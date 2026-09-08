«Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά»: Πότε και πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα για παιδιά έως 18 ετών

Ένα καινοτόμο αποταμιευτικό και επενδυτικό πρόγραμμα, ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2027, πιθανότατα τον Ιανουάριο. Το μέτρο αυτό, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός σημαντικού κεφαλαίου για τα παιδιά έως 18 ετών.

Μέσω του προγράμματος, οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν ποσά, ενώ το κράτος θα συνεισφέρει αντίστοιχα ποσά, έως 1.200 ευρώ ετησίως. Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην παροχή οικονομικής βοήθειας στα παιδιά για τα πρώτα τους βήματα στην ενήλικη ζωή.

Η εξαγγελία και ο στόχος του προγράμματος

Ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» αποτελεί ένα από τα πιο καινοτόμα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσία του στη ΔΕΘ. Η έναρξη λειτουργίας του τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2027, με τον Ιανουάριο να αναφέρεται ως ο πιθανότερος μήνας, εκτός απροόπτου.

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να συγκεντρωθεί ένα ικανό κεφάλαιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα παιδιά όταν ενηλικιωθούν. Αυτό το κεφάλαιο προορίζεται να αποτελέσει μια ουσιαστική οικονομική βοήθεια για την έναρξη της ενήλικης ζωής τους, υποστηρίζοντας τα πρώτα τους βήματα.

Πώς λειτουργεί ο «Κουμπαράς»

Οι γονείς θα μπορούν να δημιουργούν τον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» εντός των δύο πρώτων ετών από τη γέννηση του παιδιού τους. Αυτό σημαίνει ότι τη στιγμή που θα ανοίξει ο λογαριασμός, το παιδί θα πρέπει να είναι έως δύο ετών. Οι γονείς θα καταθέτουν όποιο ποσό επιθυμούν στον λογαριασμό.

Το κράτος θα συνεισφέρει ένα αντίστοιχο ποσό με αυτό που καταθέτουν οι γονείς, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το όριο αυτό των 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, διευκρίνισε ότι το ίδιο ποσό μπορεί να καταθέσει και ο παππούς ή ο νονός στον λογαριασμό.

Ο επενδυτικός χαρακτήρας και οι αποδόσεις

Ο Θάνος Πετραλιάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν είναι απλά αποταμιευτικός, αλλά έχει και επενδυτικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, όλα τα ποσά που θα κατατίθενται θα επενδύονται υποχρεωτικά σε ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές.

Αυτή η επενδυτική διάσταση έχει διπλό στόχο: αφενός να προσφέρει ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία και αφετέρου να εξασφαλίσει μεγαλύτερες αποδόσεις για το κεφάλαιο των παιδιών. Ο κ. Πετραλιάς σημείωσε επίσης ότι το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ από το κράτος θεσπίστηκε για να αποφευχθεί η χρήση του προγράμματος ως όχημα απόκρυψης πλούτου.

Προϋποθέσεις και παράδειγμα αποταμίευσης

Η λογική πίσω από την προϋπόθεση ότι το παιδί πρέπει να είναι έως δύο ετών κατά το άνοιγμα του λογαριασμού, σχετίζεται με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος. Ο «Κουμπαράς» βασίζεται στον ανατοκισμό, πράγμα που σημαίνει ότι για να αποφέρει πραγματικά και σημαντικά αποτελέσματα, απαιτείται να κλείσουν 15-16 έτη από την έναρξη των καταθέσεων.

Για να γίνει πιο κατανοητό το όφελος, δόθηκε ένα παράδειγμα: εάν ένας γονέας αποταμιεύει 10 ευρώ τον μήνα στον λογαριασμό του παιδιού του, τότε στα 18 έτη θα έχουν συγκεντρωθεί 6.414 ευρώ. Επιπλέον, εάν ο γονέας επιλέξει ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερο ρίσκο και οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, το τελικό ποσό μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Διασφαλίσεις και παρότρυνση για συμμετοχή

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, διαβεβαίωσε ότι τα επενδυτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» θα πιστοποιηθούν με διάφορες δικλείδες ασφαλείας και κοινούς όρους, ώστε να είναι διαθέσιμα με ασφάλεια στους δικαιούχους.

Ο κ. Πετραλιάς παρότρυνε τους γονείς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, τονίζοντας ότι ακόμη και μικρά ποσά, όπως 50 ευρώ ετησίως, μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο μακροπρόθεσμα. Η κυβέρνηση επιδιώκει να ενθαρρύνει την αποταμίευση και την επένδυση για το μέλλον των νέων γενεών.

Με πληροφορίες από: Enikos