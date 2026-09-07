Κτηνοτρόφοι Λέσβου: «Όταν δεν έχεις πρόβατα, δεν χρειάζεται το αφορολόγητο»

Σε κατάσταση έντονης δυσαρέσκειας παραμένουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, καθώς ο αφθώδης πυρετός συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές απώλειες στα κοπάδια τους. Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τον κλάδο τους δεν τους βρήκαν καθόλου ικανοποιημένους.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φίλιας – Λέσβος, Λεωνίδας Κουτσαυλής, εξέφρασε την απογοήτευσή του, δηλώνοντας ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο «απόλυτο μηδέν».

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Για τους κτηνοτρόφους, δεσμεύτηκε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάταξης της κτηνοτροφίας, καθώς και για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων.

Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου δεν είδαν αυτές τις εξαγγελίες ως λύση στα άμεσα προβλήματά τους. Ο Λεωνίδας Κουτσαυλής σχολίασε χαρακτηριστικά: «Είπε 20.000 αφορολόγητο για εμάς τους τους αγρότες, όταν δεν έχεις πρόβατα δεν χρειάζεται το αφορολόγητο. Τι θα δηλώσουμε;».

Καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και το χαμένο εισόδημα

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φίλιας – Λέσβος ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί την καταβολή του χαμένου εισοδήματος. Ωστόσο, στη Λέσβο, από τα 192 άτομα των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν ή πρόκειται να θανατωθούν, η κυβέρνηση έχει δώσει το χαμένο εισόδημα μόνο σε 100 ανθρώπους.

Ο κ. Κουτσαυλής επισήμανε ότι υπάρχει κτηνοτρόφος του οποίου τα ζώα σφάχτηκαν από τα τέλη Μαρτίου και δεν έχει αποζημιωθεί ακόμα. Επιπλέον, δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις για το κατεστραμμένο γάλα στους κτηνοτρόφους του νησιού.

Προκλήσεις στην ανασύσταση των κοπαδιών

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που τέθηκε από τον Λεωνίδα Κουτσαυλή αφορά την ανασύσταση των κοπαδιών. Για να μπορέσει να γίνει αυτή η διαδικασία, πρέπει να περάσουν έξι μήνες από το τελευταίο βεβαιωμένο κρούσμα του αφθώδους πυρετού. Κάθε φορά που εντοπίζεται ένα νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα, η προθεσμία των έξι μηνών ξεκινάει από την αρχή, δημιουργώντας ένα αδιέξοδο για το πώς θα μπορέσουν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι.

Ο κ. Κουτσαυλής έκανε σύγκριση με την Κύπρο, όπου για το ίδιο νόσημα έχουν δαπανηθεί 44 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Ελλάδα έχουν δοθεί αντίστοιχα 13 εκατομμύρια. Ο ίδιος δήλωσε πως «δεν θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα».

Προειδοποίηση για κινητοποιήσεις

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φίλιας – Λέσβος ξεκαθάρισε ότι οι κτηνοτρόφοι είναι αποφασισμένοι να αντιδράσουν. «Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας ξαναδούνε στους δρόμους», τόνισε.

Πρόσθεσε με έμφαση: «Εμείς στο νησί μας κρατάμε Θερμοπύλες να ξέρουν ότι το έχουμε βάψει και μπλε και πράσινο και κόκκινο, η απάντηση θα δοθεί όταν πρέπει. Θα πάρουν τις απαντήσεις τους όλοι οι γραβατωμένοι κύριοι. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι εφιάλτη περνάμε, 179 μέρες είναι μέχρι σήμερα και όλοι αυτοί οι κύριοι είναι στο “θα”».

Με πληροφορίες από: Topontiki