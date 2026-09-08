Νέα μέτρα για τη στεγαστική κρίση: «Σπίτι μου 3», κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς και κίνητρα για κλειστά ακίνητα

Με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση προωθεί ένα νέο πλέγμα μέτρων, με κεντρικό άξονα το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3». Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν τη διεύρυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και την παροχή κινήτρων για κλειστά ακίνητα. Τα νέα χαρακτηριστικά του προγράμματος «Σπίτι μου 3» αναμένεται να συμβάλουν στην υποστήριξη περισσότερων νέων και ζευγαριών.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» με διευρυμένα χαρακτηριστικά

Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» έρχεται με σημαντικές βελτιώσεις σε σύγκριση με τους προηγούμενους κύκλους. Συγκεκριμένα, διαθέτει μεγαλύτερο προϋπολογισμό και προσφέρει αυξημένο ύψος δανείων, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει περισσότερους δικαιούχους. Επιπλέον, τα ηλικιακά και εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί, ενώ παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ακριβότερων ακινήτων.

Αυτά τα χαρακτηριστικά καλλιεργούν προσδοκίες για τη συμμετοχή περισσότερων νέων και ζευγαριών. Ο στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της ιδιοκατοίκησης με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, πραγματικής επιλεξιμότητας και οικογενειακής προοπτικής, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Αυξημένα ηλικιακά και εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους

Μία από τις βασικές αλλαγές στο «Σπίτι μου 3» είναι η διεύρυνση του ηλικιακού εύρους των δικαιούχων. Πλέον, το εύρος αυτό διαμορφώνεται από τα 25 έως τα 55 έτη, σε αντίθεση με το ανώτατο όριο των 50 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα. Αυτή η αλλαγή επιτρέπει τη συμμετοχή και σε πολίτες που είχαν αποκλειστεί από τον προηγούμενο κύκλο λόγω ηλικίας.

Παράλληλα, έχουν αυξηθεί και τα ανώτατα εισοδηματικά όρια. Για ένα ζευγάρι, το όριο ανέρχεται στις 42.000 ευρώ με ένα παιδί, στις 49.000 ευρώ με δύο παιδιά και στις 56.000 ευρώ με τρία παιδιά. Για μία μονογονεϊκή οικογένεια, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ με ένα παιδί, στις 46.000 ευρώ με δύο παιδιά και στις 53.000 ευρώ με τρία παιδιά.

Μεγαλύτερα ποσά δανείων και υψηλότερη αξία ακινήτων

Το ανώτατο ύψος του δανείου που μπορεί να χορηγηθεί μέσω του προγράμματος αυξάνεται σημαντικά, από τις 190.000 ευρώ στις 230.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει έως και το 90% της αξίας του επιλέξιμου ακινήτου, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του δανείου από την εκάστοτε τράπεζα. Η τελική χρηματοδότηση θα εξαρτάται και από την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερόμενου, καθώς η ένταξη στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται αυτόματη έγκριση δανείου.

Επιπλέον, η ανώτατη επιτρεπόμενη αξία της κατοικίας που μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυξάνεται από τις 250.000 ευρώ στις 300.000 ευρώ. Αυτή η προσαρμογή έχει ως στόχο να φέρει το πρόγραμμα πιο κοντά στις σημερινές τιμές της κτηματαγοράς, καθιστώντας το πιο αποτελεσματικό.

Ειδικές προβλέψεις και τα αποτελέσματα του «Σπίτι μου ΙΙ»

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, προβλέπεται επίσης αύξηση των επιτρεπόμενων τετραγωνικών μέτρων για οικογένειες που έχουν περισσότερα από τέσσερα παιδιά. Αυτό γίνεται σε σχέση με το ισχύον βασικό όριο των 150 τετραγωνικών μέτρων. Το ακριβές νέο πλαφόν για τα τετραγωνικά μέτρα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος κύκλος του προγράμματος, το «Σπίτι μου ΙΙ», είχε θετικά αποτελέσματα, καθώς 14.100 πολίτες απέκτησαν σπίτι. Οι δικαιούχοι αυτοί πληρώνουν πλέον χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν για ενοίκιο, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της ιδιοκατοίκησης.

Άλλες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη στέγαση

Πέρα από το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», η κυβέρνηση προωθεί και άλλες πρωτοβουλίες που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Μεταξύ αυτών των μέτρων είναι η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς, μια κίνηση που στοχεύει στην ελάφρυνση των κατοίκων αυτών των περιοχών.

Επίσης, προβλέπονται κίνητρα για τα κλειστά ακίνητα, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά και την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών. Οι πρωτοβουλίες αυτές, σε συνδυασμό με το «Σπίτι μου 3», συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την υποστήριξη της στέγασης στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Newsit