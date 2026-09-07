Το ομοσπονδιακό αφορολόγητο κληρονομιάς στις ΗΠΑ και οι εκτιμήσεις για τη μεταβίβαση πλούτου

Σημαντικές αλλαγές επήλθαν στο ομοσπονδιακό αφορολόγητο όριο κληρονομιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο πλέον έχει κλειδώσει μόνιμα στα 15 εκατομμύρια δολάρια ανά άτομο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες προβλέψεις για μείωση του ορίου, προκαλώντας ανακούφιση σε πολλές οικογένειες που είχαν σπεύσει να μεταβιβάσουν περιουσίες. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για το συνολικό ποσό του πλούτου που αναμένεται να αλλάξει χέρια στις ΗΠΑ μέχρι το 2048 παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των αναλυτών.

Η νέα ρύθμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Οι Αμερικανοί φοροτεχνικοί συμβούλευαν τους πελάτες τους το 2024 να εκμεταλλευτούν άμεσα το αφορολόγητο όριο κληρονομιών και δωρεών. Ο νόμος του 2017 είχε ανεβάσει το όριο στα 13,61 εκατομμύρια δολάρια, με την πρόβλεψη να μειωθεί στο μισό, περίπου στα επτά εκατομμύρια, την 1η Ιανουαρίου 2026. Αυτή η προοπτική οδήγησε πολλές οικογένειες σε ενέργειες όπως δωρεές εν ζωή, δημιουργία καταπιστευμάτων και μεταβιβάσεις περιουσιών, προκειμένου να προλάβουν την επικείμενη μείωση.

Ωστόσο, το παράθυρο ευκαιρίας δεν έκλεισε ποτέ όπως αναμενόταν. Στις 4 Ιουλίου 2025, υπογράφηκε ο «One Big Beautiful Bill Act», ο οποίος κατάργησε την ημερομηνία λήξης της ρύθμισης. Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου 2026, το όριο καθορίστηκε στα 15 εκατομμύρια δολάρια ανά άτομο, ή 30 εκατομμύρια δολάρια για ένα ζευγάρι. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με βάση τον πληθωρισμό και δεν έχει προθεσμία εκπνοής, αποτελώντας το υψηλότερο σημείο στην ιστορία του αμερικανικού φόρου κληρονομιάς. Πριν από το 2017, το όριο βρισκόταν στα 5,49 εκατομμύρια δολάρια.

Η διαφορά με το ελληνικό πλαίσιο

Σε αντίθεση με το ομοσπονδιακό αφορολόγητο όριο των 15 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, το αντίστοιχο ελληνικό όριο ανέρχεται στα 150.000 ευρώ. Η διαφορά στα ποσά είναι σημαντική, αλλά οι πηγές επισημαίνουν ότι ο τρόπος μεταβίβασης στην πράξη διαφέρει επίσης μεταξύ των δύο χωρών.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσοι πρόλαβαν να χαρίσουν ποσά, όπως επτά εκατομμύρια δολάρια, λόγω του φόβου της επικείμενης μείωσης του ορίου, δεν μπορούν να τα πάρουν πίσω. Πάνω από το καθορισμένο αφορολόγητο όριο, ο συντελεστής φορολόγησης παραμένει στο 40%. Το ίδιο ποσό των 15 εκατομμυρίων δολαρίων ισχύει και για τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται απευθείας σε εγγόνια, παρακάμπτοντας μία ολόκληρη γενιά. Επιπλέον, υπάρχει ένα ετήσιο αφορολόγητο δώρο ανά αποδέκτη, το οποίο ανέρχεται σε 19.000 δολάρια για το 2026 και λειτουργεί ανεξάρτητα από τις παραπάνω ρυθμίσεις.

Οι εκτιμήσεις για τη μεταβίβαση περιουσίας

Η συζήτηση γύρω από το αφορολόγητο όριο κληρονομιάς στις ΗΠΑ λαμβάνει χώρα εν μέσω μιας πρωτοφανούς μεταβίβασης περιουσίας. Η εταιρεία Cerulli Associates εκτιμά ότι μέχρι το 2048, συνολικά 124 τρισεκατομμύρια δολάρια θα αλλάξουν χέρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από αυτό το τεράστιο ποσό, τα 105 τρισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να μεταβιβαστούν σε κληρονόμους, ενώ 18 τρισεκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Διαφορετικά δεδομένα από τη Visa Business and Economic Insights

Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2026, η Visa Business and Economic Insights δημοσίευσε εντελώς διαφορετικά νούμερα σχετικά με τη μεταβίβαση πλούτου. Η ανάλυσή της, αφού αφαίρεσε χρέη, έξοδα συνταξιοδότησης, φόρους και αμοιβές, και αφού εξαίρεσε το πλουσιότερο 1% των νοικοκυριών ως ακραίες περιπτώσεις, κατέληξε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Σύμφωνα με την Visa, στους κληρονόμους θα φτάσουν συνολικά 36 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό το ποσό μεταφράζεται σε περίπου 515.000 δολάρια ανά νοικοκυριό που θα κληρονομήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Η διαφορά των εξήντα και πλέον τρισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στις δύο εκτιμήσεις αποτελεί από μόνη της είδηση, υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα γύρω από το πραγματικό μέγεθος του πλούτου που μεταβιβάζεται μεταξύ των γενεών.

Σημαντικές αποκλίσεις και η κατανομή του πλούτου

Η σημαντική απόκλιση μεταξύ των δύο εκτιμήσεων, που ξεπερνά τα εξήντα τρισεκατομμύρια δολάρια, δεν είναι απλώς μια στατιστική λεπτομέρεια. Δείχνει πόσο περιορισμένη είναι η γνώση σχετικά με το τι πραγματικά κατεβαίνει τη γενεαλογική σκάλα και πόσο εύκολα ένας εντυπωσιακός αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την πώληση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, μέσα σε αυτά τα τρισεκατομμύρια, χάνεται ένα σημαντικό στοιχείο: η συντριπτική πλειονότητα της μεταβίβασης αφορά το πλουσιότερο 10% των νοικοκυριών. Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν αναμένεται να κληρονομήσουν τίποτα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πάνω από το μισό του συνολικού ποσού δεν κατεβαίνει καν γενιά, καθώς περνάει πρώτα οριζόντια στον επιζώντα σύζυγο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta