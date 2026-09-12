Έξι στους δέκα συνταξιούχους κάτω από 1.000 ευρώ – Μεγάλη ψαλίδα μεταξύ ΕΦΚΑ και Δημοσίου

Οι χαμηλές αποδοχές κυριαρχούν στο συνταξιοδοτικό τοπίο της χώρας, με τη μεγάλη πλειονότητα των συντάξεων να παραμένει κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά. Την ίδια στιγμή, η «ψαλίδα» ανάμεσα στις νέες απονομές του ΕΦΚΑ και στις συντάξεις του Δημοσίου φθάνει τα 454 ευρώ τον μήνα, αναδεικνύοντας σημαντικές διαφορές στις συνταξιοδοτικές παροχές. Αυτή η εικόνα προκύπτει από τα πρόσφατα στοιχεία που αφορούν τον Αύγουστο, ενώ νέες παρεμβάσεις αναμένονται από τον Νοέμβριο και το 2027.

Η ακτινογραφία του συνταξιοδοτικού συστήματος

Η Μηνιαία Έκθεση ΕΣΕΠΣ «Ήλιος» για τον Αύγουστο προσφέρει μια λεπτομερή ακτινογραφία του συνταξιοδοτικού συστήματος, αποκαλύπτοντας την επικράτηση των χαμηλών αποδοχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, σχεδόν έξι στις δέκα κύριες συντάξεις γήρατος δεν ξεπερνούν το όριο των 1.000 ευρώ μεικτά, γεγονός που επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων.

Πιο συγκεκριμένα, η μέση κύρια σύνταξη σε όλη την επικράτεια διαμορφώνεται στα 867,71 ευρώ. Οι επικουρικές συντάξεις βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με μέσο ποσό τα 196 ευρώ. Ακόμη πιο περιορισμένο είναι το μέσο μέρισμα, το οποίο ανέρχεται μόλις στα 116 ευρώ, συμπληρώνοντας την εικόνα των σχετικά χαμηλών συνολικών συνταξιοδοτικών παροχών για πολλούς δικαιούχους.

Η μεγάλη «ψαλίδα» μεταξύ ΕΦΚΑ και Δημοσίου

Μια από τις πλέον χαρακτηριστικές διαπιστώσεις της έκθεσης είναι η σημαντική διαφορά στις νέες συντάξεις που απονέμονται, ανάλογα με τον φορέα. Οι νέες συντάξεις που χορηγεί ο ΕΦΚΑ κινούνται κατά μέσο όρο στα 775 ευρώ. Αντίθετα, οι νέες συντάξεις που προέρχονται από το Δημόσιο φθάνουν το αντίστοιχο ποσό των 1.229 ευρώ. Αυτή η διαφορά ανέρχεται σε 454 ευρώ τον μήνα, δημιουργώντας μια αξιοσημείωτη «ψαλίδα» στις αποδοχές των νέων συνταξιούχων.

Η διαφορά αυτή ανάμεσα στις νέες συντάξεις του ΕΦΚΑ και σε εκείνες του Δημοσίου αποτυπώνει τις διαφορετικές διαδρομές των ασφαλισμένων πριν από τη συνταξιοδότηση. Στον δημόσιο τομέα, οι αποδοχές χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη συνέχεια, ενώ παράγοντες όπως τα μισθολογικά κλιμάκια και οι ωριμάνσεις επηρεάζουν θετικά το ύψος των συντάξιμων αποδοχών, οδηγώντας σε υψηλότερες συντάξεις.

Αντιθέτως, στον ιδιωτικό τομέα, η κατάσταση είναι συχνά διαφορετική. Χαμηλότεροι μισθοί, περίοδοι ανεργίας και διακοπές στον ασφαλιστικό βίο αποτελούν παράγοντες που μπορούν να συμπιέσουν σημαντικά το ποσό που καταλήγει τελικά στον συνταξιούχο. Αυτές οι συνθήκες εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά που παρατηρείται στις μέσες συντάξεις μεταξύ των δύο τομέων.

Αναλυτικά στοιχεία για τις συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ

Τα δεδομένα της έκθεσης δείχνουν ότι η πλειονότητα των κύριων συντάξεων γήρατος παραμένει κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ μεικτά. Συγκεκριμένα, μόλις το 42,74% των συντάξεων αυτών βρίσκεται πάνω από αυτό το ποσό, αφήνοντας την πλειοψηφία των δικαιούχων σε χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες.

Συνολικά, 899.268 συνταξιούχοι λαμβάνουν λιγότερα από 1.000 ευρώ. Μέσα σε αυτή την ομάδα, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη για 208.293 συνταξιούχους, οι οποίοι περιορίζονται σε ποσά έως 500 ευρώ. Στο χαμηλότερο άκρο της κλίμακας, βρίσκονται 21.020 συνταξιούχοι των οποίων οι αποδοχές δεν ξεπερνούν τα 100 ευρώ, αναδεικνύοντας την ύπαρξη ακραίων περιπτώσεων χαμηλών συντάξεων.

Οι υψηλές συντάξεις και οι πολλαπλές παροχές

Στον αντίποδα των χαμηλών συντάξεων, η έκθεση καταγράφει και περιπτώσεις υψηλών αποδοχών. Συγκεκριμένα, 3.726 δικαιούχοι εισπράττουν ποσά που ξεπερνούν τα 4.000 ευρώ. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει την ύπαρξη σημαντικών ανισοτήτων στο ύψος των συνταξιοδοτικών παροχών, με ένα μικρό ποσοστό συνταξιούχων να απολαμβάνει πολύ υψηλότερα εισοδήματα.

Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει την ύπαρξη τριών περιπτώσεων στις οποίες καταβάλλονται συνολικά δέκα συντάξεις στον ίδιο δικαιούχο. Αυτό το φαινόμενο προκύπτει εφόσον συνυπολογιστούν κύριες, επικουρικές συντάξεις και μερίσματα, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα ορισμένων συνταξιοδοτικών σχημάτων και την πιθανότητα συσσώρευσης παροχών από διαφορετικές πηγές.

Αναμενόμενες παρεμβάσεις για το εισόδημα των συνταξιούχων

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το συνταξιοδοτικό σύστημα αναμένεται να δεχθεί νέες παρεμβάσεις στο άμεσο μέλλον. Οι αλλαγές αυτές προβλέπεται να ξεκινήσουν από τον Νοέμβριο και να συνεχιστούν έως το 2027, με στόχο να επηρεάσουν και να αλλάξουν το εισόδημα των συνταξιούχων. Οι επερχόμενες παρεμβάσεις θα διαμορφώσουν το τοπίο των συνταξιοδοτικών αποδοχών για την επόμενη περίοδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki