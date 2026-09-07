Το φυσικό αέριο εκτοξεύεται στα 75 ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο 3,5 ετών

Ράλι καταγράφουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην έναρξη της εβδομάδας, με τα ευρωπαϊκά συμβόλαια να διαπραγματεύονται στο ολλανδικό χρηματιστήριο ενέργειας στα επίπεδα των 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η συγκεκριμένη τιμή παρατηρήθηκε τελευταία φορά την εποχή της ενεργειακής κρίσης που ξέσπασε λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η άνοδος αυτή προκαλείται από φόβους για παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις στις ροές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) από τις χώρες του Κόλπου.

Η άνοδος των τιμών και τα ιστορικά επίπεδα

Η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου έχει ξεπεράσει το 4% στις συναλλαγές της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτό οδηγεί τα συμβόλαια στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τρεισήμισι ετών. Η τιμή των 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στην οποία διαπραγματεύονται τα ευρωπαϊκά συμβόλαια στο ολλανδικό χρηματιστήριο ενέργειας, είναι ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης.

Η τελευταία φορά που παρατηρήθηκαν τέτοια επίπεδα τιμών ήταν κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, η οποία είχε προκληθεί από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η τρέχουσα κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια.

Ανησυχία για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Βασικός παράγοντας πίσω από το τρέχον ράλι των τιμών είναι οι φόβοι για μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι ανησυχίες επικεντρώνονται στις πιθανές επιπτώσεις αυτής της κρίσης στις ροές LNG, ειδικά εκείνες που προέρχονται από τις χώρες του Κόλπου και κατευθύνονται προς την Ευρώπη. Η οποιαδήποτε διαταραχή σε αυτές τις ροές μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εντείνει τους φόβους για μια παρατεταμένη διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού από την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και πίεσης στις τιμές του φυσικού αερίου.

Κλιμάκωση εντάσεων ΗΠΑ-Ιράν

Το Ιράν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι είχε στοχεύσει πετρελαιοφόρα και πολλά πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, το Ιράν σχεδιάζει να δημιουργήσει μια περιορισμένη θαλάσσια ζώνη πέρα από τα Στενά του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες.

Οι ενέργειες αυτές του Ιράν αποτελούν συνέχεια των αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικά πετρελαιοφόρα. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, οι αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για τις πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης σε πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση αυτών των αντεπιθέσεων εντείνει τις ανησυχίες για την σταθερότητα της περιοχής και τις επιπτώσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές προμήθειες

Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση των αντεπιθέσεων στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες ότι οι αποστολές LNG του Κατάρ προς την Ευρώπη ενδέχεται να καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο. Τυχόν καθυστερήσεις θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές συνέπειες για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς η ήπειρος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές LNG.

Καθώς η Ευρώπη πλησιάζει στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρώσει τις προμήθειες φυσικού αερίου για τον επερχόμενο χειμώνα. Η εξάρτηση από τις εισαγωγές και οι πιθανές διαταραχές στις παραδόσεις καθιστούν την κατάσταση ιδιαίτερα ευάλωτη.

Η κατάσταση των αποθεμάτων στην Ευρώπη

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι επί του παρόντος γεμάτες κατά 62%. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται κάτω από τον πενταετή εποχιακό μέσο όρο, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες ενόψει του χειμώνα. Η χαμηλότερη πληρότητα σε σχέση με τον μέσο όρο υποδηλώνει ότι η Ευρώπη μπορεί να μην είναι επαρκώς προετοιμασμένη για τις αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Αυτή η κατάσταση αυξάνει τον κίνδυνο ισχυρότερου ανταγωνισμού για τον εφοδιασμό φυσικού αερίου στην παγκόσμια αγορά. Ως αποτέλεσμα, η περιοχή μένει πιο εκτεθειμένη σε απότομες αυξήσεις τιμών κατά τους ψυχρότερους μήνες, καθώς η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά και οι διαθέσιμες ποσότητες ενδέχεται να είναι περιορισμένες.

Με πληροφορίες από: Newsit