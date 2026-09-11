Η παραγωγή χαλκού και χρυσού ξεκίνησε στις Σκουριές Χαλκιδικής

Σε παραγωγική τροχιά εισέρχεται πλέον η μεγάλη επένδυση στις Σκουριές Χαλκιδικής, καθώς το πρώτο συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού παρήχθη στις 8 Σεπτεμβρίου. Αυτό το γεγονός σηματοδοτεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα για την Ελληνικός Χρυσός και τη μητρική της εταιρεία, Eldorado Gold. Το έργο αφήνει σταδιακά πίσω του την πολυετή κατασκευαστική περίοδο και εισέρχεται στην τελική ευθεία για την έναρξη της εμπορικής του λειτουργίας.

Η έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας

Η παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δοκιμαστικής λειτουργίας και της σταδιακής αύξησης της δυναμικότητας του εργοστασίου επεξεργασίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, η οποία έλαβε χώρα στις 8 Σεπτεμβρίου, αποτελεί την τελική φάση μιας μεγάλης μεταλλευτικής επένδυσης στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Πριν από την παραγωγή του συμπυκνώματος, τον Ιούλιο είχε προηγηθεί η πρώτη εισαγωγή μεταλλεύματος στον θραυστήρα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήθηκαν κρίσιμα τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα συστήματα θραύσης, άλεσης, επίπλευσης και πύκνωσης τελμάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του μεταλλεύματος.

Προς την εμπορική λειτουργία

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο για το έργο των Σκουριών είναι η έναρξη της εμπορικής παραγωγής. Η Eldorado Gold τοποθετεί αυτή την έναρξη στο τέταρτο τρίμηνο του 2026. Μέχρι τότε, θα συνεχιστεί η σταδιακή αύξηση της λειτουργίας της μονάδας.

Στόχος αυτής της σταδιακής αύξησης είναι το μεταλλευτικό συγκρότημα να προσεγγίσει τα προβλεπόμενα επίπεδα παραγωγικής δυναμικότητας. Η ομαλή μετάβαση στην κανονική λειτουργία αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της επένδυσης.

Το απόθεμα μεταλλεύματος και η σημασία του

Ένα σημαντικό στοιχείο που συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση στην κανονική λειτουργία είναι το απόθεμα μεταλλεύματος που έχει ήδη δημιουργηθεί. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το απόθεμα αυτό ξεπερνά τους 4,6 εκατομμύρια τόνους.

Αυτό το απόθεμα παρέχει επαρκή πρώτη ύλη για την περίοδο κατά την οποία το εργοστάσιο θα ανεβάζει σταδιακά τους ρυθμούς λειτουργίας του. Η ύπαρξη σημαντικού αποθέματος εξασφαλίζει τη συνέχεια της παραγωγής και τη σταθερότητα κατά την περίοδο προσαρμογής.

Οικονομική διάσταση και στρατηγική σημασία

Η έναρξη της παραγωγής αλλάζει πλέον και την οικονομική διάσταση του project των Σκουριών. Το έργο περνά από τη φάση κατά την οποία απορροφούσε μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια στη φάση δημιουργίας παραγωγής και, σταδιακά, εσόδων. Αυτή η μετάβαση είναι ιδιαίτερης σημασίας για την Eldorado Gold.

Το έργο στις Σκουριές αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα νέα μεταλλευτικά projects χαλκού και χρυσού στην Ευρώπη. Η στρατηγική σημασία των νέων παραγωγικών μονάδων ενισχύεται διεθνώς, ειδικά λόγω του χαλκού. Η αυξανόμενη χρήση του μετάλλου στα ηλεκτρικά δίκτυα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στην ηλεκτροκίνηση και γενικότερα στις υποδομές της ενεργειακής μετάβασης, καθιστά το χαλκό ένα μέταλλο με αυξημένη ζήτηση.

Το επόμενο «τεστ» για την Ελληνικός Χρυσός

Για την Ελληνικός Χρυσός, το κρίσιμο διάστημα αρχίζει τώρα. Η παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος αποτελεί το πρώτο χειροπιαστό αποτέλεσμα της επένδυσης, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο του έργου.

Ωστόσο, το πραγματικό τεστ θα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου. Η μετάβαση σε σταθερή εμπορική παραγωγή μέσα στους επόμενους μήνες θα δείξει την πλήρη λειτουργική ωριμότητα του μεταλλευτικού συγκροτήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki