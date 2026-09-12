Επιστροφή ενοικίου: Κρίσιμη η προθεσμία για τους ενοικιαστές

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ενοικιαστές που περιμένουν την επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο. Η 30ή Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως κρίσιμο ορόσημο για τα στοιχεία που θα λάβει υπόψη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να υπολογίσει και να καταβάλει την ενίσχυση. Η προθεσμία αυτή είναι καθοριστική για την έγκαιρη και ορθή πληρωμή.

Η σημασία της 30ης Σεπτεμβρίου

Η επιστροφή ενοικίου πραγματοποιείται αυτόματα στους λογαριασμούς των ενοικιαστών, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Η διαδικασία βασίζεται αποκλειστικά στη φορολογική δήλωση, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν αλλαγές ή διορθώσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε.

Η ΑΑΔΕ θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης για να προβεί στις απαραίτητες διασταυρώσεις και να καθορίσει τους δικαιούχους και το ποσό της ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων είναι πρωταρχικής σημασίας για την απρόσκοπτη καταβολή της επιστροφής.

Σωστή αποτύπωση στο Ε1

Ένα σημείο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους ενοικιαστές είναι η σωστή αποτύπωση του ενοικίου στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Συγκεκριμένα, στους κωδικούς 811 έως 816 δηλώνεται το ποσό που καταβλήθηκε μέσα στο έτος 2025 για την κύρια κατοικία. Για τις περιπτώσεις φοιτητικής στέγης, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 817 έως 822.

Παράλληλα, είναι απαραίτητο στους κωδικούς 081 έως 087 να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Η ορθή συμπλήρωση αυτών των πεδίων εξασφαλίζει τη δυνατότητα της ΑΑΔΕ να διενεργήσει τις απαραίτητες διασταυρώσεις.

Κίνδυνοι λαθών και δυνατότητα διορθώσεων

Ένα λάθος στο δηλωθέν ποσό του ενοικίου, στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εκμισθωτή ή στον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων. Αυτό, κατά συνέπεια, ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστέρηση ή ακόμα και σε μη πληρωμή της ενίσχυσης.

Για τον λόγο αυτό, οι ενοικιαστές που έχουν εντοπίσει αναντιστοιχίες ή λάθη στα δηλωθέντα στοιχεία, έχουν ακόμα περιθώριο να προχωρήσουν στις αναγκαίες διορθώσεις. Η δυνατότητα αυτή είναι ενεργή πριν «κλειδώσουν» οριστικά τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσει η ΑΑΔΕ για τον υπολογισμό και την καταβολή της επιστροφής.

Το ύψος της ενίσχυσης

Η ενίσχυση που θα λάβουν οι δικαιούχοι αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ενοικίου που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2025. Υπάρχουν συγκεκριμένα ανώτατα όρια για την επιστροφή, ανάλογα με τον τύπο της κατοικίας και την οικογενειακή κατάσταση.

Για την κύρια κατοικία, το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο που δηλώνεται. Στην περίπτωση της φοιτητικής κατοικίας, το πλαφόν έχει οριστεί στα 800 ευρώ για κάθε φοιτητή που δικαιούται την ενίσχυση.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για τη χορήγηση της επιστροφής ενοικίου εφαρμόζονται συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για έναν άγαμο δικαιούχο, το ανώτατο εισόδημα διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ. Για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο ανέρχεται στις 35.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, με πρόσθετη προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Επιπρόσθετα, για την κύρια κατοικία ισχύει και περιουσιακό κριτήριο. Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ενώ το όριο αυτό αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Για τη φοιτητική κατοικία εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια.

Διαδοχικές μισθώσεις και τελευταίες ευκαιρίες

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις περιπτώσεις όπου μέσα στο 2025 υπήρξαν περισσότερες διαδοχικές μισθώσεις ακινήτων. Είναι σημαντικό όλες οι κατοικίες και τα αντίστοιχα ποσά ενοικίων να έχουν αποτυπωθεί σωστά στη φορολογική δήλωση. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε οι διασταυρώσεις να οδηγήσουν στον ορθό υπολογισμό του ποσού επιστροφής.

Οι επόμενες ημέρες αποτελούν, επομένως, το τελευταίο ουσιαστικό παράθυρο για τους ενοικιαστές να ελέγξουν και να διορθώσουν τα στοιχεία τους, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη καταβολή της ενίσχυσης που δικαιούνται τον Νοέμβριο.

Με πληροφορίες από: Newsit