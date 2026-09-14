Το Sushi Lunchi επεκτείνεται στη Γλυφάδα με διευρυμένο μενού

Το Sushi Lunchi, γνωστό για την urban ιαπωνική του ταυτότητα, επεκτείνεται με ένα νέο κατάστημα στην καρδιά της Γλυφάδας, στην οδό Κύπρου 65. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την είσοδο της αλυσίδας στα νότια προάστια, προσφέροντας τις γαστρονομικές της προτάσεις σε ένα ευρύτερο κοινό. Το νέο εστιατόριο έρχεται με ένα διευρυμένο μενού, διατηρώντας παράλληλα τον ανεπιτήδευτο χαρακτήρα που το καθιέρωσε στο κέντρο της Αθήνας.

Η επέκταση του Abros Group

Η δημιουργία του νέου καταστήματος στη Γλυφάδα αποτελεί ένα ακόμη εγχείρημα του Abros Group, του επιχειρηματικού ομίλου των αδελφών Αλεξόπουλων. Ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει ενεργά στον τομέα της εστίασης, αναπτύσσοντας σύγχρονες και ξεχωριστές προτάσεις. Με αυτή την κίνηση, το Sushi Lunchi ενισχύει την παρουσία του στην αγορά, φέρνοντας την urban ιαπωνική κουζίνα σε μια νέα περιοχή.

Η επιλογή της Γλυφάδας, στην οδό Κύπρου 65, εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου να προσεγγίσει το κοινό των νοτίων προαστίων. Το Sushi Lunchi διατηρεί την αναγνωρίσιμη ταυτότητά του, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσει το αρχικό του concept, προσφέροντας μια εμπλουτισμένη εμπειρία στους επισκέπτες του νέου χώρου.

Γαστρονομική καθοδήγηση και φιλοσοφία

Το διευρυμένο μενού του Sushi Lunchi στη Γλυφάδα βρίσκεται υπό τη γαστρονομική καθοδήγηση του Head Chef, Αλέξανδρου Μακρή. Ο σεφ, ο οποίος ηγείται της κουζίνας των Sushi Lunchi, έχει επιμεληθεί τις νέες προσθήκες, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της ποιότητας και της δημιουργικότητας που χαρακτηρίζει το brand. Η φιλοσοφία του εστιατορίου παραμένει προσηλωμένη στην urban ιαπωνική comfort food κουλτούρα.

Ο ανεπιτήδευτος χαρακτήρας και η δημιουργική προσέγγιση της ιαπωνικής κουζίνας αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητας του Sushi Lunchi. Με την υπογραφή του Αλέξανδρου Μακρή, το νέο κατάστημα μεταφέρει αυτή την εκδοχή της σύγχρονης ιαπωνικής γαστρονομίας στα νότια προάστια, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία εστίασης.

Νέες και αγαπημένες γεύσεις στο μενού

Το μενού του νέου Sushi Lunchi στη Γλυφάδα περιλαμβάνει τις αγαπημένες επιλογές που έχουν ήδη καθιερωθεί από το πρώτο κατάστημα στην οδό Βουλής. Στον βασικό κορμό της γαστρονομικής πρότασης παραμένουν πιάτα όπως τα donburi, τα maki και τα uramaki, προσφέροντας στους λάτρεις της ιαπωνικής κουζίνας τις κλασικές γεύσεις που γνωρίζουν και αγαπούν.

Παράλληλα, το νέο κατάστημα παρουσιάζει αρκετές επιπλέον επιλογές, εμπλουτίζοντας σημαντικά το γαστρονομικό του φάσμα. Ιδιαίτερη θέση στο μενού έχουν τα udon και yakisoba noodles, τα οποία προσφέρονται σε διαφορετικές εκδοχές με κοτόπουλο, μοσχάρι ή γαρίδα. Αυτές οι προσθήκες στοχεύουν να προσφέρουν περισσότερες επιλογές για ένα ολοκληρωμένο και χορταστικό γεύμα.

Επιπλέον, το μενού εμπλουτίζεται με πιάτα fried rice, καθώς και με το αγαπημένο oshizushi. Αυτές οι νέες προτάσεις διευρύνουν ακόμη περισσότερο την εμπειρία γύρω από τη σύγχρονη ιαπωνική κουζίνα, προσφέροντας ποικιλία και νέες γευστικές ανακαλύψεις στους επισκέπτες του Sushi Lunchi στη Γλυφάδα.

Επιλογές για κάθε διατροφική προτίμηση

Στο πλαίσιο του διευρυμένου μενού, το Sushi Lunchi έχει ενσωματώσει και vegan επιλογές. Αυτή η πρωτοβουλία διασφαλίζει ότι η φιλοσοφία του εστιατορίου απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα διατροφικών προτιμήσεων, καλύπτοντας τις ανάγκες και των επισκεπτών που ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή. Η προσθήκη των vegan πιάτων γίνεται χωρίς να απομακρύνεται το brand από τον δημιουργικό και casual χαρακτήρα του.

Η δέσμευση για ποικιλία και προσβασιμότητα στις γεύσεις αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Sushi Lunchi. Με αυτό τον τρόπο, το εστιατόριο επιδιώκει να προσφέρει μια φιλόξενη και ευέλικτη γαστρονομική εμπειρία σε όλους τους πελάτες του, διατηρώντας την ποιότητα και την αυθεντικότητα της ιαπωνικής κουζίνας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta