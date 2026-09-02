Οι εξελίξεις στην οικονομία και η επιφυλακή του Ισραήλ στην ανατολική Μεσόγειο

Ο επιχειρηματικός κόσμος και οι επαγγελματίες αναμένουν με ενδιαφέρον την ανακοίνωση για τη μείωση της προκαταβολής φόρου, ένα μέτρο που αναμένεται να προσφέρει άμεση ρευστότητα. Την ίδια στιγμή, παρατηρείται μια ανησυχητική στασιμότητα στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, γεγονός που αποδίδεται στο πιεστικό οικονομικό περιβάλλον. Στον τομέα της ενέργειας, η απόφαση της ΔΕΗ να μειώσει το σταθερό οικιακό της τιμολόγιο αναδιαμορφώνει τον ανταγωνισμό, ενώ σε διεθνές επίπεδο, το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μείωση προκαταβολής φόρου: Μια ανάσα ρευστότητας

Ο επιχειρηματικός κόσμος και οι επαγγελματίες εκφράζουν την προσδοκία τους για την ανακοίνωση της μείωσης της προκαταβολής φόρου, η οποία αναμένεται να γίνει από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το μέτρο αυτό θεωρείται στην πράξη ως μια σημαντική ένεση ρευστότητας για τις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, αν το σχέδιο προχωρήσει, οι μικρές επιχειρήσεις θα κληθούν να προκαταβάλουν ένα μικρότερο μέρος του φόρου της επόμενης χρονιάς. Αυτό θα τους επιτρέψει να διακρατούν περισσότερα χρήματα στα ταμεία τους, κάτι που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο όπου οι μισθοί, το κόστος ενέργειας, τα ενοίκια και οι τιμές των πρώτων υλών συμπιέζουν τη ρευστότητα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η μείωση αυτή δεν συνεπάγεται ισόποση μείωση του τελικού φόρου, καθώς το κράτος απλώς εισπράττει μικρότερο ποσό νωρίτερα. Ωστόσο, το μέτρο αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς παρέχει άμεση ανάσα στις επιχειρήσεις, χωρίς να προκαλεί το μόνιμο δημοσιονομικό κόστος που θα είχε μια αντίστοιχη μείωση του φορολογικού συντελεστή.

Στασιμότητα στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Το πιεστικό περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων έχει καταστήσει την επιχειρηματικότητα λιγότερο ελκυστική σε σχέση με το παρελθόν. Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί είναι η σχεδόν καθήλωση στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι νέες εγγραφές ενισχύθηκαν μόλις κατά 1%, φτάνοντας τις 35.495. Αυτό αποτελεί μια σαφή ένδειξη ότι η αγορά ανανεώνεται πλέον με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα. Η εξέλιξη αυτή δεν υποδηλώνει ότι οι Έλληνες έχουν πάψει να επιχειρούν, αλλά ότι το νέο επιχειρηματικό ρίσκο αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα. Αυτή η επιφυλακτικότητα οφείλεται στην τρέχουσα περίοδο υψηλού κόστους, ακριβού δανεισμού και συμπιεσμένης κατανάλωσης, παράγοντες που περιορίζουν τον αριθμό των ατόμων που είναι διατεθειμένα να εισέλθουν στην αγορά και να τοποθετήσουν νέα κεφάλαια, με τις ανάλογες συνέπειες για την ελληνική οικονομία.

Η ΔΕΗ ανακατεύει την τράπουλα στην αγορά ενέργειας

Η ΔΕΗ προχώρησε στην απόφαση να μειώσει το σταθερό οικιακό της τιμολόγιο για τον μήνα Σεπτέμβριο. Η κίνηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς, η οποία κατέγραψε άνοδο της τάξεως του 20% τον προηγούμενο μήνα.

Λόγω της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει η ΔΕΗ στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι υπόλοιποι πάροχοι βρίσκονται πλέον στην ανάγκη να αναπροσαρμόσουν τα δικά τους τιμολόγια. Αυτό τους αναγκάζει να αναθεωρήσουν τους αρχικούς τους σχεδιασμούς. Με αυτόν τον τρόπο, παρατηρείται μια αναζωπύρωση του ανταγωνισμού στα σταθερά, γνωστά και ως «μπλε», τιμολόγια, έπειτα από ένα διάστημα σχετικής στασιμότητας στην αγορά.

Επιφυλακή του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Η επιφυλακή αυτή αφορά τυχόν επιθετικές ενέργειες από την Τουρκία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η πληροφορία αυτή προέρχεται, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

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Με πληροφορίες από: Newsit