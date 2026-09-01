Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους 19 στην υπόθεση επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Δεκαεννέα από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους κρίθηκαν ένοχοι από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, σε μια υπόθεση που αφορά τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Κρήτη. Η απόφαση αυτή αφορά άτομα που κατηγορούνταν για την παράνομη είσπραξη χρημάτων μέσω ψευδών δηλώσεων. Τρεις από τους κατηγορουμένους αθωώθηκαν.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία απασχόλησε τις δικαστικές αρχές. Από τους 22 κατηγορουμένους που βρέθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, οι 19 κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις που τους αποδίδονταν.

Αντίθετα, τρία πρόσωπα αθωώθηκαν από τις κατηγορίες που τους βάραιναν, με την απόφαση να διαχωρίζει την ευθύνη των εμπλεκομένων στην υπόθεση αυτή που αφορά χρηματικές ενισχύσεις.

Οι κατηγορίες και οι περιοχές

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι κατάγονται από την Κρήτη, φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιόκτητες ή εκμισθωμένες εκτάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρούσαν να λάβουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκμεταλλευόμενοι το σύστημα.

Οι περιοχές στις οποίες δηλώνονταν αυτές οι εκτάσεις περιλαμβάνουν νησιά όπως η Άνδρος, η Κάσος, η Κάλυμνος και η Νίσυρος, αλλά και ηπειρωτικές περιοχές όπως η Καστοριά και η Φλώρινα. Η πρακτική αυτή τους επέτρεπε να εισπράττουν επιχορηγήσεις που δεν δικαιούνταν.

Οι ποινές για τους φυσικούς αυτουργούς

Από τους 19 καταδικασθέντες, οι 14 κρίθηκαν ως φυσικοί αυτουργοί των πράξεων. Αυτά τα άτομα είχαν λάβει επιχορηγήσεις που κυμαίνονταν από 25.000 έως 85.000 ευρώ, μέσω των παράνομων δηλώσεων που είχαν υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στους φυσικούς αυτουργούς επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από ένα έως δύο έτη. Όλες οι ποινές συνοδεύονται από τριετή αναστολή, γεγονός που σημαίνει ότι η εκτέλεσή τους αναστέλλεται υπό προϋποθέσεις για τρία χρόνια.

Οι ποινές για τους απλούς συνεργούς

Πέντε από τους καταδικασθέντες κρίθηκαν ως απλοί συνεργοί στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Για αυτούς τους συνεργούς, οι ποινές που επιβλήθηκαν ήταν διαφορετικές, ανάλογα με τον βαθμό της συμμετοχής τους.

Συγκεκριμένα, σε έναν από τους απλούς συνεργούς επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή. Για τους υπόλοιπους τέσσερις, το δικαστήριο επέβαλε χρηματικές ποινές, οι οποίες κυμαίνονται από 8.500 έως 11.000 ευρώ.

Το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο αναγνώρισε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου σε 18 από τους 19 καταδικασθέντες. Αυτό το ελαφρυντικό, που αφορά την προηγούμενη νόμιμη συμπεριφορά των ατόμων, λήφθηκε υπόψη στην επιμέτρηση των ποινών.

Η αναγνώριση του ελαφρυντικού έγινε παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Ο εισαγγελέας είχε εκφράσει τη διαφωνία του, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο ελαφρυντικό δεν θα έπρεπε να αναγνωριστεί στους κατηγορουμένους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis