Η Jaguar Land Rover επιβεβαιώνει περικοπές θέσεων εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover (JLR) επιβεβαίωσε την έναρξη ενός προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης, με στόχο τη μείωση του εργατικού της δυναμικού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία σχεδιάζει να περικόψει το 12% των θέσεων εργασίας της, καθώς αντιμετωπίζει προκλήσεις από τους δασμούς των ΗΠΑ και τη μείωση των εσόδων. Οι περικοπές αυτές ενδέχεται να φτάσουν έως και τις 4.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Οι προγραμματισμένες περικοπές θέσεων εργασίας

Η Jaguar Land Rover έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα εθελούσιας απόλυσης, το οποίο αφορά το 12% του εργατικού δυναμικού της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό μεταφράζεται σε πιθανή απώλεια έως και 4.000 θέσεων εργασίας, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα των Times του Λονδίνου. Η εταιρεία, ωστόσο, δήλωσε στο BBC ότι δεν έχει επιβεβαιώσει τους ακριβείς αριθμούς.

Η απόφαση για τις περικοπές λαμβάνεται με στόχο την «απλοποίηση» του οργανισμού, τη «βελτίωση της αποτελεσματικότητας» και την «οικοδόμηση μεγαλύτερης ανθεκτικότητας» της επιχείρησης. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται ένα χρόνο μετά από μια κυβερνοεπίθεση που είχε διακόψει την παραγωγή της εταιρείας για περισσότερο από ένα μήνα.

Λόγοι και οικονομικοί στόχοι

Οι περικοπές των θέσεων εργασίας στην JLR έρχονται σε μια περίοδο όπου η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει δασμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μια γενικότερη μείωση στα έσοδά της. Η εταιρεία έχει δηλώσει την ανάγκη να εξοικονομήσει περίπου 1,98 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Αυτός ο οικονομικός στόχος τίθεται καθώς η JLR επιδιώκει να προσαρμοστεί στις «εξελισσόμενες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς». Οι εξελίξεις αυτές συμπίπτουν και με την κυκλοφορία του Range Rover Electric, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο ακριβά αμιγώς ηλεκτρικά SUV που κυκλοφορούν στην αγορά.

Η θέση της εταιρείας και οι εργαζόμενοι

Εκπρόσωπος της JLR δήλωσε ότι η εταιρεία ενημέρωσε τους συναδέλφους και τους εταίρους στα συνδικάτα για την έναρξη του προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει στους μισθωτούς και στα μέλη της διοικητικής ομάδας την ευκαιρία να αποχωρήσουν από την επιχείρηση.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι περαιτέρω πληροφορίες θα κοινοποιηθούν πρώτα στους συναδέλφους. Η απόφαση για τις περικοπές, όπως αναφέρθηκε, στοχεύει στην «απλοποίηση» του οργανισμού και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας της εταιρείας.

Αντιδράσεις των συνδικάτων

Η γενική γραμματέας της Unite, Sharon Graham, εξέφρασε την ανησυχία του συνδικάτου, δηλώνοντας ότι προειδοποιούσε εδώ και καιρό για μια «καταιγίδα» που πλανάται πάνω από την αυτοκινητοβιομηχανία. Η ίδια πρόσθεσε ότι πραγματοποιήθηκαν «εντατικές» συζητήσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σχετικά με τις περικοπές θέσεων εργασίας.

Η κυρία Graham, μαζί με τον υπουργό Επιχειρήσεων, Τζόναθαν Ρέινολντς, αναμένεται να συναντηθούν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JLR, Π.Μ. Μπαλάτζι, την επόμενη εβδομάδα. Ο εθνικός υπεύθυνος της Unite, Des Quinn, περιέγραψε την περίοδο ως «απίστευτα ανησυχητική και αγχωτική» για τους εργαζόμενους της JLR, τονίζοντας ότι το συνδικάτο εργάζεται «όλο το εικοσιτετράωρο για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Η θέση της κυβέρνησης

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για την υποστήριξη της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτά περιλαμβάνουν τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για τους κατασκευαστές.

Επιπλέον, η κυβέρνηση παρέχει οικονομική υποστήριξη για την κατασκευή και πώληση οχημάτων μηδενικών εκπομπών, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση του κλάδου.

Με πληροφορίες από: Topontiki