκοολούχων ποτών, κερδίζοντας αναγνώριση και καθιερώνοντας το προϊόν της. Η πορεία της εταιρείας επισφραγίστηκε με την πρόσφατη πώλησή της, αναδεικνύοντας τον Μόργκαν και τον Κουίν σε επιτυχημένους επιχειρηματίες.

Η εξαγορά της Au Vodka από την Sazerac

Η Au Vodka πωλήθηκε έναντι του ποσού των 300 εκατομμυρίων λιρών. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε από την Sazerac, μια αμερικανική εταιρεία αλκοολούχων ποτών. Η Sazerac έχει στο παρελθόν αποκτήσει δημοσιότητα μέσω της προώθησης των προϊόντων της από διάσημες προσωπικότητες, όπως ο Ροναλντίνιο και ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Sazerac, Τζέικ Ουέντζ, εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Au Vodka και την πορεία της. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Το Au Vodka είναι ένα μπραντ που θαυμάζουμε εδώ και καιρό. Αυτό που πέτυχαν ο Τσάρλι και ο Τζάκσον σε λίγο περισσότερο από μία δεκαετία είναι εντυπωσιακό και σπάνιο, και έχουμε μεγάλα σχέδια για την Au καθώς καλωσορίζουμε το μπραντ στην οικογένεια της Sazerac».

Η προώθηση με τον Αζάρ και η παρεξήγηση του Μόργκαν

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο στην ιστορία της Au Vodka είναι ότι ο ίδιος ο Τσάρλι Μόργκαν χρησιμοποίησε τον Έντεν Αζάρ για την προώθηση της εταιρείας του. Παρά το περιστατικό του παρελθόντος, ο Μόργκαν υποστήριξε ότι δεν είχε καταλάβει εκείνη τη στιγμή πως ήταν ο Αζάρ που τον είχε κλωτσήσει, γεγονός που προσδίδει μια παράδοξη διάσταση στην μεταξύ τους σχέση.

Σε μια φιλική συζήτηση, ο Μόργκαν περιέγραψε τις αναμνήσεις του από εκείνο το παιχνίδι: «Θυμάμαι μερικές φορές εκείνο το παιχνίδι, ήταν ο Χουάν Μάτα που ερχόταν συνέχεια προς το μέρος μου. Θυμάμαι ότι πέταξα την μπάλα πάνω από το κεφάλι του και διάφορα τέτοια, και οι οπαδοί άρχισαν να τραγουδούν διάφορα συνθήματα για τον μπολ μπόι, οπότε ήταν μια κάπως τρελή κατάσταση. Μετά προφανώς έγινε το περιστατικό, αλλά το τρελό είναι ότι μέχρι να φτάσω στα αποδυτήρια, νόμιζα ότι ήταν ο Χουάν Μάτα που με είχε κλωτσήσει».

Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την αρχική σύγχυση του Μόργκαν σχετικά με την ταυτότητα του ποδοσφαιριστή που ενεπλάκη στο περιστατικό, προσθέτοντας μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στην ιστορία του πρώην ball boy που εξελίχθηκε σε επιτυχημένο επιχειρηματία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta