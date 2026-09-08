Η αγορά Μοδιάνο επιστρέφει με νέα διοίκηση και επένδυση 4 εκατ. ευρώ

Η ιστορική αγορά Μοδιάνο, ένα από τα εμβληματικά σημεία της Θεσσαλονίκης, επαναλειτουργεί με μια σημαντική επένδυση περίπου 4 εκατ. ευρώ. Τη συνολική διαχείριση του χώρου έχει αναλάβει η Ergon Foods, εταιρεία των αδελφών Θωμά και Γιώργου Δούζη, σηματοδοτώντας τη δεύτερη επανεκκίνηση για την αγορά. Το νέο μοντέλο λειτουργίας βασίζεται σε ενιαία διοίκηση και περιλαμβάνει 32 διαφορετικά concepts, με στόχο την παροχή μιας ολοκληρωμένης γαστρονομικής εμπειρίας και την προσέλκυση σταθερής πελατείας.

Νέο μοντέλο λειτουργίας και η επένδυση της Ergon Foods

Η επιστροφή της αγοράς Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη συνοδεύεται από ένα εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο. Η Ergon Foods, έχοντας επενδύσει περίπου 4 εκατ. ευρώ, έχει αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τη συνολική διαχείριση του ιστορικού χώρου. Αυτή η νέα δομή στηρίζεται σε 32 διαφορετικά concepts, τα οποία λειτουργούν πλέον υπό ενιαία διοίκηση, εγκαταλείποντας το προηγούμενο μοντέλο των ανεξάρτητων καταστηματαρχών.

Στο πλαίσιο της νέας αυτής προσέγγισης, η Ergon έχει την ευθύνη για όλα τα επιμέρους στοιχεία της λειτουργίας. Συγκεκριμένα, διαχειρίζεται τα brands, τα προϊόντα, τον σχεδιασμό των μενού, τις προμήθειες, τις κουζίνες, καθώς και το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην αγορά. Η προετοιμασία για την υλοποίηση αυτού του εκτεταμένου project διήρκεσε περίπου έναν χρόνο, ενώ στη νέα Μοδιάνο απασχολούνται περίπου 300 εργαζόμενοι.

Ποικιλία επιλογών στην καρδιά της πόλης

Η ανανεωμένη αγορά Μοδιάνο προσφέρει στους επισκέπτες μια ευρεία γκάμα επιλογών, συνδυάζοντας την παραδοσιακή αγορά με σύγχρονους χώρους εστίασης. Εντός του χώρου, λειτουργούν μεταξύ άλλων, ένα πλήρως εξοπλισμένο μανάβικο, ένα κρεοπωλείο, ένα ιχθυοπωλείο, καθώς και ένας φούρνος και ένα παντοπωλείο. Αυτές οι επιχειρήσεις καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών σε φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα.

Παράλληλα με τις αγορές, η Μοδιάνο φιλοξενεί και διάφορους χώρους εστίασης, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν γεύματα και ροφήματα σε ένα ζωντανό περιβάλλον. Η συνύπαρξη παραδοσιακών καταστημάτων και χώρων εστίασης αποτελεί βασικό πυλώνα του νέου μοντέλου, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προορισμού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.

Η πορεία της ιστορικής αγοράς και οι προηγούμενες προσπάθειες

Η τρέχουσα επαναλειτουργία σηματοδοτεί τη δεύτερη προσπάθεια για την ιστορική αγορά Μοδιάνο να ανακτήσει τη χαμένη της αίγλη. Η πρώτη επαναλειτουργία της είχε πραγματοποιηθεί το 2022, μετά από μια περίοδο αδράνειας. Εκείνη την περίοδο, το μοντέλο λειτουργίας βασιζόταν στη συνεργασία με διαφορετικούς, ανεξάρτητους μισθωτές, οι οποίοι διατηρούσαν τα δικά τους καταστήματα εντός της αγοράς.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν κατάφερε να αποκτήσει την απαιτούμενη σταθερή πελατειακή βάση, με αποτέλεσμα η Μοδιάνο να διακόψει εκ νέου τη λειτουργία της το φθινόπωρο του 2025. Η εμπειρία αυτή οδήγησε στην υιοθέτηση του σημερινού μοντέλου, με την Ergon Foods να αναλαμβάνει την ενιαία διαχείριση, ελπίζοντας να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και επιτυχία του εγχειρήματος.

Ο ρόλος του ομίλου Φάις και τα διεθνή σχέδια της Ergon

Σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο όμιλος Φάις παραμένει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η αγορά Μοδιάνο. Η Ergon Foods, έχοντας υπεκμισθώσει τον χώρο, έχει αναλάβει πλέον την πλήρη ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία και την επιχειρησιακή ανάπτυξη της αγοράς. Αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορική αγορά της Θεσσαλονίκης, με την Ergon να φέρνει την τεχνογνωσία της στον χώρο της γαστρονομίας.

Η ανάληψη της διαχείρισης της Μοδιάνο εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Ergon για την ανάπτυξη σύνθετων γαστρονομικών projects. Η εταιρεία δεν περιορίζεται στα ελληνικά σύνορα, καθώς στα επόμενα σχέδιά της περιλαμβάνονται η δημιουργία του ERGON House London και του ERGON Agora Miami. Αυτές οι κινήσεις αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη διεθνή παρουσία του ομίλου στον τομέα της εστίασης και των ποιοτικών προϊόντων.

Με πληροφορίες από: Topontiki