Η ΕΚΤ καλεί τους πολίτες να επιλέξουν τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ: Η Μαρία Κάλλας στις προτάσεις

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής των χαρτονομισμάτων του ευρώ και ζητά τη γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών για τον επανασχεδιασμό τους. Μέσω μιας διαδικτυακής έρευνας, οι πολίτες καλούνται να συνδιαμορφώσουν την αισθητική των νέων τραπεζογραμματίων, με την ψηφοφορία να έχει ήδη ξεκινήσει και να διαρκεί αυστηρά έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Για την Ελλάδα, η συγκεκριμένη ψηφοφορία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στις προτάσεις περιλαμβάνονται η Μαρία Κάλλας και ένα σχέδιο με ελληνική υπογραφή.

Το κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες, τονίζοντας πως «κάθε φωνή μετράει όταν διαμορφώνουμε κάτι που ανήκει σε όλους μας». Με αυτό το μήνυμα, η ΕΚΤ προσκαλεί τους Ευρωπαίους να πάρουν ενεργό μέρος στη διαμόρφωση της εμφάνισης των νέων χαρτονομισμάτων, δίνοντας τους τη δυνατότητα να επιλέξουν τα σχέδια που θα κοσμούν τα μελλοντικά ευρώ.

Η ψηφοφορία για τον επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων διεξάγεται μέσω διαδικτυακής έρευνας που έχει αναρτήσει η ΕΚΤ. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για να εκφράσουν την προτίμησή τους, καθώς η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Ελληνικό ενδιαφέρον για τα νέα σχέδια

Η Ελλάδα έχει δύο πολύ σημαντικούς λόγους για μαζική συμμετοχή σε αυτή την πανευρωπαϊκή ψηφοφορία, καθώς το ελληνικό στοιχείο δηλώνει δυναμικό «παρών» στις προτάσεις που έχουν τεθεί προς επιλογή. Η παρουσία ελληνικών αναφορών στα προτεινόμενα σχέδια αναμένεται να κινητοποιήσει τους πολίτες της χώρας.

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς λόγους είναι η απεικόνιση της θρυλικής Ελληνίδας υψιφώνου, Μαρίας Κάλλας, σε ένα από τα προτεινόμενα σχέδια για το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ. Η παρουσία της Κάλλας αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς της στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και δίνει μια ξεχωριστή διάσταση στην ελληνική συμμετοχή.

Επιπλέον, το «Σχέδιο Ε», μία από τις επιλογές που έχουν τεθεί σε ψηφοφορία, φέρει ελληνική υπογραφή. Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει δημιουργηθεί από την Ελληνίδα γραφίστρια Μυρσίνη Βαρδοπούλου, γεγονός που προσδίδει ένα επιπλέον κίνητρο για τους Έλληνες πολίτες να στηρίξουν την πρόταση.

Η διαδικασία επιλογής των σχεδίων

Οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε 10 σχέδια, τα οποία ξεχώρισαν μέσα από έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Στον διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν συνολικά 1.200 γραφίστες από όλη την Ευρώπη, υποβάλλοντας τις δημιουργίες τους για τον επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων.

Οι τελικές προτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία βασίζονται σε δύο κεντρικές θεματικές, οι οποίες επιλέχθηκαν για να αντικατοπτρίζουν αξίες και στοιχεία κοινά για όλους τους Ευρωπαίους. Οι θεματικές αυτές είναι ο «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και τα «Ποτάμια και πουλιά», προσφέροντας διαφορετικές οπτικές για την αναπαράσταση της ευρωπαϊκής ταυτότητας στα νέα τραπεζογραμμάτια.

Οι κεντρικές θεματικές των προτάσεων

Η πρώτη κεντρική θεματική, ο «Ευρωπαϊκός πολιτισμός», στοχεύει στην ανάδειξη της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Μέσα από αυτή τη θεματική, προβάλλονται μορφές που άφησαν εποχή και συνέβαλαν σημαντικά στην πνευματική και καλλιτεχνική ανάπτυξη της Ευρώπης. Παραδείγματα τέτοιων μορφών περιλαμβάνουν τη Μαρία Κάλλας, τον Μπετόβεν και τον Θερβάντες, προσωπικότητες που έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως για το έργο τους.

Η δεύτερη θεματική, τα «Ποτάμια και πουλιά», εστιάζει στη σύνδεση με τη φύση και τη συμβολική της διάσταση. Τα ποτάμια και τα πουλιά λειτουργούν ως σύμβολα ελευθερίας, ανοιχτών συνόρων και ενότητας, αντανακλώντας την ιδέα μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια, όπου η συνεργασία και η αρμονία επικρατούν. Η επιλογή αυτής της θεματικής υπογραμμίζει τη σημασία του φυσικού περιβάλλοντος και των κοινών αξιών.

Η τελική απόφαση για τα νέα χαρτονομίσματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να ανακοινώσει το νικητήριο σχέδιο στα τέλη του έτους, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Η τελική απόφαση θα είναι αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας, η οποία λαμβάνει υπόψη διάφορα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, η επιλογή του σχεδίου που θα κοσμεί τα νέα χαρτονομίσματα θα προκύψει από ένα μείγμα παραγόντων. Αυτοί περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της δημόσιας ψηφοφορίας των πολιτών, τα δεδομένα από μια παράλληλη δημοσκόπηση που θα διενεργηθεί από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, καθώς και τις εισηγήσεις που θα υποβάλει η κριτική επιτροπή των ειδικών. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων θα διασφαλίσει μια ολοκληρωμένη και αντιπροσωπευτική επιλογή.

Με πληροφορίες από: Reader