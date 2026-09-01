Κλήρωση Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί της 1ης Σεπτεμβρίου και το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου η κλήρωση του Eurojackpot, ενός από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά λαχεία, που μοίρασε στους νικητές της πρώτης κατηγορίας το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η κλήρωση, με αριθμό 260, διεξήχθη στις 21:15 ώρα Ελλάδος, στο Ελσίνκι, αναδεικνύοντας τους τυχερούς αριθμούς που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των παικτών.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 260

Οι τυχεροί αριθμοί που αναδείχθηκαν από την κληρωτίδα στην αποψινή κλήρωση του Eurojackpot, με αριθμό 260, είναι οι εξής: 9, 14, 35, 43, 50. Μαζί με αυτούς, οι συμπληρωματικοί αριθμοί Eurojackpot που κληρώθηκαν είναι το 3 και το 7.

Η κλήρωση αυτή αφορούσε το μεγάλο έπαθλο των 15 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο διεκδίκησαν χιλιάδες παίκτες από τις συμμετέχουσες χώρες. Η διαδικασία διεξήχθη με διαφάνεια, όπως κάθε φορά, προσφέροντας την ευκαιρία για σημαντικά κέρδη.

Το μεγάλο έπαθλο και οι κατηγορίες κερδών

Το Eurojackpot μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατομμύρια ευρώ και, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ, μπορούν να φτάσουν έως και το εντυπωσιακό ποσό των 120 εκατομμυρίων ευρώ. Για τη συγκεκριμένη κλήρωση, το ποσό που μοιράστηκε στην πρώτη κατηγορία ανερχόταν στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν στο Eurojackpot, υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Ωστόσο, στην Ελλάδα, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μία 13η κατηγορία κερδών. Αυτή η επιπλέον κατηγορία αφορά όσους παίκτες προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς, προσφέροντας περισσότερες πιθανότητες για μικρότερα, αλλά συχνότερα, κέρδη.

Πώς συμμετέχει η Ελλάδα και οι χώρες του Eurojackpot

Στην κλήρωση του Eurojackpot παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες, συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας. Η συμμετοχή της χώρας μας στο ευρωπαϊκό αυτό λαχείο διευρύνει τις επιλογές των παικτών και τους δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσουν πολύ μεγάλα ποσά.

Στην Ελλάδα, το Eurojackpot είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων ΟΠΑΠ, παρέχοντας ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον για τη συμμετοχή των παικτών. Η παρουσία του παιχνιδιού στα σημεία πώλησης του ΟΠΑΠ εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση για όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν την τύχη τους.

Οδηγίες συμμετοχής και κόστος δελτίου

Το δελτίο του παιχνιδιού Eurojackpot περιλαμβάνει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Για να κερδίσει κανείς το μεγάλο έπαθλο, πρέπει να κάνει 5 σωστές προβλέψεις στο πρώτο πεδίο αριθμών, το οποίο περιλαμβάνει αριθμούς από το 1 έως το 50. Επιπλέον, πρέπει να βρει 2 αριθμούς στο δεύτερο πεδίο, το οποίο έχει αριθμούς από το 1 έως το 12.

Κάθε στήλη του δελτίου έχει αυτά τα δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Οι παίκτες συμπληρώνουν τουλάχιστον 5 αριθμούς από το 1 έως το 50 στο πρώτο πεδίο και τουλάχιστον 2 αριθμούς από το 1 έως το 12 στο δεύτερο πεδίο. Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά έξι στήλες, με το κόστος κάθε μίας να ανέρχεται στα 2,5 ευρώ.

Οι παίκτες έχουν επίσης τη δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών για όσους δεν επιθυμούν να διαλέξουν οι ίδιοι, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις για μεγαλύτερη ευκολία, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο, μοιράζοντας έτσι το κόστος και τα ενδεχόμενα κέρδη.

Πότε γίνονται οι κληρώσεις και πού μπορείτε να τις παρακολουθήσετε

Οι κληρώσεις του Eurojackpot πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, δίνοντας συχνές ευκαιρίες για κέρδη. Συγκεκριμένα, διεξάγονται κάθε Τρίτη στις 21:15 ώρα Ελλάδος και κάθε Παρασκευή στις 21:00 ώρα Ελλάδος.

Η κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται στις 19:00 την ημέρα της εκάστοτε κλήρωσης, δίνοντας επαρκή χρόνο στους παίκτες να συμπληρώσουν τις επιλογές τους. Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση, τα βίντεο των κληρώσεων είναι διαθέσιμα στο επίσημο κανάλι του Eurojackpot στο YouTube, ενώ μπορούν να τη δουν και σε μαγνητοσκόπηση στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader