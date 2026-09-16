Η ενέργεια προκαλεί πονοκέφαλο στην κυβέρνηση: Εξετάζεται αύξηση επιδόματος θέρμανσης και επιδότηση στην αμόλυβδη

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέα παρέμβαση με στόχο τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας πυροδοτούν ένα νέο κύμα ακρίβειας. Οι προβλέψεις για τον επερχόμενο χειμώνα δείχνουν ένα δύσκολο σκηνικό, με τις τιμές των καυσίμων να έχουν ήδη ξεπεράσει τα δύο ευρώ από τα μέσα Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται μέτρα όπως η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η επαναφορά της επιδότησης στην αμόλυβδη βενζίνη.

Ανησυχία για την πορεία των τιμών ενέργειας

Οι τιμές των καυσίμων έχουν ήδη καταγράψει τιμές άνω των δύο ευρώ από τα μέσα Αυγούστου, με τα σημάδια να μην είναι ενθαρρυντικά για το επόμενο διάστημα. Η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής – Δύσης, ο οποίος έχει χωρητικότητα επτά εκατομμύρια βαρέλια σε ημερήσια βάση, έχει συμβάλει σε αυτή την κατάσταση.

Παράλληλα, οι περιορισμένες διελεύσεις των τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα διαμορφώνουν ένα σκηνικό στην ενέργεια που προκαλεί ιδιαίτερη ανησύχία. Αυτή η κατάσταση θορυβεί όχι μόνο την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και την Ευρώπη γενικότερα.

Το Μέγαρο Μαξίμου σε εγρήγορση

Με την ακρίβεια να παραμένει το «νούμερο ένα» πρόβλημα για τους πολίτες, ειδικά σε μία προεκλογική περίοδο, το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση. Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, συνεργάζεται στενά με το πρωθυπουργικό γραφείο για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε στον Skai 100,3 ότι υπάρχουν εφεδρείες για το 2026 και το θέμα θα επανεξεταστεί μέσα στον Οκτώβριο. Ο Οκτώβριος χαρακτηρίζεται ως κομβικός μήνας, καθώς από τις 15 του μήνα ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, το κόστος του οποίου αποτελεί σημαντικό «βραχνά» για πολλά νοικοκυριά.

Στο τραπέζι τα μέτρα στήριξης

Στο πλαίσιο των συζητήσεων που διεξάγονται στο κυβερνητικό επιτελείο, εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Εναλλακτικά, συζητείται η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, οι οποίοι πέρυσι καθορίστηκαν βάσει εισοδηματικών, περιουσιακών και γεωγραφικών κριτηρίων.

Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, εξετάζει την παράταση των μέτρων για την επιδότηση καυσίμων στην αντλία. Σήμερα, η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) ανέρχεται στα 10 λεπτά το λίτρο, ενώ υπάρχει και μία πρόσθετη ελάφρυνση 5 λεπτών το λίτρο από τα διυλιστήρια.

Επιδότηση στην αμόλυβδη και φυσικό αέριο

Μεταξύ των μέτρων που βρίσκονται στο «τραπέζι» είναι και η επαναφορά της επιδότησης στην αμόλυβδη βενζίνη, ένα μέτρο που δεν ίσχυε κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση αναζητά τρόπους να ελαφρύνει το βάρος των καταναλωτών από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων.

Επιπλέον, «πονοκέφαλο» δημιουργεί και η αυξημένη τιμή του φυσικού αερίου, η οποία παρασύρει ανοδικά την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι, βλέποντας την πορεία των πραγμάτων και έχοντας διατηρήσει εφεδρείες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα. Στόχος είναι να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί ως στήριξη, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit