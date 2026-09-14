Ράλι τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εν μέσω εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Σε υψηλά τετραμήνου κινείται το πετρέλαιο, ενώ το φυσικό αέριο βρέθηκε σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν από το 2022, καθώς η διαταραχή στην ενεργειακή αγορά κλιμακώνεται. Οι τιμές «καλπάζουν» εν μέσω εντεινόμενων εχθροπραξιών στα μέτωπα του πολέμου και συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Αυτή η άνοδος επηρεάζει άμεσα και την ελληνική αγορά καυσίμων.

Ράλι στις τιμές του πετρελαίου

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent έφτασε στα 108 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο που ξεπέρασε το 3% στις συναλλαγές της Δευτέρας 14.9.2026. Η αντίστοιχη αμερικανική ποικιλία West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση τον Οκτώβριο σημείωσε παράλληλα άνοδο 2,29%, φτάνοντας τα 102,34 δολάρια.

Τόσο το Brent όσο και το WTI κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα τετραμήνου, μετά από άνοδο άνω του 9% την περασμένη εβδομάδα. Το Brent είχε περάσει την περασμένη εβδομάδα το όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Ιούλιο. Αυτή η ανοδική τάση στις διεθνείς αγορές μεταφράζεται σε αυξήσεις και για τους Έλληνες καταναλωτές, με την αμόλυβδη βενζίνη να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,10 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ το πρωί της Δευτέρας.

Οι επιθέσεις και ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου συνδέεται άμεσα με το κλείσιμο ενός σημαντικού αγωγού αργού πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία ανέστειλε προληπτικά τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής-Δύσης μετά από επιθέσεις με drones την περασμένη εβδομάδα. Οι επιθέσεις αυτές φέρεται να προήλθαν από το Ιράκ, διακόπτοντας τη λειτουργία μιας βασικής διαδρομής φορτίων.

Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης μεταφέρει πετρέλαιο διασχίζοντας τη Σαουδική Αραβία προς λιμένες της Ερυθράς Θάλασσας και έχει δυναμικότητα περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Η λειτουργία του είναι κρίσιμη, καθώς χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ένδειξη για το πότε θα επαναλειτουργήσει ο αγωγός, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της διατήρησης της ροής ενέργειας στη Μέση Ανατολή, εν μέσω του αδιεξόδου στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ και διπλωματικές εξελίξεις

Οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούζ αποτελούν βασικό παράγοντα στην αναταραχή της αγοράς. Νωρίτερα, ένα εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματός του, όπως ανακοίνωσαν οι ιρανικές αρχές.

Παράλληλα, αναβλήθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και αρκετών κρατών του Κόλπου σχετικά με τη δημιουργία ενός προσωρινού ναυτιλιακού διαδρόμου μέσω του Ορμούζ. Την αναβολή της συνόδου σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών στο σουλτανάτο ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σαουδική Αραβία εξέφρασε επιφυλάξεις για την πρόταση, ενώ το Μπαχρέιν δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει.

Άλμα και στο φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν πάνω από 4,5%, ξεπερνώντας τα 83 ευρώ ανά κιλοβατώρα (KWh) στη συνεδρίαση της Δευτέρας 14.9.2026. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η Ευρώπη αγωνίζεται να αποκαταστήσει τα αποθέματα φυσικού αερίου της, με τα επίπεδα αποθήκευσης να παραμένουν κάτω από τα συνήθη επίπεδα, στο 68,04%. Ειδικότερα, η Γερμανία βρίσκεται στο 55,60% και η Ολλανδία στο 52,13%. Το κλίμα στην αγορά επηρεάζουν και οι περιορισμένες προμήθειες LNG από τον Περσικό Κόλπο, κυρίως από το Κατάρ.

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε πρόσφατα ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια του φυσικού αερίου αυτόν τον χειμώνα, μια παρατεταμένη διακοπή του εφοδιασμού με LNG του Κόλπου θα μπορούσε να πιέσει περαιτέρω την παγκόσμια αγορά. Αυτό θα ανάγκαζε τους ευρωπαίους αγοραστές να ανταγωνιστούν πιο επιθετικά την Ασία για την εξασφάλιση προμηθειών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis