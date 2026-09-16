Η Qualco με ανεκτέλεστο 762 εκατ. ευρώ στρέφεται σε τεχνητή νοημοσύνη και άμυνα

Σε μια νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται ο όμιλος Qualco, έχοντας εξασφαλίσει ένα σημαντικό ανεκτέλεστο έργων ύψους 762 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία. Η εταιρεία διευρύνει τις δραστηριότητές της, επεκτεινόμενη σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η αμυντική τεχνολογία και το embedded finance. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της εκτός Ελλάδας, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Ισχυρό ανεκτέλεστο και οικονομικά αποτελέσματα

Ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία που προκύπτουν από τα πρόσφατα αποτελέσματα της Qualco είναι το ανεκτέλεστο έργων, το οποίο στις 30 Ιουνίου είχε φτάσει τα 762 εκατ. ευρώ. Αυτό το ποσό αφορά ήδη ανατεθειμένες συμβάσεις για την επόμενη πενταετία και όχι εκτιμήσεις για πιθανά μελλοντικά έργα, προσφέροντας έτσι σημαντική ορατότητα ως προς τα έσοδα των επόμενων ετών.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 101,1 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 14% σε σύγκριση με τα 88,6 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025. Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 3%, φτάνοντας τα 13,4 εκατ. ευρώ.

Πίεση στο περιθώριο κέρδους και επενδύσεις

Παρά την αύξηση των εσόδων και του EBITDA, το περιθώριο κέρδους του ομίλου υποχώρησε στο 13,2% από 14,7% που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα. Η πίεση αυτή στο περιθώριο συνδέεται με τις αυξημένες δαπάνες που πραγματοποιεί η Qualco.

Οι δαπάνες αυτές αφορούν την ενίσχυση της δυνατότητας εκτέλεσης νέων έργων, καθώς και σημαντικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, ο όμιλος επενδύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών διττής χρήσης, οι οποίες συμβάλλουν στην επέκταση του αντικειμένου δραστηριοτήτων του.

Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας

Η διεθνοποίηση αποτελεί ολοένα και πιο σημαντικό κομμάτι του επιχειρηματικού μοντέλου της Qualco. Από το συνολικό ανεκτέλεστο των 762 εκατ. ευρώ, τα 335 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 44%, προέρχονται από διεθνείς πελάτες. Αυτό υπογραμμίζει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των ξένων αγορών στις υπηρεσίες του ομίλου.

Τα έσοδα από το εξωτερικό παρουσίασαν αύξηση 24%, φτάνοντας τα 32,1 εκατ. ευρώ. Πλέον, αντιστοιχούν στο 32% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας, έναντι 29% που ήταν ένα χρόνο πριν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της επέκτασης είναι η επιλογή της πλατφόρμας ProximaPlus από την Bank AlJazira στη Μέση Ανατολή, καθιστώντας την τον 13ο μεγάλο πελάτη της Qualco στην περιοχή.

Νέες πηγές εσόδων και τεχνολογικές κατευθύνσεις

Ο όμιλος Qualco επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το άνοιγμα νέων πηγών εσόδων και την επέκταση σε καινοτόμους τομείς. Εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, η εταιρεία έχει στραφεί και στην αμυντική τεχνολογία, καθώς και στο embedded finance.

Στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, το QART έχει ήδη ολοκληρώσει την ανάπτυξη δύο προϊόντων τεχνολογίας διττής χρήσης. Τα προϊόντα αυτά διαθέτουν 100% ελληνική πνευματική ιδιοκτησία και έχουν λάβει διαβάθμιση NATIONAL, NATO και EU SECRET, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του ομίλου σε ένα απαιτητικό και στρατηγικής σημασίας πεδίο.

Με πληροφορίες από: Topontiki