Η ΕΛΑΣ στην αντεπίθεση για το επίδομα ανεργίας και το οικονομικό πρόγραμμα

Η αντιπολίτευση συνδέει τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας με κυβερνητικό σχεδιασμό, κλιμακώνοντας τη σύγκρουση για το οικονομικό πρόγραμμα. Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι η πρόταση για τη μείωση του επιδόματος ανεργίας δεν αποτελεί «προσωπική άποψη» του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά απηχεί την ατζέντα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την επόμενη μέρα. Παράλληλα, συνεχίζεται το «σήριαλ» της «υπερκοστολόγησης» του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να συντηρεί το θέμα ανεβοκατεβάζοντας το ύψος του.

Η πρόταση για το επίδομα ανεργίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε δηλώσει πως «δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας για πάνω από δύο μήνες». Την πρότασή του αυτή την αιτιολόγησε λέγοντας ότι η χώρα έχει επιτύχει μια «ανεργία που είναι χαμηλότερη από πολύ πιο ισχυρές χώρες». Πρόσθεσε επίσης πως τα χρήματα που θα προέκυπταν από τη μείωση του επιδόματος θα μπορούσαν «να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών».

Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι αυτή η δήλωση του κ. Μαρινάκη αποτελεί ένα «τυράκι» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έλαβαν κάποιο όφελος από το «πακέτο» που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι η θέση αυτή δεν είναι προσωπική, αλλά αντικατοπτρίζει τον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης.

Η αντίδραση της ΕΛΑΣ και το αίτημα αποπομπής

Από την Αμαλίας, η ΕΛΑΣ καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αποδείξει ότι η πρόταση αυτή δεν είναι δική του, αποπέμποντας τον Παύλο Μαρινάκη από τη θέση του. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως τονίζουν, «θα επιβεβαιώσει πως οι δηλώσεις Μαρινάκη για τους ανέργους είναι το δικό του σχέδιο για την επόμενη μέρα».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, σε χθεσινή της δήλωση, ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης σιωπά «για τρίτη μέρα μετά την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου για δραστικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, δηλαδή για την εξαθλίωση των ανέργων». Η κ. Κουφονικολάκου υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός σιωπά επειδή «ο κ. Μαρινάκης δεν είπε τη προσωπική του θέση», καθώς «πουθενά στον κόσμο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις για μείζονα ζητήματα. Πρόκειται για το σχέδιο Μητσοτάκη». Επίσης, σημείωσε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραμένει στη θέση του και θα είναι κανονικά υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές.

Το «σήριαλ» της υπερκοστολόγησης

Ένα ακόμη επεισόδιο στο «σήριαλ» της «υπερκοστολόγησης» του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «πανηγυρικό άδειασμα» στον Αλέξη Τσίπρα από τον τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκο Κουτεντάκη, με αφορμή δηλώσεις του τελευταίου.

Ο κ. Μαρινάκης ερμήνευσε αυτές τις δηλώσεις ως παραδοχή ότι το ετήσιο κόστος του προγράμματος είναι 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι το τετραετές, όπως είχε αρχικά δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Βάσει αυτής της ερμηνείας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για κόστος 30 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις δύο μέρες πριν, το Υπουργείο Οικονομικών είχε κοστολογήσει το ίδιο πρόγραμμα σε 40 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι δηλώσεις Κουτεντάκη και οι κυβερνητικές ερμηνείες

Οι δηλώσεις του Φραγκίσκου Κουτεντάκη, που αποτέλεσαν την αφορμή για την κυβερνητική κριτική, έγιναν στην εκπομπή του Action24 «Πίσω απ’ τις γραμμές». Εκεί, ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ είχε αναφέρει πως οι «δαπάνες του 2030 θα είναι 7,5 δις παραπάνω από το 2026», διευκρινίζοντας ότι τα δημοσιονομικά υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

Σε διευκρινιστική ερώτηση ενός εκ των τριών δημοσιογράφων της εκπομπής, ο κ. Κουτεντάκης απάντησε ότι «όλα είναι ετήσια», επιβεβαιώνοντας τη λογική των ετήσιων υπολογισμών στα δημοσιονομικά στοιχεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki