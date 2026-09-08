Νέο πακέτο μέτρων για τις επιχειρήσεις με έμφαση στις μικρομεσαίες

Ένα νέο, ολοκληρωμένο πολυετές πακέτο μέτρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες (ΜμΕ), έχει τεθεί σε εφαρμογή. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει σημαντική χρηματοδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 5 δισ. ευρώ, καθώς και τη θέσπιση αποσβέσεων-εξπρές για τον νέο μηχανολογικό εξοπλισμό. Παράλληλα, προβλέπονται σταδιακές φορολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες συγκροτούν ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης και ανάπτυξης για τον επιχειρηματικό κόσμο.

Χρηματοδότηση έως 5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η πιο άμεση και ουσιαστική παρέμβαση του νέου πακέτου, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), εδράζεται στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, με τις ΜμΕ να βρίσκονται στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών. Συγκεκριμένα, ένα ποσό ύψους 1,5 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης θα χρησιμοποιηθεί ως αρχική βάση για την κινητοποίηση συνολικών δανείων.

Αυτά τα κεφάλαια μεταφέρονται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με σκοπό τη δημιουργία δύο νέων προγραμμάτων που απευθύνονται αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με τη συμμετοχή των εμπορικών τραπεζών, τα δύο αυτά εργαλεία αναμένεται να κινητοποιήσουν συνολικά δάνεια έως 5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό των 5 δισ. ευρώ προκύπτει από τη μόχλευση των αρχικών 1,5 δισ. ευρώ και τα πρόσθετα κεφάλαια που θα διαθέσει το τραπεζικό σύστημα, δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Νέα εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Τα δύο νέα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έχουν σχεδιαστεί με στόχο να διευκολύνουν σημαντικά την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Το πρώτο, ένα δανειοδοτικό πρόγραμμα, θα προσφέρει χρηματοδότηση με χαμηλότερο επιτοκιακό κόστος, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της συγχρηματοδότησης των δανείων. Αυτό μειώνει το βάρος των τόκων για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν ή να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες.

Το δεύτερο εργαλείο είναι εγγυοδοτικό και έχει ως στόχο να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των απαιτούμενων εξασφαλίσεων για τη λήψη δανείων. Αυτό αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επιχειρήσεις που σήμερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων λόγω έλλειψης επαρκών εγγυήσεων. Τα κεφάλαια που θα διατεθούν μέσω αυτών των εργαλείων θα μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για την υλοποίηση νέων επενδυτικών σχεδίων όσο και για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων, προσφέροντας ευελιξία και στήριξη.

Επιταχυνόμενες αποσβέσεις για τον μηχανολογικό εξοπλισμό

Στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοινώθηκαν, περιλαμβάνονται και σημαντικές φορολογικές αλλαγές, όπως η θέσπιση επιταχυνόμενων αποσβέσεων για τον νέο μηχανολογικό εξοπλισμό. Αυτό το μέτρο θα ισχύει για εξοπλισμό που θα αποκτάται από την 1η Ιανουαρίου 2027 και μετά, προσφέροντας ένα κίνητρο για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, αντί για τη συνήθη περίοδο των δέκα ετών που απαιτείται για την απόσβεση, αυτή θα ολοκληρώνεται σε μόλις έξι χρόνια, με ενδεικτική κατανομή των συντελεστών. Παρόλο που η συνολική επιχειρηματική δαπάνη που αναγνωρίζεται φορολογικά δεν μεταβάλλεται, το όφελος για τις επιχειρήσεις μεταφέρεται νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγαλύτερο μέρος της αξίας του εξοπλισμού θα αφαιρείται από τα φορολογητέα κέρδη κατά τα πρώτα χρόνια της επένδυσης, παρέχοντας άμεση φορολογική ελάφρυνση και ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων στην αρχική φάση των επενδύσεων.

Σταδιακές φορολογικές ελαφρύνσεις και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Πέρα από τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις, το πακέτο περιλαμβάνει και άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις που θα εφαρμοστούν σταδιακά, με στόχο την ελάφρυνση του επιχειρηματικού φόρτου. Μία από αυτές είναι η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η οποία θα ξεκινήσει πρώτα από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια. Αυτή η κίνηση αναμένεται να προσφέρει σημαντική ανάσα σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Επιπλέον, προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου. Συγκεκριμένα, η προκαταβολή φόρου θα υποχωρήσει στο 50% των δηλώσεων, ωστόσο αυτή η αλλαγή θα εφαρμοστεί μόλις στις δηλώσεις του έτους 2034. Το σύνολο αυτών των μέτρων αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού και προβλέψιμου φορολογικού περιβάλλοντος για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας.

Με πληροφορίες από: Newsit