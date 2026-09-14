Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε ξανά τα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) απέρριψε για δεύτερη φορά το αίτημα των δημοσίων υπαλλήλων για τη μόνιμη επαναφορά των Δώρων, δηλαδή του 13ου και 14ου μισθού. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο διατύπωσε ως βασικό σκεπτικό του ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς και χωρίς την καταβολή αυτών των επιδομάτων.

Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ

Η νέα απόφαση, με αριθμό 1201/2026 ΟλΣτΕ, επανέλαβε το σκεπτικό που είχε υιοθετηθεί και στην προγενέστερη απόφαση 1307/2019. Εκείνη η προηγούμενη απόφαση, με Πρόεδρο την κ. Σακελλαροπούλου, είχε ανατρέψει προηγούμενες δικαστικές κρίσεις που ήταν θετικές ως προς την επαναχορήγηση των Δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δημοσίευσε την κρίση της στις 19 Αυγούστου 2026, επιβεβαιώνοντας τη θέση της σχετικά με το ζήτημα.

Το σκεπτικό και η συνταγματικότητα του νόμου

Το βασικό επιχείρημα του δικαστηρίου εστιάζει στην εκτίμηση ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι διαθέτουν τη δυνατότητα να διαβιούν αξιοπρεπώς ακόμη και χωρίς την καταβολή των Δώρων. Στο πλαίσιο αυτό, το ΣτΕ έκρινε ότι ο μνημονιακός νόμος 4093/2012, ο οποίος είχε καταργήσει τα τρία Δώρα-Επιδόματα, είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα της χώρας.

Ο συγκεκριμένος νόμος είχε θεσπιστεί κατά την περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, με τον κ. Ιωάννη Στουρνάρα να υπηρετεί ως Υπουργός Οικονομικών. Η απόφαση του ΣτΕ επιβεβαίωσε επίσης ότι ο εν λόγω νόμος είναι συμβατός με τις Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν την Ελλάδα.

Το ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδόθηκε περίπου δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου 5313/2026, ο οποίος είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α 102. Ο νόμος αυτός προέβλεπε σημαντικές αυξήσεις, που έφταναν έως και το 100%, στους μισθούς Μητροπολιτών, δικαστών, καθώς και υπαλλήλων της Προεδρίας της Δημοκρατίας και Ανεξάρτητων Αρχών.

Επιπλέον, ένα μήνα πριν από την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, είχε προηγηθεί μία δήλωση του κεντρικού τραπεζίτη, η οποία είχε προκαλέσει αίσθηση στο πανελλήνιο. Ο κεντρικός τραπεζίτης είχε χαρακτηρίσει την ενδεχόμενη αναβίωση των Δώρων ως «τρέλα».

Με πληροφορίες από: alfavita.gr