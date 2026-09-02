Στα ύψη οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Οι τιμές του πετρελαίου Μπρεντ και του φυσικού αερίου καταγράφουν νέα άνοδο τις τελευταίες ημέρες, καθώς η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Αυτή η εξέλιξη έχει άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στα καύσιμα κίνησης, στο κόστος θέρμανσης των νοικοκυριών και, ευρύτερα, στις τιμές των βασικών αγαθών που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές. Το πετρέλαιο Μπρεντ έχει ξεπεράσει τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται πλέον πάνω από τα 74 ευρώ την θερμική μεγαβατώρα.

Η άνοδος του πετρελαίου Μπρεντ

Το πετρέλαιο Μπρεντ έχει ξεπεράσει τα 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σήμερα νωρίς το πρωί μια αξιοσημείωτη άνοδο της τάξης του 4%. Η ανοδική αυτή πορεία συνδέεται άμεσα με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και τις εξελίξεις που επικρατούν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, επηρεάζοντας τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, όταν ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή του Μπρεντ βρισκόταν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, συγκεκριμένα στα 71 δολάρια το βαρέλι. Η τρέχουσα τιμή σηματοδοτεί μια σημαντική αύξηση από εκείνη την περίοδο, αντανακλώντας την κλιμάκωση της κατάστασης.

Επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων κίνησης

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου Μπρεντ έχει άμεσες και αισθητές επιπτώσεις στην τελική τιμή τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης στην εγχώρια αγορά. Και τα δύο αυτά καύσιμα πωλούνται εδώ και αρκετές εβδομάδες σε επίπεδα που ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο.

Αυτό συμβαίνει παρόλο που εφαρμόζεται επιδότηση από την πολιτεία. Ειδικότερα, η επιδότηση ανέρχεται στα 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και στα 15 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Χωρίς αυτή την επιδότηση, η τιμή του diesel θα πλησίαζε τα 2,20 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τους καταναλωτές.

Το αυξημένο μεταφορικό κόστος και οι τιμές προϊόντων

Η διατήρηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης σε επίπεδα πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο έχει διπλή αρνητική επίδραση. Αφενός, επιβαρύνει σημαντικά τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών, αυξάνοντας το κόστος διαβίωσης. Αφετέρου, ανεβάζει αισθητά το μεταφορικό κόστος για τα βασικά αγαθά, καθώς οι επιχειρήσεις μεταφοράς αντιμετωπίζουν αυξημένα έξοδα.

Αυτό το αυξημένο μεταφορικό κόστος έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την επίδραση στις τελικές τιμές των προϊόντων που φτάνουν στα ράφια και καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές. Η επιδότηση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης κρίνεται απαραίτητη για να συγκρατηθεί η τιμή του diesel σε χαμηλότερα επίπεδα, αποτρέποντας την περαιτέρω αύξηση προς τα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Η ανοδική πορεία του φυσικού αερίου

Σε ανοδική τροχιά βρίσκεται και η τιμή του φυσικού αερίου, ακολουθώντας τις γενικότερες εξελίξεις στην αγορά ενέργειας. Σήμερα, η τιμή του ξεπερνάει τα 74 ευρώ την θερμική μεγαβατώρα, παρουσιάζοντας μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το τέλος Φεβρουαρίου, οπότε η τιμή του ήταν στα 31 ευρώ τη μεγαβατώρα. Η διαφορά αυτή αναδεικνύει την έντονη μεταβλητότητα των ενεργειακών τιμών.

Η άνοδος του φυσικού αερίου επηρεάζει άμεσα το κόστος για όσους το χρησιμοποιούν για τη θέρμανση των σπιτιών τους, καθώς πλησιάζει η περίοδος του χειμώνα. Επιπλέον, έχει σημαντική επίδραση και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς το φυσικό αέριο αποτελεί βασικό καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας. Τα νοικοκυριά αναμένεται να καταναλώνουν περισσότερο φυσικό αέριο κατά τους χειμερινούς μήνες.

Το επίδομα θέρμανσης και οι εκτιμήσεις της αγοράς

Ως ένα «αντίδοτο» στις υψηλές τιμές των ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά για τη θέρμανση των σπιτιών τους, όπως είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, λειτουργεί το επίδομα θέρμανσης. Ωστόσο, αυτό το επίδομα δίνεται με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που σημαίνει ότι δεν το λαμβάνουν όλα τα νοικοκυριά, αφήνοντας ένα μέρος τους εκτεθειμένο στις αυξήσεις.

Γνώστες της αγοράς εκτιμούν ότι, εάν τα νοικοκυριά έπρεπε να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα, η τιμή του θα διαμορφωνόταν στα 1,80 ευρώ ανά λίτρο. Για λόγους σύγκρισης και ανάδειξης της αύξησης, τον Οκτώβριο του 2025, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν στο 1,10 ευρώ ανά λίτρο, υπογραμμίζοντας τη σημαντική μεταβολή που έχει επέλθει.

Με πληροφορίες από: Enikos