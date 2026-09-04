Η Ολλανδία μετέφερε δισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσό από τις ΗΠΑ και τον Καναδά στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Ολλανδία προχώρησε στη μεταφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα αποθέματα χρυσού της, τα οποία διατηρούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, μεταφέροντάς τα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ολλανδική κεντρική τράπεζα (DNB) ανακοίνωσε την Τετάρτη αυτή την κίνηση, η οποία έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων παγκόσμιων γεωπολιτικών εντάσεων. Σύμφωνα με την DNB, η μετεγκατάσταση των αποθεμάτων χρυσού κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου η χώρα να είναι «καλύτερα προετοιμασμένη για σοβαρές κρίσεις».

Η συνολική αξία των ολλανδικών αποθεμάτων

Η Ολλανδία διαθέτει ένα σημαντικό απόθεμα χρυσού, η συνολική αξία του οποίου ανέρχεται σε 83,7 δισεκατομμύρια δολάρια, κατανεμημένο στα εγχώρια και τα ξένα αποθεματικά της. Πιο συγκεκριμένα, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 612,4 τόνους χρυσού, με την αξία του να υπολογίζεται σε περίπου 72,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 83,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτά τα αποθέματα χρυσού έχουν έναν κρίσιμο ρόλο, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν ως εγγύηση σε περιόδους πιθανών κρίσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συνήθη χρηματοπιστωτικά συστήματα ενδέχεται να μην λειτουργούν αποτελεσματικά, καθιστώντας τον χρυσό ένα σταθερό μέσο διασφάλισης. Η απόφαση για τη μεταφορά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας της χώρας.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις ως παράγοντας

Η ολλανδική κεντρική τράπεζα δεν προχώρησε σε λεπτομερείς διευκρινίσεις σχετικά με το ποιες ακριβώς κρίσεις ενδέχεται να απαιτήσουν αυτή την προετοιμασία. Ωστόσο, η απόφαση για τη μετεγκατάσταση των αποθεμάτων χρυσού λαμβάνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων.

Ειδικότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αυτή την περίοδο σε έναν σκληρό εμπορικό πόλεμο δασμών με τον Καναδά. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον διεξάγει πόλεμο στο Ιράν, ενώ τους τελευταίους μήνες έχει αναλάβει στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο στη Βενεζουέλα όσο και γύρω από την Κούβα, γεγονότα που συμβάλλουν στην παγκόσμια αστάθεια.

Η σχέση Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών

Οι εντάσεις δεν περιορίζονται μόνο στις σχέσεις των ΗΠΑ με άλλες χώρες εκτός Ευρώπης. Από την έναρξη του αμερικανικού πολέμου στο Ιράν τον Φεβρουάριο, έχει παρατηρηθεί αύξηση των εντάσεων και μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε καταστήσει σαφή τη δυσαρέσκειά του για την απροθυμία των Ευρωπαίων συμμάχων να συμμετάσχουν ενεργά στον πόλεμο.

Αυτό το κλίμα ψυχρότητας και διαφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, σε συνδυασμό με τις γενικότερες γεωπολιτικές αναταράξεις, ενδέχεται να έχει επηρεάσει την απόφαση της Ολλανδίας να αναδιαρθρώσει τη φύλαξη των πολύτιμων αποθεμάτων της.

Οι δηλώσεις του προέδρου της DNB

Σε επίσημη δήλωσή του, ο πρόεδρος της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας, Όλαφ Σλάιπεν, αναφέρθηκε στους λόγους πίσω από τη στρατηγική αυτή κίνηση. «Με αυτή τη μετεγκατάσταση βελτιώσαμε τη δυνατότητα αξιοποίησης και διαπραγμάτευσης των αποθεμάτων χρυσού μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σλάιπεν.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της DNB εξέφρασε την προσδοκία ότι τα αποθέματα αυτά δεν θα χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθούν. Ωστόσο, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας της χώρας, τονίζοντας την προληπτική φύση της απόφασης.

Η στρατηγική διασπορά των αποθεμάτων χρυσού

Η κατανομή των αποθεμάτων χρυσού σε διαφορετικές τοποθετείες αποτελεί μια συνήθη πρακτική στο πλαίσιο των στρατηγικών διαφοροποίησης κινδύνου που ακολουθούν οι χώρες. Στόχος αυτής της πρακτικής είναι η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και προσβασιμότητας των αποθεμάτων σε κάθε περίπτωση.

Πριν από τη συγκεκριμένη μεταφορά, η DNB διατηρούσε τα αποθέματα χρυσού της σε διάφορα σημεία. Μεταξύ αυτών ήταν το δικό της Κέντρο Μετρητών (Cash Centre) στο Ζάιστ της Ολλανδίας, καθώς και κεντρικές τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Η προηγούμενη κατανομή των αποθεμάτων ήταν η εξής: το Ζάιστ φιλοξενούσε το 30,8% του χρυσού, το Λονδίνο το 18,1%, η Νέα Υόρκη το 31,3% και η Οτάβα το 19,7%. Η πρόσφατη μεταφορά αναδιαμορφώνει σημαντικά αυτή την κατανομή, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποκτά μεγαλύτερο μερίδιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki