Η ΑΑΔΕ ερευνά εταιρείες ελικοπτέρων για φοροδιαφυγή

Ενδελεχείς έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρίσκονται σε εξέλιξη, με επίκεντρο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση ελικοπτέρων. Οι έλεγχοι αυτοί ξεκίνησαν μετά από περιστατικά που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα, με προσγείωση ελικοπτέρων σε μη αδειοδοτημένους χώρους σε διάφορα νησιά της χώρας. Η επιχείρηση, που έχει ονομαστεί «Ανώμαλη Προσγείωση», στοχεύει στις «χαμηλές πτήσεις» ελικοπτέρων στη νησιωτική Ελλάδα.

Οι εκτεταμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ ξεκίνησαν σαρωτικούς ελέγχους, εξετάζοντας την κατοχή και τη διαχείριση των πτητικών μέσων, καθώς και την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών που τα εκμεταλλεύονται. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, αξιολογήθηκαν δεδομένα που παρασχέθηκαν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ ζήτησε και έλαβε διοικητική συνδρομή από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συγκεντρωθούν επιπλέον στοιχεία και να διευρυνθεί το πεδίο της διερεύνησης. Αυτή η συνεργασία κρίθηκε απαραίτητη για την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων.

Στο μικροσκόπιο η υπόθεση των Κυκλάδων

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ένα ελικόπτερο ελληνικού νηολογίου, το οποίο προσγειώθηκε πρόσφατα σε νησί των Κυκλάδων, ανήκει σε κυπριακή εταιρεία. Ως φερόμενος μισθωτής στην Ελλάδα εμφανίζεται ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο, ενώ την εκμετάλλευσή του έχει αναλάβει άλλη εταιρεία.

Η εκμεταλλεύτρια εταιρεία έχει ως αντικείμενο εργασιών τις αεροπορικές μεταφορές και την εκπαίδευση πιλότων, με την έδρα της να βρίσκεται σε αεροδρόμιο της Αττικής. Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ προχώρησαν σε εκτεταμένες διασταυρώσεις, αξιοποιώντας στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων και τα ψηφιακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Από αυτές τις διασταυρώσεις, προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ της πραγματικής χρήσης του ελικοπτέρου, το οποίο μισθωνόταν σε τρίτους, και της έκδοσης των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών εσόδων. Για την συγκεκριμένη περίπτωση, έχουν ήδη διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση για τον προσδιορισμό του συνολικού ύψους της φοροδιαφυγής και των προστίμων που προκύπτουν από τη χρήση του ελικοπτέρου για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Η περίπτωση του Αργοσαρωνικού

Ταυτόχρονα με την υπόθεση των Κυκλάδων, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διερευνούν και την υπόθεση προσγείωσης ενός ελικοπτέρου αυστριακού νηολογίου σε νησί του Αργοσαρωνικού. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο ανήκει σε αυστριακή εταιρεία, ενώ ως εκμεταλλεύτρια εμφανίζεται ένα νομικό πρόσωπο με έδρα σε περιοχή της Αττικής.

Στο επίκεντρο του ελέγχου για αυτή την περίπτωση βρίσκεται η διερεύνηση της πραγματικής φύσης των συναλλαγών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και των οικονομικών σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Επίσης, εξετάζεται η τήρηση των προβλεπόμενων φορολογικών υποχρεώσεων.

Ήδη, μόνο για τον μήνα Αύγουστο, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία απέκρυψε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ύψους 25.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των παραβάσεων.

Διευρυμένη έρευνα για φορολογικές παραβάσεις

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ δεν περιορίζονται μόνο στις δύο αυτές υποθέσεις. Παράλληλα, πραγματοποιείται διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων και αξιολόγηση των συναλλακτικών και συμβατικών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων νομικών και φυσικών προσώπων, τόσο εντός Ελλάδος όσο και σε χώρες του εξωτερικού.

Η Αρχή επιδιώκει να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τις φορολογικές διατάξεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, ειδικά όσον αφορά τη χρήση ελικοπτέρων για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Οι ενδελεχείς αυτοί έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εταιρειών και δραστηριοτήτων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader, Enikos