«Νταντάδες της γειτονιάς»: Διευρύνονται οι δικαιούχοι, επίδομα και για φοιτήτριες μητέρες

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» προσφέρει πλέον διευρυμένες δυνατότητες στήριξης, με σημαντικές αλλαγές που ανακοινώθηκαν. Σύμφωνα με την υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, το πρόγραμμα θα στηρίζει για πρώτη φορά και φοιτήτριες μητέρες, παρέχοντας τους μηνιαία οικονομική ενίσχυση.

Οι νέες αυτές προβλέψεις στοχεύουν στην παροχή βοήθειας σε διάφορες κατηγορίες μητέρων, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν την οικογενειακή ζωή με την εκπαίδευση ή την επαγγελματική τους εξέλιξη. Η επέκταση του προγράμματος περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής συγγενικών προσώπων στη φροντίδα των παιδιών.

Επέκταση του προγράμματος και νέοι δικαιούχοι

Μία από τις βασικές νέες δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» είναι η οικονομική ενίσχυση των φοιτητριών μητέρων. Για πρώτη φορά, οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το ποσό των 300 ευρώ τον μήνα.

Αυτή η ενίσχυση έχει ως στόχο να τους επιτρέψει να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, προτού ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τις νέες μητέρες που βρίσκονται σε στάδιο εκπαίδευσης.

Επιπλέον, το ποσό των 300 ευρώ τον μήνα προβλέπεται και για τις άνεργες μητέρες. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία και να συμμετάσχουν σε συνεντεύξεις ή επαγγελματικές συναντήσεις, χωρίς το άγχος της φροντίδας των παιδιών.

Οικονομική ενίσχυση ανάλογα με την εργασιακή κατάσταση

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που παρέχεται μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» διαφοροποιείται ανάλογα με την εργασιακή κατάσταση της μητέρας. Για τις μητέρες που εργάζονται με πλήρη απασχόληση, το ποσό της μηνιαίας ενίσχυσης ανέρχεται στα 500 ευρώ.

Αντίθετα, για τις μητέρες που απασχολούνται με μερική απασχόληση, προβλέπεται ενίσχυση ύψους 300 ευρώ τον μήνα. Αυτή η διαφοροποίηση στοχεύει στην προσαρμογή της βοήθειας στις διαφορετικές ανάγκες των οικογενειών.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις μητέρες με τρία παιδιά και άνω, καθώς για αυτές δεν προβλέπεται εισοδηματικό κριτήριο. Αυτή η εξαίρεση διευκολύνει τις πολύτεκνες μητέρες στην πρόσβασή τους στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του οικογενειακού τους εισοδήματος.

Συμμετοχή συγγενικών προσώπων και τόπος φροντίδας

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» στη δυνατότητα συμμετοχής συγγενικών προσώπων. Συγκεκριμένα, η γιαγιά ή ο παππούς του παιδιού μπορούν να εγγραφούν ως επιμελητές ή επιμελήτριες και να αμείβονται για τη φροντίδα που παρέχουν.

Αυτό είναι εφικτό εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα. Η ρύθμιση αυτή ενισχύει τους οικογενειακούς δεσμούς και προσφέρει μια ευέλικτη λύση για τη φροντίδα των παιδιών.

Όσον αφορά τον τόπο παροχής της φροντίδας, το πρόγραμμα προσφέρει ευελιξία. Η φροντίδα του παιδιού μπορεί να παρέχεται είτε εντός της οικογενειακής κατοικίας των γονέων είτε στο σπίτι του επιμελητή ή της επιμελήτριας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συμφωνίες των εμπλεκομένων μερών.

Διαδικασία αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ntantades.gov.gr. Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί το κεντρικό σημείο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με διευκρινίσεις της υφυπουργού, Έλενας Ράπτη, για όσους ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση πριν από το έτος 1980, αρκεί η προσκόμιση του απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία για τους παλαιότερους επιμελητές.

Με πληροφορίες από: Reader