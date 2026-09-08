Νομοθετική ρύθμιση για τα κέντρα δεδομένων: Πώς θα διαχωριστούν οι ρεαλιστικές επενδύσεις

Μεγάλος αριθμός αιτημάτων για την κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers) έχει υποβληθεί στις κρατικές αρχές, φτάνοντας συνολικά περίπου τα 5 GW. Η εν λόγω κατάσταση δημιουργεί την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση, καθώς ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος στο δίκτυο αποτελεί έναν σημαντικό περιοριστικό παράγοντα. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται επιτακτική η προτεραιοποίηση των έργων, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα των επενδύσεων.

Ο μεγάλος αριθμός αιτημάτων και ο περιοριστικός παράγοντας

Οι κρατικές αρχές έχουν δεχτεί έναν σημαντικό όγκο αιτημάτων που αφορούν την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων. Η συνολική ισχύς αυτών των αιτημάτων εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 5 GW, ένα μέγεθος που υπογραμμίζει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα. Ωστόσο, η ένταξη όλων αυτών των έργων στο υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο δεν είναι εφικτή, καθώς ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος είναι περιορισμένος.

Αυτή η συνθήκη καθιστά αναγκαία τη θέσπιση ενός πλαισίου που θα επιτρέψει τον διαχωρισμό των έργων. Στόχος είναι να δοθεί προτεραιότητα σε εκείνες τις επενδύσεις που έχουν πραγματικές πιθανότητες υλοποίησης και να αποφευχθούν αιτήσεις που ενδεχομένως έχουν θεωρητικό ή κερδοσκοπικό χαρακτήρα, χωρίς ουσιαστικό υπόβαθρο.

Οι δηλώσεις του υφυπουργού και η νέα προσέγγιση

Στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος, αναφέρθηκε στο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι «δεν γίνεται να μπουν όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων στο δίκτυο». Ο κ. Τσάφος τόνισε την ανάγκη η κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ να εστιάσουν σε έργα που διαθέτουν ρεαλιστικές προοπτικές υλοποίησης.

Η νέα προσέγγιση θα διαφέρει από τον τρόπο αδειοδότησης που ακολουθήθηκε στο παρελθόν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Στην περίπτωση των ΑΠΕ, η προτεραιότητα στους όρους σύνδεσης δινόταν με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αυτή η μέθοδος δεν θα επαναληφθεί για τα κέντρα δεδομένων, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στην πολιτική αδειοδότησης.

Εξεταζόμενα μέτρα και διεθνείς πρακτικές

Προς το παρόν, έχει πραγματοποιηθεί μια ανάλυση που βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Αυτή η μελέτη αποσκοπεί στην άντληση συμπερασμάτων και την υιοθέτηση μοντέλων που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στη διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών πιέσεων.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται, περιλαμβάνεται ο ταυτοχρονισμός της παραγωγής με την κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου κρίνεται δύσκολη στην πράξη, υποδεικνύοντας την πολυπλοκότητα των λύσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η επερχόμενη νομοθετική ρύθμιση

Εντός του Σεπτεμβρίου, αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μια νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα αφορά ειδικά τα κέντρα δεδομένων. Η ρύθμιση αυτή έχει ως στόχο να ξεκαθαρίσει το τοπίο των επενδύσεων και να θέσει σαφείς κανόνες για την αδειοδότηση και την ένταξή τους στο δίκτυο.

Το Υπουργείο βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τους δύο διαχειριστές του ηλεκτρικού δικτύου, τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου διαστήματος. Αυτή η συνεργασία είχε ως στόχο να καταλήξουν από κοινού στη βέλτιστη φόρμουλα για τη διαχείριση των αιτημάτων και την ανάπτυξη του κλάδου. Ο κ. Τσάφος επισήμανε ότι ο στόχος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου που θα έχει διάρκεια και θα μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο το τωρινό όσο και το μελλοντικό.

Το ζήτημα της χωροθέτησης

Πέρα από το αμιγώς ηλεκτρικό ζήτημα της σύνδεσης στο δίκτυο, υπάρχει και η πρόκληση της χωροθέτησης των έργων. Η εύρεση κατάλληλων τοποθεσιών για την εγκατάσταση των κέντρων δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς, πολεοδομικούς και άλλους παράγοντες, αποτελεί ένα σημαντικό θέμα.

Τα αρμόδια υπουργεία καλούνται να επιλύσουν το ζήτημα της χωροθέτησης κατά τους προσεχείς μήνες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και οργανωμένη ανάπτυξη των υποδομών αυτών. Η επίλυση του θέματος της χωροθέτησης είναι κρίσιμη για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η αυξημένη ζήτηση για κέντρα δεδομένων.

Με πληροφορίες από: Newsit