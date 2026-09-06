Η ΕΚΤ ετοιμάζεται για νέα αύξηση επιτοκίων: Στο 2,5% το βασικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων την ερχόμενη Πέμπτη, σε μια κίνηση που έχει ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές. Το βασικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,5%, σηματοδοτώντας τη δεύτερη αύξηση φέτος. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε ένα περιβάλλον όπου η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει σε αδιέξοδο και οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν έντονη ανοδική πορεία.

Η αναμενόμενη αύξηση και το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το βασικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να αυξηθεί κατά 25 μονάδες βάσης. Αυτή η προγραμματισμένη αύξηση θα ανεβάσει το επιτόκιο στο 2,5% και αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά φέτος που η ΕΚΤ προχωρά σε τέτοια κίνηση, καθώς είχε προηγηθεί μία ανάλογη αύξηση τον Ιούνιο. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το αδιέξοδο στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται, ενώ οι τιμές των καυσίμων κινούνται έντονα ανοδικά, δημιουργώντας πιέσεις στην οικονομία.

Η αντίδραση της αγοράς και το Euribor

Η επικείμενη αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ φαίνεται πως έχει ήδη προεξοφληθεί από την αγορά. Αυτό γίνεται εμφανές από την πορεία του Euribor, τόσο του τριών μηνών όσο και του ενός μήνα, το οποίο αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό της δόσης στα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.

Το Euribor τριών μηνών διαμορφώθηκε στα μέσα της εβδομάδας στο 2,65%. Αυτό συγκρίνεται με το 2,46% που ήταν στις αρχές Αυγούστου και το 2,31% που καταγραφόταν στις αρχές Ιουλίου. Όσον αφορά το Euribor ενός μήνα, η προσαρμογή ήταν μικρότερη, καθώς αυξήθηκε στο 2,30% από 2,24% και 2,20% αντίστοιχα για τις ίδιες περιόδους.

Τα μηνύματα από αξιωματούχους της ΕΚΤ

Το σήμα για τη νέα αύξηση των επιτοκίων δόθηκε, όπως και τον Ιούνιο, από την Ιζαμπελ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Η κυρία Σνάμπελ υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός πιθανόν θα παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση.

Στην προοπτική της αύξησης των επιτοκίων την ερχόμενη Πέμπτη αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της γερμανικής κεντρικής τράπεζας, Γιόαχιμ Νάγκελ, ενισχύοντας τις προσδοκίες για την επικείμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη

Οι τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη κατέγραψε αύξηση, φτάνοντας το 3,3% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση. Αυτό αντιπροσωπεύει άνοδο από το 2,9% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, υποχώρησε ελαφρά στο 2,4% από 2,5%.

Αυτά τα στοιχεία ενισχύουν τις ανησυχίες της ΕΚΤ για την πορεία των τιμών και την ανάγκη για λήψη μέτρων για την συγκράτηση του πληθωρισμού στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η ανησυχία για τις τιμές ενέργειας

Αξιωματούχοι της ΕΚΤ εκτιμούν ότι οι τιμές της ενέργειας θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις τιμές και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, εάν δεν υπάρξει αύξηση των επιτοκίων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, όπως αυτή αποτυπώνεται στο TTF.

Η τιμή του φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατώρα την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 κοντά στα 72 ευρώ. Αυτά τα επίπεδα είναι τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από τα τέλη του 2022. Να σημειωθεί ότι στις αρχές του 2026, η τιμή του φυσικού αερίου ήταν μόλις στα 27 ευρώ, αναδεικνύοντας την έντονη ανοδική τάση των τελευταίων μηνών.

Με πληροφορίες από: Newsit