Αναλυτική παρουσίαση των μέτρων της ΔΕΘ: Ποσά, δικαιούχοι και χρονοδιαγράμματα

Τον αναλυτικό χάρτη των παρεμβάσεων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ 2026 παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν συνολικό κόστος 605 εκατ. ευρώ για το 2026, 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 και 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030.

Τα μέτρα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών, συνταξιούχων, μισθωτών, οικογενειών και επιχειρήσεων, με στόχο την οικονομική ελάφρυνση.

Το δημοσιονομικό αποτύπωμα των μέτρων

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το κόστος των νέων παρεμβάσεων, οι οποίες δεν έχουν ακόμα θεσμοθετηθεί και αναμένονται εντός του έτους (τέλη 2026), υπολογίζεται σε 605 εκατ. ευρώ. Το πλήρες πακέτο θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου και θα ανέλθει σε 2,2 δισ. ευρώ για ολόκληρο το 2027, ενώ με την εξέλιξη και διεύρυνση κάθε μέτρου, το 2030 θα αγγίξει τα 3,6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Συνυπολογίζοντας τις ήδη νομοθετημένες ελαφρύνσεις που δεν έχουν ακόμα αποδοθεί, όπως η εκκαθάριση φόρου με τη νέα κλίμακα του 2026 για ελεύθερους επαγγελματίες, το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό αποτύπωμα για το 2026 διαμορφώνεται σε 1,54 δισ. ευρώ. Για το 2027, το ποσό αυτό φτάνει περίπου τα 5 δισ. ευρώ, ενώ για το 2030 προβλέπεται να αγγίξει σχεδόν τα 9 δισ. ευρώ.

Ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Η μεγαλύτερη ελάφρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ύψους 572 εκατ. ευρώ για το 2027, προέρχεται από την κατάργηση των προσαυξήσεων που αύξαναν το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα λόγω μισθοδοσίας και υψηλού τζίρου. Όπως διευκρίνισε ο αρμόδιος υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος, για τα εισοδήματα που αποκτώνται φέτος και θα δηλωθούν το 2027, καταργούνται για τους συνεπείς επαγγελματίες η προσαύξηση που συνδέεται με το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού και εκείνη που υπολογίζεται όταν ο τζίρος υπερβαίνει τον μέσο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου κλάδου (ΚΑΔ).

Οι δύο αυτές επιβαρύνσεις αφορούν σήμερα περίπου 156.000 ατομικές επιχειρήσεις. Με αυτά τα δεδομένα, οι περισσότεροι δικαιούχοι αναμένεται να κερδίσουν περίπου 1.000-1.500 ευρώ από φόρους ετησίως, ενώ περίπου 10.000 επαγγελματίες θα δουν τον φόρο τους να μειώνεται κατά περίπου 2.500 έως 4.000 ευρώ ετησίως.

Παραδείγματα και διατήρηση τεκμηρίου

Ως παράδειγμα, αναφέρθηκε ιδιοκτήτης καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ, ο οποίος κερδίζει 2.534 ευρώ. Μια ατομική επιχείρηση λιανικής πώλησης υποδημάτων, με τέσσερα χρόνια λειτουργίας και δύο εργαζομένους, κερδίζει 1.134 ευρώ, ενώ ένας λογιστής με 20 χρόνια λειτουργίας και χωρίς προσωπικό έχει όφελος 615 ευρώ.

Παρά την κατάργηση των προσαυξήσεων, το βασικό τεκμήριο παραμένει. Θα εξακολουθήσει να συνδέεται με τον κατώτατο μισθό και να προσαυξάνεται λόγω τριετιών μετά τα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης.

Με πληροφορίες από: enikos.gr