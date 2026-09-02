Γονικές παροχές και δωρεές σε «άλμα», υποχωρούν οι αγοραπωλησίες ακινήτων

Η ελληνική αγορά ακινήτων παρουσιάζει μια εικόνα δύο ταχυτήτων, όπως προκύπτει από τα πρόσφατα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ενώ οι δωρεές και οι γονικές παροχές καταγράφουν μια αλματώδη αύξηση, επωφελούμενες από το υψηλό αφορολόγητο όριο, οι αγοραπωλησίες ακινήτων εμφανίζουν σημάδια υποχώρησης. Η επιβράδυνση στις μεταβιβάσεις με αντίτιμο αποδίδεται κυρίως στις σημαντικά αυξημένες τιμές των ακινήτων, οι οποίες έχουν πλέον ξεπεράσει τα ιστορικά τους υψηλά.

Σημαντική άνοδος σε γονικές παροχές και δωρεές

Οι δωρεές και οι γονικές παροχές ακινήτων καταγράφουν μια εντυπωσιακή ανοδική πορεία, η οποία συνδέεται άμεσα με το ευνοϊκό αφορολόγητο όριο που έχει τεθεί στα 800.000 ευρώ. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τον περασμένο Μάιο είναι ιδιαίτερα ενδεικτικά, καθώς οι φόροι και τα τέλη που προέκυψαν από δωρεές ακινήτων, γονικές και λοιπές παροχές, σημείωσαν ένα άλμα 63,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, το 2025. Αυτή η δυναμική ανάπτυξη δεν περιορίζεται στον Μάιο, αλλά επεκτείνεται και στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του τρέχοντος έτους.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026, η συνολική αύξηση στους φόρους και τα τέλη από δωρεές και γονικές παροχές ανήλθε σε 23,1%. Το ποσό των φόρων και τελών που εισπράχθηκαν από αυτές τις πράξεις για το συγκεκριμένο πεντάμηνο έφτασε τα 18,71 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ανοδική τάση που παρατηρείται στις μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

Υποχώρηση στις αγοραπωλησίες ακινήτων

Στον αντίποδα της αύξησης των δωρεών και γονικών παροχών, οι αγοραπωλησίες ακινήτων εμφανίζουν μια διαφορετική εικόνα. Ο Μάιος σηματοδότησε τον δεύτερο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο οι εισπράξεις από τον φόρο μεταβίβασης κτιρίων και οικοπέδων παρουσίασαν μείωση. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε μια πτώση 4% σε ετήσια βάση, υποδεικνύοντας μια επιβράδυνση της δραστηριότητας στον τομέα των μεταβιβάσεων με αντίτιμο.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα για το πρώτο πεντάμηνο του έτους είναι πιο διαφοροποιημένη. Την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026, οι βεβαιωμένοι φόροι από μεταβιβάσεις κτιρίων και οικοπέδων έφτασαν τα 246,81 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει μια αύξηση 4,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Έτσι, παρά την κάμψη που καταγράφηκε κατά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, στο σύνολο του πενταμήνου εισπράχθηκαν περίπου 10,9 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον έσοδα από φόρους μεταβίβασης, γεγονός που δείχνει μια ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνου.

Οι επιπτώσεις της ανόδου των τιμών των ακινήτων

Η παρατηρούμενη κάμψη στον ρυθμό των αγοραπωλησιών ακινήτων συνδέεται άμεσα με την συνεχιζόμενη και σημαντική άνοδο των τιμών στην αγορά. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ενδεικτικά αυτής της τάσης, καθώς αναφέρουν μια αξιοσημείωτη αύξηση στις τιμές των διαμερισμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο. Η άνοδος αυτή, κατά την τελευταία τριετία, δηλαδή από το 2023 έως το 2025, υπολογίζεται ότι αγγίζει το 34,3%.

Αυτή η αλματώδης αύξηση των τιμών έχει οδηγήσει την αξία των ακινήτων σε επίπεδα που έχουν ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό του 2008. Το γεγονός αυτό καθιστά την απόκτηση ακινήτου λιγότερο προσιτή για ένα μεγάλο μέρος των ενδιαφερομένων, επηρεάζοντας αρνητικά τον συνολικό όγκο των αγοραπωλησιών και διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο στην ελληνική κτηματαγορά.

Με πληροφορίες από: Newsit