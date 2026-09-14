Η ELPEN επενδύει 80 εκατ. ευρώ και δημιουργεί το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία ELPEN, καθώς προχωρά σε μια σημαντική επένδυση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Η επένδυση αφορά τη δημιουργία του Athens LifeTech Park στα Σπάτα, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο οργανωμένο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με αυτή την κίνηση, η εταιρεία επιχειρεί να διευρύνει το αποτύπωμά της, εστιάζοντας πλέον δυναμικά στη βιοτεχνολογία και την έρευνα.

Το Athens LifeTech Park στα Σπάτα

Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της ELPEN βρίσκεται το Athens LifeTech Park, μια επένδυση που ανέρχεται στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Το πάρκο αυτό, που βρίσκεται στην περιοχή των Σπάτων, έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα. Μέσα σε αυτό το οικοσύστημα, η επιστημονική έρευνα θα συνδέεται άμεσα με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, προωθώντας την καινοτομία στον τομέα της βιοτεχνολογίας.

Το νέο συγκρότημα είναι σχεδιασμένο για να φιλοξενήσει διάφορες λειτουργίες και υποδομές. Περιλαμβάνει σύγχρονα εργαστήρια, απαραίτητες υποδομές για προκλινική και κλινική έρευνα, καθώς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για νεοφυείς επιχειρήσεις. Επιπλέον, το πάρκο θα διαθέτει ένα κέντρο εκπαίδευσης και συνεδρίων, ενισχύοντας τη διάχυση της γνώσης και τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και επιχειρηματιών.

Ο ρόλος του Biotech Incubator

Ένα κεντρικό τμήμα του συνολικού σχεδίου είναι το Biotech Incubator, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Αυτή η δομή προσφέρει ένα περιβάλλον όπου οι νέες εταιρείες μπορούν να αναπτυχθούν με την απαραίτητη υποστήριξη.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στο Biotech Incubator θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Αυτό τους επιτρέπει να αποφύγουν το αρχικό κόστος και την πολυπλοκότητα της δημιουργίας δικών τους υποδομών από το μηδέν, επιταχύνοντας την ανάπτυξή τους και την υλοποίηση των ερευνητικών τους σχεδίων.

Υπηρεσίες έρευνας και εκπαίδευση

Πέρα από την υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων, το Athens LifeTech Park θα λειτουργεί και σε άλλους βασικούς πυλώνες. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προκλινικής και κλινικής έρευνας. Αυτές οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες τόσο σε ελληνικές όσο και σε ξένες εταιρείες, προσφέροντας λύσεις για τις ερευνητικές τους ανάγκες και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων θεραπειών και προϊόντων.

Ο τρίτος πυλώνας του πάρκου επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και στις επιστημονικές συνεργασίες. Μέσω του κέντρου εκπαίδευσης και συνεδρίων, θα οργανώνονται σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια, προωθώντας τη συνεχή μάθηση και την ανταλλαγή γνώσεων. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και της βιομηχανίας, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον για την καινοτομία.

Η ευρύτερη επενδυτική στρατηγική της ELPEN

Η επένδυση των 80 εκατομμυρίων ευρώ για το Athens LifeTech Park αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου και φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος της ELPEN. Το συνολικό αυτό πρόγραμμα προβλέπει επενδύσεις που φτάνουν τα 380 εκατομμύρια ευρώ και θα υλοποιηθούν έως το έτος 2030. Αυτή η στρατηγική κίνηση υπογραμμίζει τη δέσμευση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην ανάπτυξη και την καινοτομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η ELPEN, η εταιρεία επανεπενδύει ένα σημαντικό μέρος του ετήσιου κύκλου εργασιών της στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, πάνω από το 15% του κύκλου εργασιών διατίθεται για αυτόν τον σκοπό, γεγονός που αναδεικνύει την προσήλωσή της στην επιστημονική πρόοδο. Παράλληλα, η ELPEN διατηρεί μια ισχυρή διεθνή παρουσία, διαθέτοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως.

Το όραμα της διοίκησης για τη βιοτεχνολογική καινοτομία

Για τη διοίκηση της ELPEN, και ειδικότερα για τον διευθύνοντα σύμβουλο, κύριο Θεόδωρο Τρύφων, η νέα αυτή επένδυση σηματοδοτεί ένα σημαντικό στοίχημα για το μέλλον. Το όραμα είναι η μετάβαση από ένα μοντέλο που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων σε ένα ευρύτερο και πιο ολοκληρωμένο μοντέλο λειτουργίας.

Αυτό το νέο μοντέλο θα περιλαμβάνει όχι μόνο την παραγωγή, αλλά και την εντατική έρευνα, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την προώθηση της βιοτεχνολογικής καινοτομίας. Με αυτόν τον τρόπο, η ELPEN στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά και να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη του τομέα της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki