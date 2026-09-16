Οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να ανεβαίνουν, με την περιφέρεια να πρωτοστατεί

Οι τιμές των κατοικιών στην ελληνική αγορά ακινήτων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας σε νέο υψηλό το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης έχει επιβραδυνθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τάση παραμένει θετική για τους πωλητές.

Η νέα εικόνα της αγοράς παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση: το μεγαλύτερο «ράλι» στις τιμές δεν παρατηρείται πλέον στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν κατά μέσο όρο αύξηση 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για μια σημαντική άνοδο, αν και χαμηλότερη από τους ρυθμούς που είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια.

Ειδικότερα, το 2025 οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά 8,3%, ενώ το 2024 η άνοδος είχε φτάσει το 9,1%. Η επιβράδυνση του ρυθμού δεν ανατρέπει την ανοδική τάση, αλλά σηματοδοτεί μια πιο μετριοπαθή εξέλιξη.

Η περιφέρεια στην πρώτη γραμμή

Η μεγαλύτερη έκπληξη στα στοιχεία αφορά τη γεωγραφική κατανομή των αυξήσεων. Ενώ στην Αθήνα οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση και στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7%, στις άλλες μεγάλες πόλεις η άνοδος διαμορφώθηκε στο 5,4%.

Ωστόσο, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, οι τιμές «έτρεξαν» με 7,1%, καταγράφοντας με διαφορά τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης. Αυτό υποδηλώνει ότι η άνοδος της αγοράς κατοικίας αποκτά πλέον μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά, με περιοχές που παλαιότερα βρίσκονταν μακριά από το επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος να καταγράφουν ισχυρότερες αυξήσεις από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα.

Παράγοντες που διαμορφώνουν την αγορά

Διάφοροι παράγοντες συμβάλλουν σε αυτή τη νέα δυναμική της αγοράς. Σημαντικό ρόλο παίζουν η αυξημένη τουριστική ζήτηση, η αναζήτηση κατοικιών εκτός των ακριβότερων κέντρων, καθώς και η περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων ακινήτων σε αρκετές τοπικές αγορές.

Η έλλειψη νέων κατοικιών εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα.

Διαφορές σε νεόδμητα και παλαιότερα ακίνητα

Αναφορικά με την ηλικία των ακινήτων, τα νεόδμητα διαμερίσματα, δηλαδή αυτά ηλικίας έως πέντε ετών, κατέγραψαν στο δεύτερο τρίμηνο αύξηση 6,2% σε σχέση με πέρυσι. Στα παλαιότερα ακίνητα, η αντίστοιχη άνοδος ήταν 5%.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr