Νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με επιπλέον 1,45 δισ. ευρώ

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εισέρχεται σε μια νέα χρηματοδοτική περίοδο, εξασφαλίζοντας πρόσθετο περιθώριο πληρωμών που μπορεί να φτάσει έως και το 1,45 δισ. ευρώ τον χρόνο. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια διαφορετική φάση χρηματοδότησης, μετά την ολοκλήρωση των έκτακτων πληρωμών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει την αύξηση του ετήσιου ορίου πληρωμών, το οποίο αναμένεται να ανέλθει έως τα 14,2 δισ. ευρώ μέχρι το 2030.

Η νέα χρηματοδοτική φάση και οι στόχοι

Η βασική επιδίωξη του νέου σχεδιασμού για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν περιορίζεται μόνο στο συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων. Κεντρικός στόχος είναι η δημιουργία μιας πιο σταθερής και μόνιμης χρηματοδοτικής βάσης για τις επενδύσεις, καθώς ολοκληρώνονται οι έκτακτες χρηματοδοτήσεις που προέρχονταν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το όριο των 14,2 δισ. ευρώ, που έχει τεθεί ως στόχος για το 2030, αντιπροσωπεύει το συνολικό ετήσιο όριο πληρωμών τόσο για το εθνικό όσο και για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και βιωσιμότητα στις δημόσιες επενδύσεις για τα επόμενα χρόνια.

Αύξηση του ορίου πληρωμών ανά έτος

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο πολυετή προγραμματισμό, η ενίσχυση του ΠΔΕ παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Το 2026, η πρόσθετη ενίσχυση ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται περαιτέρω, φτάνοντας το 1,05 δισ. ευρώ το 2027.

Η ενίσχυση κορυφώνεται στα 1,45 δισ. ευρώ, ποσό που θα προστεθεί τόσο το 2028 όσο και το 2029. Αυτά τα επιπλέον κονδύλια αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Αναλυτική κατανομή της πρόσθετης ενίσχυσης

Η κατανομή της πρόσθετης χρηματοδότησης παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανά έτος και ανά σκέλος του ΠΔΕ. Το 2026, η αύξηση των 300 εκατ. ευρώ προέρχεται αποκλειστικά από το εθνικό σκέλος του προγράμματος. Αυτή η χρονιά αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση, καθώς είναι η τελευταία περίοδος με μεγάλες πληρωμές από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για το 2027, η πρόσθετη χρηματοδότηση διαμορφώνεται με 400 εκατ. ευρώ να προστίθενται στο εθνικό σκέλος και 650 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται στο συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ. Το 2028, η πρόσθετη χρηματοδότηση κατανέμεται σε 300 εκατ. ευρώ για το εθνικό σκέλος και 1,15 δισ. ευρώ για το συγχρηματοδοτούμενο. Τέλος, το 2029, η κατανομή διαμορφώνεται σε 200 εκατ. ευρώ για το εθνικό και 1,25 δισ. ευρώ για το συγχρηματοδοτούμενο τμήμα.

Η πορεία του ΠΔΕ μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ετήσιο όριο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα ξεκινήσει από τα 11 δισ. ευρώ το 2027. Από αυτό το ποσό, τα 4 δισ. ευρώ θα προέρχονται από το εθνικό σκέλος, ενώ τα 7 δισ. ευρώ θα αφορούν το συγχρηματοδοτούμενο τμήμα.

Η ανοδική πορεία του συνολικού ορίου συνεχίζεται τα επόμενα έτη. Το 2028, το όριο θα αυξηθεί στα 12,2 δισ. ευρώ, με 4,2 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους και 8 δισ. ευρώ από συγχρηματοδοτούμενους. Το 2029, το συνολικό ποσό θα φτάσει τα 13,2 δισ. ευρώ, ενώ το 2030 θα αγγίξει τα 14,2 δισ. ευρώ, ολοκληρώνοντας τον σχεδιασμό για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο.

Το εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος

Από το 2028 και μετά, το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται να σταθεροποιηθεί στα 4,2 δισ. ευρώ ετησίως. Αυτή η σταθερότητα εξασφαλίζει μια βασική εθνική συνεισφορά στις επενδύσεις, ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Η περαιτέρω αύξηση του συνολικού ΠΔΕ, όπως προβλέπεται στον νέο σχεδιασμό, θα προέλθει κυρίως από το συγχρηματοδοτούμενο τμήμα. Το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, από τα 7 δισ. ευρώ που θα είναι το 2027, στα 10 δισ. ευρώ έως το 2030, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο των ευρωπαϊκών πόρων στη χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit