«Ενεργειακή καταιγίδα»: Σχεδόν 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, σύσκεψη το απόγευμα στο Μαξίμου, 200 εκατ. ρίχνει η κυβέρνηση για επιδοτήσεις

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ενεργειακό χειμώνα, ο οποίος απειλεί να ανατρέψει την πολιτική επένδυση που προέκυψε από τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι εκτιμήσεις για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, κάνουν λόγο για ποσά κοντά στα 1,80-1,90 ευρώ το λίτρο, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη του Πρωθυπουργού με το οικονομικό επιτελείο στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να εξεταστούν οι πιθανές παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών.

Ενεργειακές προκλήσεις και διεθνείς εξελίξεις

Οι χθεσινοβραδινές εξελίξεις στη Σαουδική Αραβία επιβαρύνουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ακυρώσεις παραδόσεων πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια μετατρέπουν έναν γεωπολιτικό κίνδυνο σε πρόβλημα εφοδιασμού, δημιουργώντας επιπλέον πίεση στην αγορά.

Τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια ενημερώθηκαν χθες ότι σαουδαραβικά φορτία για τα τέλη Σεπτεμβρίου ακυρώνονται ή μετατίθενται ακόμη και για τον Νοέμβριο. Η αιτία αυτής της κατάστασης είναι η διακοπή του αγωγού East-West, η οποία προέκυψε μετά την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου. Ο συγκεκριμένος αγωγός μεταφέρει αργό πετρέλαιο προς το Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Ανησυχία για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

Το ελληνικό ημερολόγιο προσθέτει πίεση, καθώς η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τιμή κοντά στα 1,80-1,90 ευρώ το λίτρο, εφόσον διατηρηθούν οι σημερινές συνθήκες. Συγκριτικά, πέρυσι η τιμή κυμαινόταν περίπου στα 1,10 ευρώ το λίτρο.

Αν τα δεδομένα αυτά δεν αλλάξουν, η πρώτη παραγγελία πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να απαιτήσει εκατοντάδες επιπλέον ευρώ από τους καταναλωτές. Η επιβάρυνση αυτή αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αισθητή στη βόρεια και την ορεινή Ελλάδα, όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι μεγαλύτερες.

Κυβερνητικές δεσμεύσεις και συσκέψεις

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει δεσμευθεί πολιτικά να παρέμβει στην κατάσταση. Στις 14 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε δηλώσει ότι τον Οκτώβριο, κατά τη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες. Ωστόσο, η δέσμευση αυτή δεν έχει ακόμη μετατραπεί σε ένα πλήρως κοστολογημένο έκτακτο πακέτο, με συγκεκριμένους δικαιούχους και χρονοδιάγραμμα.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη συζήτηση του Πρωθυπουργού με το οικονομικό επιτελείο, με αντικείμενο τις πιθανές παρεμβάσεις. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι τέτοιες συσκέψεις διεξάγονται εδώ και καιρό σε εβδομαδιαία βάση, με στόχο την παρακολούθηση της κατάστασης και την αξιολόγηση των δεδομένων.

Δημοσιονομικός χώρος και πιθανά μέτρα

Χθες το βράδυ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, προσδιόρισε τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει για το έτος 2026 για παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας. Το ποσό αυτό ανέρχεται κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων. Παράλληλα, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η συνέχιση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης. Ο Σταύρος Παπασταύρου έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων επιδοτήσεων σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Με βάση τις πληροφορίες, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το χαμηλό σταθερό τιμολόγιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki