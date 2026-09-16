Η «κατάρα των 30» και η αναθεώρηση των οικονομικών προβλέψεων

Μια από τις πιο τρομακτικές οικονομικές προβλέψεις της τελευταίας δεκαετίας, γνωστή ως η «κατάρα των 30», επανέρχεται στο προσκήνιο. Η πρόβλεψη αυτή, που δημοσιεύθηκε το 2016, υποστήριζε ότι ένας 30χρονος θα χρειαζόταν να εργαστεί επτά χρόνια περισσότερο ή να αποταμιεύει σχεδόν τα διπλάσια χρήματα για να φτάσει στη σύνταξη με ένα αντίστοιχο επίπεδο ζωής, λόγω της αισθητής πτώσης των αποδόσεων των επενδύσεων. Ωστόσο, μια πρόσφατη αναθεώρηση της ανάλυσης, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, από τον Ben Carlson, φέρνει νέα δεδομένα, υποδεικνύοντας ότι η πραγματικότητα εξελίχθηκε τελικά λιγότερο δραματικά.

Η αρχική δυσοίωνη πρόβλεψη του 2016

Το 2016, η μελέτη της McKinsey Global Institute με τίτλο «Diminishing Returns: Why Investors May Need to Lower Their Expectations» είχε προκαλέσει ανησυχία. Η βασική της διαπίστωση ήταν ότι οι επενδυτές είχαν βιώσει τρεις εξαιρετικά γενναιόδωρες δεκαετίες, από το 1985 έως το 2014, όπου οι πραγματικές αποδόσεις των μετοχών στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη είχαν φτάσει κατά μέσο όρο το 7,9% ετησίως. Αυτό το ποσοστό βρισκόταν αισθητά πάνω από τους αντίστοιχους ιστορικούς μέσους όρους, ενώ και τα ομόλογα είχαν προσφέρει ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις.

Η McKinsey υποστήριζε τότε ότι αυτή η περίοδος δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα καλής τύχης στις αγορές, αλλά ένας σπάνιος συνδυασμός παραγόντων. Συγκεκριμένα, αναφερόταν στην πτώση του πληθωρισμού και των επιτοκίων, στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, στην αύξηση των εταιρικών κερδών και στη διεύρυνση των αποτιμήσεων των μετοχών. Με άλλα λόγια, οι προηγούμενες γενιές επενδυτών είχαν πέσει πάνω σε ένα αρκετά καλό οικονομικό «πάρτι».

Η αναθεώρηση δέκα χρόνια μετά

Η δυσοίωνη αυτή πρόβλεψη για το μέλλον των επενδύσεων επέστρεψε δέκα χρόνια αργότερα, αλλά όχι όπως την περίμεναν πολλοί. Μια αναθεώρηση της ανάλυσης, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, από τον Ben Carlson στο «A Wealth of Common Sense», εξέτασε τι συνέβη έκτοτε. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πραγματικότητα ήταν, τελικά, λιγότερο δραματική από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Η νέα έρευνα, με περισσότερη ψυχραιμία αυτή τη φορά, βάζει στο κάδρο όχι μόνο το άγχος της συνταξιοδότησης (retirement anxiety), αλλά και την εμμονή να μετατρέπονται οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις σε χρηματιστηριακή προφητεία. Η αρχική μελέτη του 2016 είχε προειδοποιήσει ότι οι επόμενες γενιές θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο ή πολύ μεγαλύτερη αποταμίευση για να εξασφαλίσουν το ίδιο επίπεδο ζωής στη σύνταξη.

Το τέλος της «χρυσής εποχής» και οι προσδοκίες

Το 2016, η McKinsey θεωρούσε πως το «πάρτι» των υψηλών αποδόσεων όδευε προς το τέλος του. Στα σενάρια της μελέτης, οι αποδόσεις των επόμενων 20 ετών θα ήταν σημαντικά χαμηλότερες. Αυτό οδήγησε στο headline που έμεινε, δηλαδή ότι ο σημερινός 30χρονος θα πρέπει να δουλέψει επτά χρόνια περισσότερο ή να αποταμιεύσει σχεδόν τα διπλάσια χρήματα.

Η οικονομική πραγματικότητα, όπως αναφέρεται, φροντίζει να συντηρεί την καθυστέρηση των χρόνων της «ενηλικίωσης». Κάποτε, τα 30 ήταν η ηλικία που υποτίθεται ότι κάποιος «έμπαινε σε μια σειρά», ενώ σήμερα οι χρόνοι αυτοί τείνουν να καθυστερούν. Η αναθεύρηση του 2026 προσφέρει μια πιο ψύχραιμη ματιά στην εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων και των επενδύσεων, σε σχέση με τις αρχικές δυσοίωνες προβλέψεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta