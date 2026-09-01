Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά στον Άκη Σκέρτσο για τις μικρές επιχειρήσεις: Χρειάζονται ρευστότητα και προστασία

Ο Τομέας Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της ΕΛ.Α.Σ. άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στις μικρές επιχειρήσεις. Η κριτική αυτή έρχεται ως απάντηση σε κυβερνητικούς ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων και της απασχόλησης δεν αποτυπώνει το σύνολο της πραγματικότητας. Στην ανακοίνωσή του, ο Τομέας εστιάζει σε ζητήματα όπως τα υψηλά χρέη, ο περιορισμένος τραπεζικός δανεισμός και η ανεπαρκής αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων για την ενίσχυση της μικρής επιχειρηματικότητας.

Οι ισχυρισμοί του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου

Αφορμή για την ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. αποτέλεσε ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη ανάρτηση δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και επικαλέστηκε στοιχεία από τη βάση δεδομένων «ΕΡΓΑΝΗ».

Μέσω αυτών των στοιχείων, ο υπουργός επιχείρησε να υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αδίκως κατηγορείται πως μεροληπτεί εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ο κ. Σκέρτσος παρέθεσε αριθμούς που δείχνουν ότι από το 2019 έως σήμερα, ο αριθμός των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί κατά 49.289, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 16,9%. Παράλληλα, ο αριθμός των εργαζομένων ενισχύθηκε κατά 577.742 άτομα, σημειώνοντας αύξηση 24,6%.

Η απάντηση του Τομέα Ανάπτυξης της ΕΛ.Α.Σ.

Η ΕΛ.Α.Σ. σημειώνει ότι, ακόμη και αν τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός γίνουν δεκτά ως έχουν, αυτά αποτυπώνουν μόνο μία πλευρά της πραγματικότητας. Ο Τομέας Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας επισημαίνει ότι οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα που δεν αναδεικνύονται από τα συγκεκριμένα στατιστικά.

Μεταξύ των προβλημάτων αυτών, η ανακοίνωση υπογραμμίζει τα υψηλά χρέη που έχουν συσσωρεύσει οι μικρές επιχειρήσεις προς τράπεζες και servicers. Επιπλέον, αναφέρεται στον περιορισμένο τραπεζικό δανεισμό που καθιστά δύσκολη την πρόσβαση σε ρευστότητα, καθώς και στην ανεπαρκή αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη μικρή επιχειρηματικότητα.

Το «παγκόσμιο παράδοξο» των ευρωπαϊκών πόρων

Ο Τομέας της ΕΛ.Α.Σ. υπογραμμίζει ότι θα αποτελούσε «παγκόσμιο παράδοξο» εάν κατά την περίοδο 2019-2025 δεν καταγραφόταν έστω κάποια επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα. Αυτό το διάστημα χαρακτηρίστηκε από τη διαθεσιμότητα τόσο μεγάλων ευρωπαϊκών πόρων.

Οι πόροι αυτοί, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, προσέγγισαν συνδυαστικά το πρωτοφανές ποσό των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό προήλθε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, γεγονός που καθιστά αναμενόμενη την καταγραφή κάποιας οικονομικής δραστηριότητας.

Συγκριτικά στοιχεία από τη Eurostat

Προκειμένου να ενισχύσει την άποψή της, η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. εστιάζει ειδικότερα στη μεταβολή του αριθμού των επιχειρήσεων και της απασχόλησης, παραθέτοντας συγκριτικά στοιχεία από τη Eurostat. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται συγκεκριμένα από τη βάση δεδομένων Structural Business Statistics (SBS), NACE Rev. 2.

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, κατά την περίοδο 2015-2018, ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση κατά 116.804, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 16,6%. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 323.667 άτομα, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση 15,1%.

Το ερώτημα για τις επιδόσεις της οικονομίας

Με βάση τη συγκεκριμένη σύγκριση των στοιχείων, η ΕΛ.Α.Σ. θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα. Αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν οι επιδόσεις της οικονομίας να εμφανίζονται συγκρίσιμες μεταξύ δύο διαφορετικών περιόδων.

Η μία περίοδος είναι τα τέσσερα έτη σκληρών δημοσιονομικών περιορισμών και εξωτερικής εποπτείας, δηλαδή το διάστημα 2015-2018. Η άλλη περίοδος είναι τα έξι έτη, κατά τα οποία, όπως σημειώνει ο Τομέας, υπήρξε αφθονία πόρων και ένα πιο χαλαρό δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή το διάστημα 2019-2025.

Με πληροφορίες από: Topontiki