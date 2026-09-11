Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου, με το βαρέλι να κλείνει στα 108 δολάρια

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ένα νέο, ισχυρό ράλι, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην κλιμάκωση των επιθέσεων σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά. Οι αγορές οδεύουν προς το πρώτο εβδομαδιαίο κλείσιμο πάνω από αυτό το επίπεδο από τα μέσα Μαΐου.

Ισχυρή άνοδος και εβδομαδιαία κέρδη

Την Παρασκευή, το πετρέλαιο τύπου Brent, ένας από τους βασικούς δείκτες αναφοράς στην παγκόσμια αγορά, κατέγραψε ενίσχυση κατά 0,8%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 108,44 δολάρια το βαρέλι. Ταυτόχρονα, το αμερικανικό αργό WTI, ο έτερος σημαντικός δείκτης, σημείωσε άνοδο 0,7%, φτάνοντας τα 103,17 δολάρια. Αυτή η ανοδική πορεία των τιμών έρχεται ως συνέχεια μιας ιδιαίτερα δυναμικής ημέρας την Πέμπτη, κατά την οποία και οι δύο δείκτες είχαν καταγράψει μια εντυπωσιακή άνοδο άνω του 6%, σηματοδοτώντας την έντονη μεταβλητότητα στην αγορά.

Σε επίπεδο εβδομάδας, οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί σχεδόν κατά 13%. Αυτή η σημαντική αύξηση αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο που έχει καταγραφεί από τα μέσα Ιουλίου. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την αυξημένη πίεση και την έντονη ανησυχία που επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς οι τιμές διαμορφώνονται σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν εδώ και μήνες.

Εντεινόμενοι φόβοι για την παγκόσμια προσφορά

Η ανησυχία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων σε νευραλγικές θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς. Οι φόβοι επικεντρώνονται πλέον στην πιθανότητα παρατεταμένων και εκτεταμένων διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς και να οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις τιμών.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει τους δύο βασικούς δείκτες των τιμών του πετρελαίου να διατηρούνται σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Η διατήρηση των τιμών σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, και η τάση για ένα πρώτο εβδομαδιαίο κλείσιμο πάνω από τα 100 δολάρια από τα μέσα Μαΐου, αντανακλά την αυξημένη αβεβαιότητα και την πίεση που δέχονται οι τιμές λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή.

Η κατάληψη της Μόκα και η απειλή στην Ερυθρά Θάλασσα

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην ενίσχυση της ανησυχίας στις αγορές ήταν η πρόσφατη κατάληψη του λιμανιού Μόκα της Υεμένης. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι, προσθέτοντας ένα νέο επίπεδο αστάθειας και κινδύνου στην ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η κατάληψη της Μόκα δημιουργεί μία ακόμη σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων παγκοσμίως. Οποιαδήποτε διαταραχή ή κίνδυνος σε αυτό το πέρασμα έχει άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και, κατ' επέκταση, στις διεθνείς τιμές των ενεργειακών προϊόντων.

Περιορισμοί στα Στενά του Ορμούζ και προειδοποιήσεις αναλυτών

Ταυτόχρονα με τις εξελίξεις στην Υεμένη, η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει σημαντικά περιορισμένη. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα στρατηγικής σημασίας πέρασμα, από το οποίο διέρχεται ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα σε αυτό το κομβικό σημείο επιδεινώνουν την ήδη τεταμένη κατάσταση στην αγορά ενέργειας. Επιπλέον, οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στην περιοχή έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, εντείνοντας περαιτέρω την ανησυχία για την ασφάλεια των μεταφορών.

Αναλυτές της αγοράς έχουν εκδώσει σαφείς προειδοποιήσεις σχετικά με τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της εξάπλωσης των επιθέσεων σε περισσότερα σημεία της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, αυτή η γεωγραφική εξάπλωση των συγκρούσεων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο οι διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου να διαρκέσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει σοβαρές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και, κατ' επέκταση, στην παγκόσμια οικονομία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis