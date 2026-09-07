«Σπίτι μου 3»: Δάνεια έως 230.000 ευρώ, αξία κατοικίας έως 300.000 και επιλέξιμη ηλικία έως 55 έτη

Με μεγαλύτερο προϋπολογισμό και διευρυμένα κριτήρια, το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού, με στόχο την παροχή χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιανουάριο του 2027, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες σε περισσότερους πολίτες που αναζητούν στέγη.

Ο νέος κύκλος του προγράμματος «Σπίτι μου»

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» θα έχει συνολικό ύψος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ο σχεδιασμός του, όπως ανακοινώθηκε από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, προβλέπει την έναρξη λειτουργίας του σε περίπου δύο χρόνια από τώρα.

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο κύκλο, το «Σπίτι μου 2», ο νέος κύκλος διευρύνει σημαντικά την περίμετρο των δυνητικών δικαιούχων. Συγκεκριμένα, αυξάνονται το όριο ηλικίας, η επιτρεπόμενη αξία της κατοικίας που μπορεί να χρηματοδοτηθεί, καθώς και το ανώτατο ποσό του δανείου που μπορεί να χορηγηθεί.

Διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά όρια

Ένα από τα βασικά σημεία διεύρυνσης αφορά το ηλικιακό εύρος των δικαιούχων, το οποίο πλέον διαμορφώνεται από τα 25 έως τα 55 έτη. Αυτό αποτελεί σημαντική αλλαγή, καθώς το ανώτατο όριο ηλικίας στον προηγούμενο κύκλο ήταν τα 50 έτη. Ως εκ τούτου, πολίτες που είχαν αποκλειστεί στο παρελθόν λόγω ηλικίας, θα έχουν τώρα τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, αναπροσαρμόζονται και τα εισοδηματικά όρια για τις διάφορες κατηγορίες δικαιούχων. Για τους άγαμους, τους διαζευγμένους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς παιδιά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ. Για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο είναι 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 7.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Ενδεικτικά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο για ένα ζευγάρι με ένα παιδί φτάνει τις 42.000 ευρώ, με δύο παιδιά τις 49.000 ευρώ και με τρία παιδιά τις 56.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για μία μονογονεϊκή οικογένεια, το όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ με ένα παιδί, 46.000 ευρώ με δύο παιδιά και 53.000 ευρώ με τρία παιδιά.

Αυξημένα όρια δανείων και αξίας ακινήτων

Το ανώτατο ύψος του δανείου που μπορεί να χορηγηθεί αυξάνεται από τις 190.000 ευρώ στις 230.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος θα μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του επιλέξιμου ακινήτου, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του δανείου από την συνεργαζόμενη τράπεζα.

Σε ό,τι αφορά την αξία της κατοικίας, για ένα ακίνητο αξίας 200.000 ευρώ, το δάνειο μπορεί να φτάσει έως τις 180.000 ευρώ. Για κατοικία αξίας 250.000 ευρώ, το ποσό του δανείου μπορεί να ανέλθει έως τις 225.000 ευρώ. Όταν η αξία της κατοικίας φτάνει τις 300.000 ευρώ, ενεργοποιείται το ανώτατο πλαφόν των 230.000 ευρώ για το δάνειο, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνται τουλάχιστον 70.000 ευρώ σε ίδια κεφάλαια από τον ενδιαφερόμενο, πέρα από τα έξοδα που σχετίζονται με την αγοραπωλησία.

Σημαντικές προϋποθέσεις για τους δικαιούχους

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η τελική χρηματοδότηση θα εξαρτάται και από την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερόμενου αιτούντος. Η ένταξη στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» δεν συνεπάγεται αυτόματη έγκριση του στεγαστικού δανείου. Οι τράπεζες θα αξιολογούν κάθε αίτηση ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά τραπεζικά κριτήρια.

Με πληροφορίες από: Newsit