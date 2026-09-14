Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει εκτεταμένη διασταύρωση για τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις του 2025

Μια νέα, εκτεταμένη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025 ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι έλεγχοι αυτοί, οι οποίοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του τελευταίου τριμήνου του τρέχοντος έτους, έχουν ως βασικό σκοπό την αποκάλυψη τυχόν κρυφών εισοδημάτων που προέρχονται από ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκονται οι δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, με την ΑΑΔΕ να στοχεύει στην πλήρη και ορθή καταγραφή των σχετικών στοιχείων.

Η νέα διασταύρωση της ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο για τη διενέργεια μιας μεγάλης διασταύρωσης όλων των εισοδημάτων που δηλώθηκαν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Αυτή η διαδικασία θα αντιπαραβάλει τα δηλωθέντα ποσά με τα στοιχεία που συλλέγονται από τις μεγάλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως η Airbnb, η Booking και η VRBO.

Επιπλέον, θα γίνει σύγκριση με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής που υποβάλλονται απευθείας στην ΑΑΔΕ. Ο κύριος στόχος είναι να ελεγχθεί η ορθή και πλήρης αποτύπωση των στοιχείων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Τα στοιχεία των δηλώσεων και η αύξηση των μισθωμάτων

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ δείχνουν μια σημαντική δραστηριότητα στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Συγκεκριμένα, το 2025 υποβλήθηκαν συνολικά 2.466.075 δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση του φαινομένου στην ελληνική αγορά.

Τα δηλωθέντα μισθώματα για το 2025 ανήλθαν σε 973,712 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό καταγράφει μια αύξηση περίπου 10% σε σύγκριση με το 2024, όταν τα δηλωθέντα μισθώματα είχαν φτάσει τα 888,851 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και την ανάγκη για εντατικούς ελέγχους.

Αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων και προηγούμενοι έλεγχοι

Για τους παραβάτες που θα εντοπιστούν κατά τη διάρκεια των διασταυρώσεων, το πλαίσιο των προβλεπόμενων κυρώσεων είναι αυστηρό. Η ΑΑΔΕ έχει θεσπίσει συγκεκριμένες διατάξεις για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, με στόχο την αποτροπή της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ το 2025, προέκυψαν αποκαλύψεις, οι οποίες ενισχύουν την αποφασιστικότητα της Αρχής να συνεχίσει τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Κυβερνητικές παρεμβάσεις στην αγορά

Παράλληλα με τους ελέγχους της ΑΑΔΕ, η κυβέρνηση προχωρά σε μια σειρά παρεμβάσεων με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Μία από τις σημαντικότερες κινήσεις είναι το «πάγωμα» της έκδοσης νέων αδειών για ακίνητα που διατίθενται μέσω πλατφορμών όπως η Airbnb.

Αυτή η ρύθμιση θα εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες περιοχές, περιλαμβάνοντας τα 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, καθώς και το α’ διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2027, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν προκύψει από την υπερσυγκέντρωση βραχυχρόνιων μισθώσεων σε αστικά κέντρα.

Προσωπικές και μη μεταβιβάσιμες άδειες

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή στο πλαίσιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων αφορά τον χαρακτήρα των αδειών. Πλέον, οι άδειες καθίστανται αυστηρά προσωπικές και μη μεταβιβάσιμες. Αυτό σημαίνει ότι ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) συνδέεται άμεσα με τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή και όχι με το ακίνητο αυτό καθαυτό.

Συνέπεια αυτής της ρύθμισης είναι ότι σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου, γονικής παροχής ή κληρονομιάς, ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου διαγράφεται αυτόματα. Κατά συνέπεια, το ακίνητο χάνει οριστικά το δικαίωμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση νέας άδειας από τον νέο ιδιοκτήτη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos