Πρόταση για επίδομα ανεργίας δύο μηνών και οι πιθανές απώλειες για τους ανέργους

Πάνω από 5.100 ευρώ το χρόνο κινδυνεύει να χάσει όποιος μείνει άνεργος, σύμφωνα με μια πρόταση που είχε κατατεθεί στο πρωθυπουργικό γραφείο. Η ιδέα αυτή, η οποία προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει, στόχευε στην ελάφρυνση των προσλήψεων και τη μείωση του μη μισθολογικού εργατικού κόστους, ωστόσο πλήττει ευθέως τα πιο ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας.

Η αρχική πρόταση και οι στόχοι της

Η πρόταση για το επίδομα ανεργίας δύο μηνών είχε αναφερθεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Π. Μαρινάκη. Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, οι άνεργοι θα λάμβαναν επίδομα μόνο για δύο μήνες, κάτι που θα οδηγούσε σε σημαντικές απώλειες για τους δικαιούχους.

Ο βασικός στόχος πίσω από αυτή την προσέγγιση ήταν η ελάφρυνση των προσλήψεων για τις επιχειρήσεις και η μείωση του μη μισθολογικού εργατικού κόστους. Παρόλο που η πρόταση δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, η αναφορά της υποδηλώνει ότι το ζήτημα παραμένει στην ατζέντα των συζητήσεων.

Οι συζητήσεις για τις εισφορές ανεργίας

Μεταξύ των ιδεών που κατατέθηκαν στο πρωθυπουργικό γραφείο, ενόψει της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ήταν και η περικοπή των εισφορών υπέρ ανεργίας. Το σκεπτικό των πιο σκληρών νεοφιλελεύθερων στελεχών ήταν η περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών, ώστε να γίνει φθηνότερη η πρόσληψη και η απασχόληση.

Ο συλλογισμός πίσω από αυτή την προσέγγιση ήταν ότι, αν η πρόσληψη γίνει πιο οικονομική, θα αυξηθούν οι προσλήψεις και, εν τέλει, δεν θα υπάρχει ανεργία. Με βάση αυτό το απλοϊκό σκεπτικό, όπως αναφέρεται, τίθεται το ερώτημα «τι χρειάζονται οι εισφορές και τα επιδόματα ανεργίας;». Με μια τέτοια κίνηση, οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις θα γλίτωναν 1,33% επί των αποδοχών του μισθωτού, ποσό που μεταφράζεται σε περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο υπέρ των επιχειρήσεων, ενώ ο εργαζόμενος θα γλίτωνε 1%.

Οι τελικές αποφάσεις και προηγούμενες μειώσεις

Τελικά, επικράτησαν οι ψυχραιμότερες φωνές και αποφασίστηκε η μείωση των εισφορών μισθωτών υπέρ ΕΦΚΑ κατά μισή μονάδα, από 6,67% σε 6,17%. Αυτή η μείωση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση προχωρά σε μειώσεις ανταποδοτικών εισφορών. Πριν από δύο χρόνια, είχε μειώσει κατά μία ποσοστιαία μονάδα τις εισφορές Υγείας, με ισόποση κατανομή μεταξύ επιχειρήσεων και μισθωτών. Τότε, ο ΕΟΠΥΥ επιδοτήθηκε με 470 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του, καθώς υπήρχαν σπατάλες στο υγειονομικό υλικό και τη φαρμακευτική δαπάνη.

Το θέμα παραμένει ανοιχτό

Ωστόσο, η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου Π. Μαρινάκη για «επίδομα ανεργίας δύο μηνών» καταδεικνύει ότι το θέμα δεν έχει κλείσει οριστικά. Αντιθέτως, ισχυροί εργοδοτικοί παράγοντες εξακολουθούν να επιμένουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Επιπλέον, τονίζεται ότι η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, δεν μπορεί να διαψεύδει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, καθώς κατά τεκμήριο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γνωρίζει καλύτερα την κυβερνητική γραμμή. Αυτό υποδηλώνει ότι η συζήτηση για το ενδεχόμενο περιορισμού του επιδόματος ανεργίας παραμένει ενεργή.

Οι πιθανές οικονομικές επιπτώσεις

Σε περίπτωση που η πρόταση για το επίδομα ανεργίας δύο μηνών προχωρήσει, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές για τους ανέργους. Τουλάχιστον 235.000 άνεργοι κινδυνεύουν να χάσουν πάνω από 5.100 ευρώ το χρόνο, καθώς το επίδομα ανεργίας ανέρχεται σε 510 ευρώ το μήνα και χορηγείται για 10 μήνες. Συνολικά, οι άνεργοι θα έχαναν 120 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται επιδόματα τέκνων και άλλες παροχές.

Ειδικότερα, περίπου 330.000 εργαζόμενοι στον τουρισμό θα έχαναν, σε ένα τέτοιο σενάριο, τουλάχιστον τρεις μήνες ανεργίας, ποσό που υπερβαίνει τα 1.530 ευρώ. Επιπλέον, σχεδόν 200.000 άλλοι άνεργοι θα έχαναν επιδόματα που αντιστοιχούν σε διάστημα από έναν έως και εννέα μήνες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis