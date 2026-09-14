Το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους: Πόσα θα δουν στην τσέπη

Από 257 έως 389 ευρώ καθαρά θα δουν στην τσέπη τους περίπου 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι από το μόνιμο χριστουγεννιάτικο επίδομα των 500 ευρώ μεικτά. Το ακριβές ποσό που θα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους θα καθοριστεί από το εισόδημα, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση κάθε υπαλλήλου, καθώς το επίδομα θα υπόκειται σε φόρους και κρατήσεις.

Η ενίσχυση αυτή, η οποία ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, θα καταβληθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2027 και θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Σύμφωνα με διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το ποσό θα προσμετράται τόσο στις τακτικές όσο και στις συντάξιμες αποδοχές.

Το ύψος του επιδόματος και οι παράγοντες διαμόρφωσης

Το μεικτό ποσό των 500 ευρώ θα είναι το ίδιο για όλους τους δικαιούχους, χωρίς να διαφοροποιείται ανάλογα με την προϋπηρεσία, το μισθολογικό κλιμάκιο ή την εκπαιδευτική κατηγορία του υπαλλήλου. Αυτό σημαίνει ότι το αρχικό ποσό θα είναι κοινό για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως της θέσης ή της εμπειρίας τους.

Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης με ένα έτος υπηρεσίας θα λάβει το ίδιο μεικτό ποσό με έναν υπάλληλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με πολυετή προϋπηρεσία. Η διαφοροποίηση θα προκύψει αποκλειστικά στο καθαρό ποσό που θα πιστωθεί στον τραπεζικό τους λογαριασμό, λόγω των φόρων και των κρατήσεων που επιβάλλονται.

Πώς διαμορφώνεται το καθαρό ποσό ανάλογα με την ηλικία και το εισόδημα

Το τελικό καθαρό ποσό που θα λάβει κάθε δημόσιος υπάλληλος εξαρτάται σημαντικά από την ηλικία και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά του, καθώς και από τον αριθμό των παιδιών.

Για τους εργαζόμενους που είναι άνω των 30 ετών, το καθαρό ποσό μπορεί να φτάσει έως τα 389 ευρώ, εφόσον το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ και έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά. Αν το εισόδημα κυμαίνεται έως 30.000 ευρώ, η καθαρή παροχή διαμορφώνεται μεταξύ 288 και 319 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Για όσους έχουν εισόδημα 40.000 ευρώ, το καθαρό ποσό υποχωρεί στα 257 ευρώ.

Στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων ηλικίας 26 έως 30 ετών, το καθαρό ποσό μπορεί επίσης να ανέλθει έως τα 389 ευρώ, κυρίως στις χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες. Τέλος, για τους εργαζόμενους έως 25 ετών, η καθαρή ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 389 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

Επιπλέον αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων

Το νέο χριστουγεννιάτικο επίδομα έρχεται να προστεθεί σε άλλες αυξήσεις που οι δημόσιοι υπάλληλοι βλέπουν κάθε Απρίλιο, οι οποίες συνδέονται με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Με την υπόθεση ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από τα 920 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, οι δημόσιοι υπάλληλοι αναμένεται να δουν περαιτέρω ενισχύσεις στις αποδοχές τους.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται αύξηση κατά 40 ευρώ μεικτά τον Απρίλιο του 2027 και επιπλέον 40 ευρώ μεικτά τον Ιανουάριο του 2028. Σε ετήσια βάση, αυτή η συνολική αύξηση αντιστοιχεί σε 960 ευρώ μεικτά.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr