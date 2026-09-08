«Κουμπαράς της νέας γενιάς»: Επενδυτική ευκαιρία για λίγους ή ουσιαστικό όπλο για το μέλλον των παιδιών;

Στο πλαίσιο των πρόσφατων εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ανακοινώθηκε η θεσμοθέτηση του προγράμματος «Κουμπαράς της Νέας Γενιάς». Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία παρουσιάστηκε ως μια καινοτόμος παρέμβαση, σχεδιασμένη με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με στόχο τη δημιουργία ενός σημαντικού κεφαλαίου για το μέλλον των παιδιών. Το μέτρο προβλέπει κρατική ενίσχυση για την αποταμίευση των γονέων, υιοθετώντας ένα μοντέλο ισόποσης επιδότησης.

Η καινοτόμος παρέμβαση του «Κουμπαρά της νέας γενιάς»

Η εξαγγελία του «Κουμπαρά της Νέας Γενιάς» στη ΔΕΘ σηματοδοτεί, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, μια σημαντική καινοτομία στον τομέα της κρατικής στήριξης προς τις οικογένειες. Το πρόγραμμα αυτό χαρακτηρίζεται από τον μακροπρόθεσμο ορίζοντά του, καθώς αποσκοπεί στη συσσώρευση κεφαλαίου για τα παιδιά σε βάθος χρόνου, προσφέροντας μια νέα προσέγγιση στην οικονομική ενδυνάμωση των μελλοντικών γενεών.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το κράτος υιοθετεί ένα μοντέλο ισόποσης επιδότησης, το οποίο είναι ευρέως γνωστό ως «100% matching fund». Αυτή η προσέγγιση σημαίνει ότι για κάθε ένα ευρώ που οι γονείς επιλέγουν να αποταμιεύσουν για το παιδί τους, το κράτος προσφέρει ένα αντίστοιχο ευρώ ως πρόσθετη ενίσχυση, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την αρχική αποταμίευση.

Ο μηχανισμός λειτουργίας και οι δικαιούχοι του προγράμματος

Ο μηχανισμός λειτουργίας του «Κουμπαρά της Νέας Γενιάς» είναι σχεδιασμένος με σαφήνεια και στοχεύει στην ενίσχυση της αποταμιευτικής προσπάθειας των οικογενειών. Η κρατική ενίσχυση παρέχεται με την προϋπόθεση της αποταμίευσης από τους γονείς, προσφέροντας ένα ευρώ για κάθε ένα ευρώ που αυτοί καταθέτουν στον κουμπαρά.

Το πρόγραμμα θέτει ένα ανώτατο όριο στη μηνιαία κρατική ενίσχυση, το οποίο ανέρχεται στα 100 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς μπορούν να επωφεληθούν από την ισόποση επιδότηση για αποταμιεύσεις έως και 100 ευρώ τον μήνα, μεγιστοποιώντας έτσι το όφελος από την κρατική συνεισφορά. Το πρόγραμμα απευθύνεται συγκεκριμένα σε γονείς με παιδιά ηλικίας έως 2 ετών, καθορίζοντας ένα συγκεκριμένο ηλικιακό όριο για την αρχική ένταξη των παιδιών στο πρόγραμμα.

Οι προβλεπόμενες αποδόσεις και η «προίκα ενηλικίωσης»

Οι υπολογισμοί που έχουν παρουσιαστεί σχετικά με το συγκεντρωμένο κεφάλαιο από τον «Κουμπαρά της Νέας Γενιάς» είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακοί και δημιουργούν προσδοκίες. Εκτιμάται ότι, σε βάθος 18ετίας, το συνολικό ποσό που θα έχει συσσωρευτεί, συμπεριλαμβανομένων τόσο των αποταμιεύσεων όσο και των κρατικών ενισχύσεων, αλλά και των επενδυτικών αποδόσεων, μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ.

Αυτό το σημαντικό κεφάλαιο περιγράφεται ως μια «σημαντική προίκα ενηλικίωσης» για το παιδί, προσφέροντας ένα ισχυρό οικονομικό εφόδιο. Η δημιουργία αυτής της προίκας αναμένεται να προσφέρει ένα ουσιαστικό οικονομικό υπόβαθρο στους νέους, ενισχύοντας τις μελλοντικές τους επιλογές, είτε αυτές αφορούν τις σπουδές, την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, είτε την έναρξη της ενήλικης ζωής τους.

Προβληματισμοί για την καθολικότητα και την αποτελεσματικότητα στην πράξη

Παρά τους εντυπωσιακούς αριθμούς και τους αισιόδοξους υπολογισμούς των αποδόσεων που συνοδεύουν την εξαγγελία, το μέτρο του «Κουμπαρά της Νέας Γενιάς» εγείρει ουσιαστικούς προβληματισμούς. Οι προβληματισμοί αυτοί επικεντρώνονται κυρίως στην καθολικότητα της εφαρμογής του και στην πραγματική του αποτελεσματικότητα στην πράξη, δεδομένων των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών.

Το πρόγραμμα αναγνωρίζεται ως ένα ελκυστικό χρηματοοικονομικό εργαλείο, το οποίο προσφέρει ένα σημαντικό κίνητρο για αποταμίευση. Ωστόσο, εκφράζονται ανησυχίες ότι χωρίς την παράλληλη εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων που θα ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των νέων γονέων, ο «Κουμπαράς της Νέας Γενιάς» κινδυνεύει να παραμείνει μια θεωρητική ευκαιρία για την πλειονότητα των οικογενειών. Αντίθετα, μπορεί να καταλήξει να λειτουργεί ως ένα γενναίο κρατικό «μπόνους» κυρίως για τους λίγους γονείς που ήδη διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να αποταμιεύουν συστηματικά, διευρύνοντας ενδεχομένως τις οικονομικές ανισότητες.

Με πληροφορίες από: Topontiki