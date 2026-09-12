Η Ελλάδα εξελίσσεται σε χρηματοοικονομικό κέντρο, προσελκύοντας διεθνή funds

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται πλέον μόνο στα ραντάρ των μεγάλων ξένων επενδυτικών funds που τοποθετούν κεφάλαια σε κρατικά ομόλογα, μετοχές κερδοφόρων επιχειρήσεων και τραπεζών. Φαίνεται ότι μπορεί να εξελιχθεί και σε χρηματοοικονομικό κέντρο, προσελκύοντας managers και επιτελεία που διαχειρίζονται σημαντικές επενδύσεις. Αυτή η προοπτική, που πριν από μία δεκαετία έμοιαζε με «όνειρο θερινής νυκτός», αρχίζει πλέον να αποκτά υπόσταση, καθώς το ενδιαφέρον από μεγάλα διεθνή funds επεκτείνεται και στην εγκατάσταση ανθρώπων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, όπως φάνηκε την τρέχουσα εβδομάδα.

Κρις Ρόκος: Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα

Ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στον ευρωπαϊκό χώρο των hedge funds, ο Κρις Ρόκος, ιδρυτής της Rokos Capital Management, ανακοίνωσε την απόφασή του να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από τη Βρετανία στην Ελλάδα. Ο Κρις Ρόκος διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που καθιστά την κίνησή του ιδιαίτερα σημαντική για την εδραίωση της Ελλάδας ως χρηματοοικονομικού προορισμού.

Η εν λόγω μεταφορά αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και το επενδυτικό της περιβάλλον. Η παρουσία ενός διαχειριστή κεφαλαίων τέτοιου βεληνεκούς αναμένεται να λειτουργήσει ως πόλος έλξης και για άλλες αντίστοιχες προσωπικότητες και εταιρείες στον χώρο των διεθνών επενδύσεων.

Νέα γραφεία στην Αθήνα από διεθνείς κολοσσούς

Παράλληλα με την κίνηση του Κρις Ρόκου, δύο ακόμη μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα. Η Millennium Management, ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως, με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 97 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την πρόθεση ενός κορυφαίου παίκτη της αγοράς να εγκαταστήσει μέρος των δραστηριοτήτων του στην ελληνική πρωτεύουσα.

Προς την ίδια κατεύθυνση φαίνεται να στρέφει το ενδιαφέρον του και το αμερικανικό Veriton Fund Management. Η εταιρεία αυτή διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 12,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εξετάζει επίσης τη μεταφορά μέρους των εργασιών της ή των στελεχών της στην Ελλάδα. Οι τρεις αυτές περιπτώσεις διαχειριστών κεφαλαίων παγκόσμιου βεληνεκούς, είτε έχουν ήδη γνωστοποιήσει αποφάσεις είτε έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ενισχύουν την εικόνα της χώρας ως αναδυόμενου χρηματοοικονομικού κόμβου.

Δημιουργία οικοσυστήματος υπηρεσιών και θέσεων εργασίας

Η εγκατάσταση τέτοιων διαχειριστών κεφαλαίων στην Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στην άμεση παρουσία τους. Όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς, συνήθως γύρω από τους διαχειριστές κεφαλαίων δημιουργείται ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών. Αυτό το οικοσύστημα, τηρουμένων των αναλογιών με μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα όπως το Λονδίνο ή η Γενεύη, περιλαμβάνει δικηγορικές εταιρείες, φορολογικούς και επενδυτικούς συμβούλους, τράπεζες και υπηρεσίες θεματοφυλακής.

Σε αυτό το πλαίσιο, άλλοι managers προσφέρουν επίσης τις υπηρεσίες τους, οδηγώντας στη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Η ανάπτυξη αυτού του οικοσυστήματος αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία, ενισχύοντας τον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προσελκύοντας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Κίνητρα και κυβερνητική ανταπόκριση

Στο καθεστώς κινήτρων που αξιοποιούν τα funds για τη μεταφορά τους στην Αθήνα περιλαμβάνεται η προϋπόθεση οι εγκαταστάσεις τους να έχουν ετήσιες λειτουργικές δαπάνες ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτός ο όρος αποτελεί μέρος του πλαισίου που έχει διαμορφωθεί για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας στη χώρα.

Στο επιτελείο του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, κάνουν λόγο για ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών προς την Ελλάδα. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, πρόκειται για θετικές εξελίξεις που συνδέονται άμεσα με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και την υψηλή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos