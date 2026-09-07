Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, Κρις Ρόκος, μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, αποχωρώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κίνηση αυτή προσθέτει το όνομά του σε μια λίστα ισχυρών παραγόντων του χρηματοοικονομικού κλάδου που επιλέγουν να απομακρυνθούν από τη Βρετανία. Μάλιστα, ο κ. Ρόκος συναντήθηκε με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων.

Η μεταφορά της φορολογικής έδρας στην Ελλάδα

Η απόφαση του Κρις Ρόκος να επιλέξει την Ελλάδα για τη φορολογική του κατοικία έρχεται σε μια περίοδο όπου εύποροι φορολογούμενοι και επενδυτές εκφράζουν προβληματισμούς για το ενδεχόμενο αυξημένων φορολογικών επιβαρύνσεων στη Βρετανία, ειδικά υπό την κυβέρνηση των Εργατικών. Η σχεδιαζόμενη μετακίνησή του είχε γίνει αρχικά γνωστή από διεθνή μέσα.

Η αποχώρησή του αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική απώλεια για τα βρετανικά φορολογικά έσοδα, καθώς ο Κρις Ρόκος συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους μεμονωμένους φορολογούμενους της χώρας. Μόνο την περασμένη χρονιά, κατέβαλε στον εαυτό του το ποσό των 477 εκατομμυρίων στερλινών, μετά τις εξαιρετικές επιδόσεις του macro hedge fund του, το οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους περίπου 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών

Ο Κρις Ρόκος είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου, κατά την οποία ο υπουργός παρουσίασε την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την στήριξη της κοινωνίας και των επιχειρήσεων.

Η παρουσία ενός τόσο σημαντικού διεθνούς επενδυτή στην Ελλάδα και η συνάντησή του με τον Υπουργό Οικονομικών υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για το οικονομικό περιβάλλον της χώρας. Η συζήτηση ακολούθησε τις ανακοινώσεις του κ. Πιερρακάκη σχετικά με την κυβερνητική στρατηγική.

Το προφίλ του Κρις Ρόκος και η πορεία του στον χρηματοοικονομικό κλάδο

Ο Κρις Ρόκος βρίσκεται εδώ και χρόνια μεταξύ των ισχυρότερων ονομάτων στην παγκόσμια αγορά των hedge funds. Η εταιρεία του, Rokos Capital Management (RCM), είναι ένα από τα μεγαλύτερα macro hedge funds διεθνώς, απασχολώντας περισσότερους από 370 εργαζομένους σε γραφεία στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Αμπού Ντάμπι και τη Σιγκαπούρη.

Η καριέρα του ξεκίνησε στο τμήμα proprietary trading της Credit Suisse. Το 2002 αποχώρησε και συμμετείχε, μαζί με τον Άλαν Χάουαρντ και μια ομάδα traders, στην ίδρυση της Brevan Howard Asset Management. Δέκα χρόνια αργότερα, το 2012, αποχώρησε από την Brevan Howard. Ακολούθησε δικαστική διαμάχη προκειμένου να απαλλαγεί από μια πενταετή ρήτρα μη ανταγωνισμού.

Το 2015, ο Κρις Ρόκος δημιούργησε τη Rokos Capital Management, η οποία εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του κλάδου. Σε αντίθεση με άλλα hedge funds αντίστοιχου μεγέθους, ο ίδιος εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής στρατηγικής της RCM. Οι σημαντικότερες αποφάσεις για τις συναλλαγές είτε ξεκινούν από τον ίδιο είτε χρειάζονται την έγκρισή του.

Η φιλανθρωπική δράση και οι σπουδές του

Πέρα από την έντονη παρουσία του στις χρηματοοικονομικές αγορές, ο Κρις Ρόκος είναι γνωστός στη Βρετανία και για την αξιοσημείωτη φιλανθρωπική του δραστηριότητα. Η προσφορά του εκτείνεται και στον εκπαιδευτικό τομέα, όπου έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα.

Τη δεκαετία του 1980, είχε φοιτήσει με υποτροφία στο φημισμένο Eton College. Αργότερα, ο ίδιος χρηματοδότησε τη δημιουργία της υποτροφίας Rokos στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, προσφέροντας ευκαιρίες σε νέους μαθητές.

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη για την κυβερνητική στρατηγική

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια, το κόστος της ενέργειας και οι πιέσεις στο εισόδημα των νοικοκυριών παραμένουν επίκαιρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασε την κυβερνητική στρατηγική για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων. Μιλώντας σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν «ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας» και προσπαθούν να δώσουν «μια ανάσα» σε κάθε κοινωνική ομάδα και πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της οικονομίας και τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Παράλληλα, υπογράμμισε την προώθηση θεμελιωδών αλλαγών, όπως ο επενδυτικός «κουμπαράς», τον οποίο χαρακτήρισε μεταρρύθμιση με προοπτική πολλών ετών.

Στις αλλαγές που αφορούν τις συντάξεις, περιλαμβάνεται ένα καθαρό ποσό 400 ευρώ, ενώ η Εθνική Σύνταξη είναι λίγο παραπάνω σε μικτά ποσά. Το μέτρο διευρύνεται για να συμπεριλάβει 270.000 επιπλέον δικαιούχους, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο. Αντίστοιχη στήριξη και αρωγή προβλέπεται για τους δημοσίους λειτουργούς, τους δασκάλους, τους ένστολους και τους υγειονομικούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ενεργειακό κόστος, με τον υπουργό να επαναλαμβάνει τον στόχο για μείωσή του κατά 30%. Υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε προσωρινές επιδοτήσεις, αλλά απαιτεί επενδύσεις σε υποδομές και αποθήκευση ενέργειας. Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την ικανότητά της να αντιμετωπίζει τα προβλήματα του σήμερα, ενώ παράλληλα προετοιμάζει τη χώρα για τις προκλήσεις του αύριο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki