Η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων περνά μέσα από τον έλεγχο του ρίσκου

Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, το ρίσκο αποτελεί αναπόφευκτο στοιχείο κάθε δραστηριότητας, καθώς καμία επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εξασφαλισμένη την προοπτική της κερδοφορίας. Η επιτυχία, ωστόσο, συνδέεται άμεσα με την ικανότητα υπολογισμού και στάθμισης του ρίσκου, ώστε οι πιθανότητες να είναι ευνοϊκές για τον επιχειρηματία.

Ο έλεγχος του ρίσκου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σήμερα, όπου η πολυπλοκότητα των δεδομένων είναι αυξημένη και τα απρόοπτα γεγονότα μπορούν να ανατρέψουν σχεδόν τα πάντα από τη μία μέρα στην άλλη.

Ο αναπόφευκτος χαρακτήρας του επιχειρηματικού ρίσκου

Η επιχειρηματικότητα χαρακτηρίζεται από την εγγενή παρουσία του ρίσκου, καθώς η εξασφαλισμένη κερδοφορία δεν αποτελεί δεδομένο για καμία δραστηριότητα. Η πρόκληση για τους επιχειρηματίες έγκειται στην ικανότητα να υπολογίζουν και να σταθμίζουν αυτό το ρίσκο, διαμορφώνοντας συνθήκες όπου οι πιθανότητες επιτυχίας είναι ευνοϊκές.

Η αποτελεσματική διαχείριση του ρίσκου μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης. Στη σημερινή εποχή, όπου τα δεδομένα είναι πιο περίπλοκα από ποτέ, ο έλεγχος του ρίσκου καθίσταται ακόμα πιο σημαντικός για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Η νέα κανονικότητα των απρόοπτων

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με κάθε λογής απρόοπτα, όπως απότομες τεχνολογικές αλλαγές, γεωπολιτικά γεγονότα και την κλιματική κρίση, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ανατρέψουν σχεδόν τα πάντα εν μία νυκτί. Πολλοί επικεφαλής μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων τονίζουν πλέον ότι αυτά τα απρόοπτα αποτελούν τη νέα κανονικότητα.

Οι σύγχρονοι επιχειρηματικοί ηγέτες έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν καθημερινά αυτά τα γεγονότα, θεωρώντας τα ως ένα απλό κομμάτι της εξελικτικής διαδικασίας της κάθε επιχείρησης. Η προσαρμοστικότητα σε μη αναμενόμενες αλλαγές έχει αναδειχθεί σε βασικό κλειδί για τη μακροημέρευση και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

Η σημασία της συνεχούς προσαρμογής

Η εποχή της σταθερής πορείας για μεγάλα χρονικά διαστήματα ανήκει πλέον στο παρελθόν. Οι επιχειρήσεις καλούνται καθημερινά να πραγματοποιούν μικρές, αλλά και κάποιες φορές μεγαλύτερες, συνεχείς διορθώσεις, προκειμένου να αποφεύγουν τα εμπόδια και να διατηρούν τη λειτουργία τους απρόσκοπτη.

Σε αυτή τη συνεχή διαδικασία προσαρμογής, αναδεικνύεται η αληθινή δύναμη μιας επιχείρησης. Η ικανότητά της να σταθεί ξανά όρθια μετά από μια δυσκολία, να ανακτήσει τον ρυθμό της και να προχωρήσει μπροστά, αποτελεί δείκτη της ανθεκτικότητάς της.

Η θωράκιση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Ειδικά στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση στη συχνότητα και τη δυναμική των φυσικών φαινομένων, καθώς και «τεκτονικές» αλλαγές στο περιβάλλον και την οικονομία. Όλα αυτά τα δεδομένα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για θωράκιση των όσων έχουν χτιστεί με φροντίδα, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της πορείας με σιγουριά.

Η ασφάλιση επιχείρησης δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ένα «δίχτυ ασφαλείας». Αντιθέτως, αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο που διατηρεί τη λειτουργία ζωντανή, τη δημιουργικότητα ενεργή και το όραμα σε κίνηση. Πίσω από κάθε επιχειρηματική ιδέα βρίσκεται ένας άνθρωπος που επιθυμεί να τη δει να εξελίσσεται, και η σιγουριά της συνέχειας επιτρέπει την υλοποίηση μακροπρόθεσμων ονείρων.

Το πρόγραμμα My Business First της Eurolife FFH

Το πρόγραμμα ασφάλισης επιχείρησης «My Business First» της Eurolife FFH έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος του είναι η προστασία των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων από φυσικές καταστροφές, όπως αυτές που αναφέρθηκαν, καθώς και από άλλα απρόοπτα περιστατικά.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο διακρίνεται για την ευελιξία του και την προσαρμογή του στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχειρηματία, ανεξάρτητα αν είναι ιδιοκτήτης του κτιρίου ή ενοικιαστής. Το βασικό πακέτο του προγράμματος περιλαμβάνει συνολικά 14 καλύψεις, μεταξύ των οποίων και η πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από: Topontiki