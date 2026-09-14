Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προανήγγειλε στήριξη των πολιτών τον Οκτώβριο, όταν ανοίξει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα είναι παρούσα για να στηρίξει τους πολίτες με κάθε τρόπο, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις για τα «κόκκινα δάνεια» και το ιδιωτικό χρέος.

Στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης

«Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε», δήλωσε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στην τιμή που θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης και στο ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Υπενθύμισε ότι αυτήν τη στιγμή το ντίζελ επιδοτείται στην αντλία.

Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι η χώρα θα βρίσκεται σε άλλη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όταν φτάσει η συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επανέλαβε τη δέσμευση για στήριξη των πολιτών με κάθε τρόπο, ώστε το διαθέσιμο εισόδημα να είναι περισσότερο από τον προηγούμενο χρόνο. Τεχνικά, οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες κάνουν διαχωρισμό ανάμεσα στο μόνιμο και στο έκτακτο, καθώς και ανάμεσα στην κρίση και στην κανονική διαχείριση της οικονομίας. Ακόμη και στη διαχείριση της κρίσης την άνοιξη, η χώρα ήταν νοικοκύρης στον τρόπο διαχείρισης του ποσού.

Δημοσιονομικό κόστος και προγράμματα κομμάτων

Ερωτηθείς για το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών των κομμάτων, ο υπουργός κάλεσε όλα τα κόμματα να βάλουν τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Πρότεινε να εξεταστούν εκεί οι διχογνωμίες σχετικά με την κοστολόγηση, ώστε να γίνει μια συζήτηση επί του πραγματικού.

Όπως είπε, τα όσα ανακοινώνουν τα κόμματα στη ΔΕΘ τη φετινή χρονιά μπορούν να θεωρηθούν ως το προεκλογικό τους πρόγραμμα, αποτελώντας τεκμήρια αξιοπιστίας για τον κόσμο. Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε την εμπιστοσύνη στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει λαθροχειρία.

Ο ισχυρισμός δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα, αλλά ότι «αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν». Αυτά τα πολύ μεγάλα πακέτα που ανακοινώνονται είναι υπερτριπλάσια σε σχέση με αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, και τα χρήματα θα πρέπει να βρεθούν. Στην ιστορία της χώρας, όσες φορές συνέβη κάτι τέτοιο, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, και «αλίμονο, λοιπόν, αν αυτό ξανασυμβεί».

Μέτρα στήριξης και ιδιωτικό χρέος

Ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια έχει πραγματοποιήσει συνολικά πακέτα στήριξης της κοινωνίας της τάξης των 4 δισ. ευρώ, χαρακτηρίζοντάς τα ως μόνιμα μέτρα. Τα έκτακτα μέτρα, σε συνάρτηση και με την ενεργειακή κρίση, ήταν της τάξεως των 800 εκατ. ευρώ φέτος την άνοιξη, όταν χρειάστηκε παραπάνω στήριξη της κοινωνίας.

Ο στόχος είναι κάθε χρόνο τα χρήματα που μένουν στην τσέπη του πολίτη να είναι περισσότερα από τον προηγούμενο. Παράλληλα, γίνονται κινήσεις όπως η μείωση στο κόστος ενέργειας κατά 30% μέσα από επενδύσεις. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος.

Συγκεκριμένα, έγινε μείωση στο ποσό υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό, από 10.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ. Επίσης, αναπροσαρμόστηκε ο ακατάσχετος λογαριασμός από 1.250 ευρώ σε 1.600 ευρώ, ενώ υπάρχει και προστασία της κύριας κατοικίας.

Κόκκινα δάνεια και servicers

Όσον αφορά στο θέμα των «κόκκινων δανείων» και των servicers, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι παρατηρείται η εφαρμογή του πλαισίου που έχει θεσπιστεί. «Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε αν κριθεί αναγκαίο», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Πρόσθεσε ότι όπου κρίνεται πως υπάρχουν ανάγκες παρέμβασης, θα υπάρξουν οι σχετικές παρεμβάσεις. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τις τραπεζικές χρεώσεις.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit