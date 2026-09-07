Ο εντυπωσιακός ουρανοξύστης των 272 μέτρων και η νέα πόλη στο Καζακστάν

Μια νέα πόλη έκτασης 880 τετραγωνικών χιλιομέτρων δημιουργείται στο Καζακστάν, με έναν εντυπωσιακό ουρανοξύστη 272 μέτρων να δεσπόζει στην καρδιά της. Το Alatau Iconic Complex and Gateway District, σχεδιασμένο από το αμερικανικό αρχιτεκτονικό γραφείο Skidmore, Owings & Merrill (SOM), αποτελεί το κεντρικό κομμάτι αυτής της φιλόδοξης ανάπτυξης. Η επένδυση για το έργο ξεπερνά τα 800 εκατομμύρια δολάρια και η ολοκλήρωσή του έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2029.

Ένα αρχιτεκτονικό όραμα στην Alatau

Ο εντυπωσιακός ουρανοξύστης των 272 μέτρων, που θα φτάνει τους 56 ορόφους, δεν είναι απλώς ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο, αλλά το κεντρικό σημείο μιας νέας πόλης που αναπτύσσεται από το μηδέν. Αυτή η νέα πόλη, η Alatau, βρίσκεται κοντά στο Αλμάτι και σχεδιάζεται με σκοπό να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό οικονομικό και διοικητικό κέντρο της περιοχής. Το συγκρότημα, γνωστό ως Alatau Iconic Complex and Gateway District, θα καταλαμβάνει συνολικά περίπου 276.800 τετραγωνικά μέτρα.

Πέρα από τον βασικό πύργο, το συγκρότημα θα περιλαμβάνει και έναν δεύτερο πύργο ύψους 80 μέτρων. Ο μικρότερος πύργος θα φιλοξενεί ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων, καθώς και κατοικίες. Ο κύριος ουρανοξύστης θα στεγάζει χώρους γραφείων και πολυτελή διαμερίσματα, ενώ στη βάση ολόκληρου του συγκροτήματος θα δημιουργηθεί ένα τριώροφο podium. Αυτό το podium, έκτασης περίπου 58.000 τετραγωνικών μέτρων, θα διαθέτει καταστήματα, χώρους πολιτισμού, ψυχαγωγίας και εκδηλώσεων.

Επένδυση και χρονοδιάγραμμα

Η υλοποίηση αυτού του μεγαλεπήβολου έργου υποστηρίζεται από μια σημαντική ιδιωτική επένδυση. Το ιδιωτικό κεφάλαιο που έχει προβλεφθεί για το project ξεπερνά τα 800 εκατομμύρια δολάρια, αναδεικνύοντας το μέγεθος και τη φιλοδοξία της κατασκευής.

Οι εργασίες για την ολοκλήρωση του Alatau Iconic Complex and Gateway District έχουν προγραμματιστεί να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2029. Αυτό το χρονοδιάγραμμα υπογραμμίζει την ταχύτητα με την οποία προχωρά η ανάπτυξη αυτής της νέας αστικής περιοχής στο Καζακστάν.

Ιδιαίτερος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

Η μορφή των δύο πύργων του συγκροτήματος είναι ασυνήθιστη και δεν είναι τυχαία. Έχουν σχεδιαστεί με κλιμακωτές, ασύμμετρες επιφάνειες, οι οποίες αντλούν έμπνευση από τις κοιλάδες, τους παγετώνες και τις γεωλογικές διαμορφώσεις της οροσειράς Trans-Ili Alatau. Το αποτέλεσμα είναι ένα κτίριο που θυμίζει περισσότερο μια τεράστια γλυπτική κατασκευή παρά έναν συμβατικό ουρανοξύστη.

Οι διαφορετικές βαθμίδες που δημιουργούνται από αυτόν τον σχεδιασμό προσφέρουν μπαλκόνια και μεγάλες βεράντες. Επιπλέον, οι προσόψεις των κτιρίων έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να περιορίζει την ηλιακή ακτινοβολία, συμβάλλοντας στην ενεργειακή απόδοση του συγκροτήματος.

Σεισμική προστασία και αστική ανάπτυξη

Πέρα από την αισθητική, ο ιδιαίτερος σχεδιασμός έχει και έναν πρακτικό λόγο. Η περιοχή του Καζακστάν όπου αναπτύσσεται το έργο χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα. Για τον λόγο αυτό, η στατική μελέτη του συγκροτήματος περιλαμβάνει ειδικά συστήματα σεισμικής προστασίας και απόσβεσης ενέργειας. Αυτά τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν ότι οι κατασκευές μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε ισχυρές σεισμικές καταπονήσεις.

Το Alatau αποτελεί ένα τεράστιο σχέδιο αστικής ανάπτυξης, με συνολική έκταση περίπου 880 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η νέα αυτή πόλη χωρίζεται σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές. Το Gate District, όπου θα βρίσκεται το Iconic Complex, έχει οριστεί να αποτελέσει το οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο της νέας πόλης. Οι σχεδιαστές προβλέπουν επίσης την ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta