Η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στην 99η διοργάνωση των βραβείων OSCAR με την ταινία μυθοπλασίας «Σπασμένη Φλέβα» του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη. Το κινηματογραφικό έργο επελέγη ως η επίσημη υποψηφιότητα της χώρας για το Βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους από την Ακαδημία Κινηματογράφου (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) των Η.Π.Α.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβεβαιώνει την επιλογή, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Η «Σπασμένη Φλέβα» θα διεκδικήσει μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες διεθνείς παραγωγές, φέρνοντας το ελληνικό σινεμά στο προσκήνιο της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής.

Η επίσημη επιλογή της Ελλάδας για τα Όσκαρ

Η ταινία μυθοπλασίας του Γιάννη Οικονομίδη, με τίτλο «Σπασμένη Φλέβα», είναι η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για την κατηγορία του Βραβείου OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Η επιλογή αυτή εντάσσεται στις διαδικασίες της 99ης διοργάνωσης των βραβείων της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης, με τη νέα του δημιουργία, θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της πορείας της ταινίας προς την κορυφαία διάκριση.

Η διαδικασία επιλογής από το Υπουργείο Πολιτισμού

Η διαδικασία επιλογής της ελληνικής υποψηφιότητας για τα βραβεία OSCAR καθορίζεται από συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου 3905/2010 και την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/303859/02.07.2025 (Β΄ 3615), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟ/267408/15.06.2026 (Β΄ 3626) όμοια απόφαση, το κινηματογραφικό έργο που εκπροσωπεί την Ελλάδα προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η πρόταση αυτή γίνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης μιας ειδικής επιτροπής. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι αρμόδιο για την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών εκπροσώπησης της Ελλάδας, τηρώντας τους κανονισμούς που θέτει η Ακαδημία Κινηματογράφου των Η.Π.Α.

Ο ρόλος της ειδικής επιτροπής

Για τον σκοπό της επιλογής της ελληνικής υποψηφιότητας, συγκροτείται μια ειδική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από δεκατρία μέλη. Τα μέλη αυτά διορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, αφού πρώτα υποδειχθούν από τους κινηματογραφικούς φορείς της χώρας.

Για το έτος 2026, η επιτροπή συγκροτήθηκε με απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού. Μετά από διεξοδική συζήτηση κατά τη συνεδρίασή της, η επιτροπή πρότεινε κατά πλειοψηφία το κινηματογραφικό έργο «Σπασμένη Φλέβα» ως την επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας.

Το σκεπτικό πίσω από την επιλογή

Η επιτροπή αιτιολόγησε την πρότασή της για τη «Σπασμένη Φλέβα» με ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Θεώρησε ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια. Επιπλέον, εκτίμησε ότι το έργο επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό.

Η αφήγηση της ταινίας επικεντρώνεται στο αδιέξοδο ενός ήρωα που τοποθετείται στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο. Η επιτροπή υπογράμμισε επίσης ότι ο Γιάννης Οικονομίδης είναι ένας σκηνοθέτης διεθνώς αναγνωρισμένος, γεγονός που ενισχύει την υποψηφιότητα.

Η αποδοχή της πρότασης και οι επόμενες ενέργειες

Ο υφυπουργός Πολιτισμού έκανε αποδεκτή τη γνώμη της επιτροπής, επικυρώνοντας την επιλογή της ταινίας. Η σχετική απόφαση, υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/393781/04.09.2026, εκδόθηκε επίσημα, καθιστώντας την «Σπασμένη Φλέβα» την επίσημη ελληνική συμμετοχή.

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει πλέον την ευθύνη να μεριμνήσει για την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε η εκπροσώπηση της Ελλάδας στην 99η διοργάνωση των βραβείων OSCAR να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Η.Π.Α.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki