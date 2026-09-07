Το «δώρο Χριστουγέννων» 500 ευρώ στο δημόσιο: Πότε ξεκινά και ποιο θα είναι το καθαρό ποσό

Μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων, ύψους 500 ευρώ μεικτά, καθιερώνεται για τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027. Η παροχή αυτή σηματοδοτεί την επανένταξη ενός εορταστικού επιδόματος στο Δημόσιο, μετά από μία περίοδο 15 ετών που είχε ανασταλεί. Το μέτρο αυτό, το οποίο θα προσμετράται και στις συντάξιμες αποδοχές, ανακοινώθηκε αρχικά από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η έναρξη και οι λεπτομέρειες της παροχής

Η καταβολή του «δώρου Χριστουγέννων» στους δημοσίους υπαλλήλους θα ξεκινήσει από το έτος 2027. Το επίδομα, αν και ανέρχεται σε 500 ευρώ μεικτά, δεν θα είναι ενιαίο για όλους τους δικαιούχους ως προς το καθαρό ποσό. Κάθε δημόσιος υπάλληλος θα λάβει διαφορετικό καθαρό ποσό, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τις κρατήσεις που εφαρμόζονται στις αποδοχές του.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένας δημόσιος υπάλληλος ηλικίας 29 ετών, χωρίς παιδιά και με μηνιαίο μισθό 1.123 ευρώ, υπολογίζεται να λάβει «Δώρο Χριστουγέννων» ύψους 354 ευρώ.

Από τη ΔΕΘ 2026 η ανακοίνωση

Η θέσπιση αυτού του μόνιμου επιδόματος αποτελεί μία από τις παρεμβάσεις που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) το 2026. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε σήμερα στην εξειδίκευση των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου.

Σε ποιους απευθύνεται το επίδομα

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας αυτής παροχής είναι ότι θα αφορά το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται στο Δημόσιο. Το επίδομα των 500 ευρώ δεν συνδέεται με κάποιον συγκεκριμένο κλάδο ή ειδικότητα, αλλά θα καταβάλλεται σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών εργαζομένων.

Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται επαγγελματίες όπως δάσκαλοι και καθηγητές, γιατροί και νοσηλευτές που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία, καθώς και αστυνομικοί, πυροσβέστες και διοικητικοί υπάλληλοι του Δημοσίου.

Συνολικό όφελος για τους υπαλλήλους

Πέρα από το «δώρο Χριστουγέννων», οι δημόσιοι υπάλληλοι αναμένεται να δουν και άλλες αυξήσεις. Για παράδειγμα, ένας δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρό μηνιαίο μισθό 1.450 ευρώ, υπολογίζεται ότι θα έχει συνολικό καθαρό όφελος 562 ευρώ μέσα στο 2027, λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξήσεις που θα προκύψουν βάσει της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Για το επόμενο έτος, το 2028, προβλέπεται επιπλέον όφελος 402 ευρώ για τον ίδιο υπάλληλο. Έτσι, το συνολικό κέρδος για τη διετία 2027-2028 αναμένεται να φτάσει τα 964 ευρώ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr